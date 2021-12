Le previsioni zodiacali di sabato 18 dicembre 2021 sono pronte a muovere i fili della fortuna - di conseguenza anche quelli della sfortuna - legati ai simboli zodiacali legati alla prima sestina. In pratica per chi ancora non lo sapesse, fanno parte dei primi sei segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: pronti allora a meditare il pensiero degli astri in merito ai settori della vita relativi al lavoro e all'amore? Bene, prima però la solita routine ci impone di dare qualche breve anticipazione. Questo sabato le previsioni astrologiche del giorno sono pronte a dare soddisfazione ai nativi dei Gemelli e del Cancro, entrambi valutati in periodo da cinque stelle.

Invece a dover attendere tempi migliori, quasi certamente molti appartenenti al segno del Leone, nel frangente considerati con le due stelline relative ai periodi "no".

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 18 dicembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Gemelli, Cancro;

2° posto - ★★★★: Ariete, Toro, Vergine;

3° posto - ★★★: NESSUNO

4° posto - ★★: Leone.

Previsioni zodiacali del 18 dicembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 18 dicembre al segno dell'Ariete indica questa parte della settimana come discretamente positiva. Diciamo pure che il periodo si presenterà già da subito come stabile e sufficientemente performante.

In amore, le stelle porteranno finalmente un pizzico di brio in più, energia e vitalità quanto basta: momento perfetto per fare programmi o magari pianificare le vostre prossime vacanze natalizie. La giornata comunque, si aprirà all'insegna del buonumore e la vita di coppia procederà in modo molto tranquillo. A molti del segno aspetta un sabato all'insegna dell'esuberanza e della passionalità.

Vi sentirete in vena di esporvi in tutti i sensi, rendendo il partner molto sorpreso. Single, dopo aver attraversato diverse tempeste, sarete finalmente contenti di potervi rilassare in pace con tutti. Questo è proprio ciò che potrebbe accadere, grazie a stelle positive. Nel lavoro, avrete una grinta in netta ripresa e la precisa volontà di trovare sbocchi, soluzioni e canali alternativi.

Se avete un'attività autonoma, questo potrebbe essere il momento di attuare soluzioni intelligenti a vecchi problemi.

Toro: ★★★★. Giornata conclusiva dell'attuale settimana abbastanza piacevole, con le stelle pronte a farvi in parte compagnia cercando di agevolare il frangente. In campo sentimentale, la presenza positiva di Mercurio in trigono al vostro Urano, da qualche giorno sta rendendo più gioiosa ed appagante la vostra vita di coppia. Con la persona amata infatti sarete pronti a condividere i progetti e vari desideri che avete nel cassetto, sperando di realizzarli insieme al più presto. Single, le paure o eventuali incertezze si allontaneranno, lasciando spazio a incontri interessanti e novità positive.

Abbandonatevi alle esperienze che la vita vi porterà a vivere, senza lasciare che i pensieri tolgano spazio alle vostre emozioni, forse per paura di sbagliare. Nel lavoro, per il vostro bene, provate a incanalare la vostra carica energetica su alcuni progetti da portare a termine. Ricordate comunque di prestate molta attenzione ai dettagli: fatelo e vivrete sereni.

Gemelli: ★★★★★. Giove in trigono prepara una giornata estremamente fortunata per tanti di voi. Finalmente raggiungerete un obiettivo importante da tanto desiderato e, di conseguenza, assaporerete la gioia di essere di nuovo orgogliosi di voi stessi. In amore, il cielo vi ricorda di dare la giusta importanza al vostro intuito e al vostro sesto senso, così che nel rapporto di coppia potrete concretizzare tutto quello che desiderate.

