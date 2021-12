Martedì 21 dicembre troveremo sul piano astrale la Luna sostare nel segno del Cancro, mentre il Sole viaggerà dai gradi del Sagittario (dove risiede Marte) al segno del Capricorno (dove transitano Venere, Plutone e Mercurio). Giove assieme a Saturno, invece, continueranno la sosta in Acquario, così come Urano resterà stabile nel domicilio del Toro. Nettuno, infine, proseguirà l'orbita in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Scorpione e Pesci, meno roseo per Bilancia, Ariete e Sagittario.

Sul podio

1° posto Scorpione: passionali. I Luminari opposti tra loro ma benevoli al segno dello Scorpione sommata alla concreta posizione venusiana renderanno, con ogni probabilità, il segno d'Aria particolarmente passionale nel ménage amoroso e il partner non potrà che apprezzare tale focosa predisposizione sotto le lenzuola.

2° posto Pesci: decisi. Le faccende affettive di casa Pesci potrebbero beneficiare considerevolmente del cambio della guardia solare, coi nativi che diverranno decisamente più fermi nelle loro posizioni nonché vogliosi di lasciarsi finalmente corteggiare da quell'intrigante spasimante.

3° posto Capricorno: soluzioni. L'avvento del Luminare giallo sui loro gradi, il quale sarà la ciliegina sulla torta dello Stellium in essere, risentirà soltanto dell'opposizione lunare, la quale renderà leggermente più cupi i nati Capricorno in questa giornata dicembrina. Al contempo, però, questo martedì sarà probabile che i nativi trovino delle eccellenti soluzioni a degli imprevisti di ordine pratiche che li avevano fatti pensare nei giorni addietro.

I mezzani

4° posto Cancro: la giusta prospettiva. Le avversità planetarie ci sono, inutile negarlo, e si protrarranno anche a inizio 2022 ma i nati Cancro, nel corso di questa giornata di fine anno, saranno invitati dal trigono Luna-Nettuno nel loro Elemento a guardare il tutto da una nuova prospettiva, cambio di sguardo che li aiuterà a scorgere ciò che di buono li circonda.

5° posto Toro: a tempo debito. Lo scontro Sole-Luna nell'asse Capricorno-Cancro assieme al flirt tra Urano e Venere avrà buone chance di indurre il primo segno di Terra ad accantonare, durante questa giornata, l'impazienza e attendere il momento giusto per agire