La Luna in prezioso trigono da Giove vi farà sentire profondamente legati ad un partner che corrisponde i vostri stessi sentimenti, capace di rendere serena ogni giornata che passa. Single, le stelle vi faranno vivere una giornata entusiasmante. Se vi state innamorando di una persona che in poco tempo è riuscita a far breccia nel vostro cuore, vivrete ogni singolo attimo in modo positivo. Alcune situazioni vi renderanno più attraenti e irresistibili del solito. Nel lavoro, accantonate i dubbi e spolverate i vostri progetti: questo sabato potrebbe offrire interessanti opportunità per rilanciare il vostro ruolo.

Oroscopo e stelle di sabato 18 dicembre

Cancro: ★★★★★. In arrivo un sabato 18 dicembre molto fortunato, perfetto quasi in tutto.

La giornata di fine settimana sarà in gran parte meravigliosa soprattutto per ciò che riguarda l'amore. Nei sentimenti infatti, in tanti accoglierete con disponibilità le richieste della persona amata. La vostra sensualità verrà esaltata da disegni planetari che vi vogliono charmant, pieni di nuove curiosità e di iniziative frizzanti, tanto da sedurre la vostra metà rendendola felice come non mai. Single, finalmente state raggiungendo un vostro equilibrio personale grazie alle attuali congiunzioni astrali: approfittate per fare po' di selezione tra i vostri amici, tenendo bene in vista chi merita la vostra stima e chi invece no. Date importanza e riconoscenza a chi si mostra idoneo, ripagando con la stessa moneta chi non vi considera come si deve.

Continuate così, non dispiacendovi di non dare le stesse attenzioni a chi non le merita. Nel lavoro, sarà un giorno ideale per mettere ordine nelle idee, tenendo nella giusta considerazione il parere di colleghi.

Leone: ★★. Questo fine settimana si preannuncia all'insegna della stanchezza fisica e morale. L'Astrologia del giorno consiglia di stare alla larga dai problemi, fonti di rischio certo per molti nativi. In amore, se pensate che il partner vi nasconda qualcosa, avrete modo di verificare la veridicità delle vostre sensazioni, dei vostri sospetti. Prendetevi un po' di tempo per voi: per pensare e dare valore a ciò che veramente ne ha. Ricaricate le batterie: presto la persona amata sarà nuovamente disposta a venirvi incontro e ad esaudire i vostri desideri, a patto che lasciate da parte i vostri soliti scatti d'ira.

Single, questa potrebbe essere una delle giornate più tristi del mese. Calma e non mettetevi paura, perché parliamo solo di incontri andati a vuoto. Allora, evitate di affrettare un evento e lasciate che la situazione si sviluppi spontaneamente, senza forzare ciò che non va. Nel lavoro, qualcosa nella vostra agenda è rimasto indietro, oppure siete voi decisi a fare un salto in avanti per tenervi del tempo libero per aggiornarvi. Sta di fatto che macinerete incombenze su incombenze da mattina a sera e senza un lamento, perché già il fatto di avere un lavoro vi fa sentire fortunati.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 18 dicembre, prevede che andrà nella solita scontata routine questo fine settimana, anche se senza troppi patemi d'animo con i quali confrontarsi.

In generale, la qualità della vostra vita migliorerà solo se saprete prendere in mano le redini dell'intraprendenza. In campo sentimentale, sarà l'entusiasmo la dote migliore da esibire nel corso di questa giornata, caratterizzata da ritmi vivaci. Eccellente sarà soprattutto l'intesa di coppia per chi ha una storia d'amore felice in corso. Il buonumore caratterizzerà la giornata di sabato: lasciate quindi alle spalle i problemi che talvolta vi hanno messo ansia e gustatevi semplicemente questa giornata positiva con chi avete nel cuore. Single, i successi che otterrete saranno ampiamente meritati ed avranno ripercussioni positive anche nel futuro. Condividete questo momento felice con le persone che vi hanno sempre sostenuto: è importante il coinvolgimento soprattutto della famiglia, che è sempre li pronta a tifare per voi.

Nel lavoro, il cielo azzurro mostra grande interesse per il vostro segno, indicato in fase rinnovativa.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di sabato 18 dicembre.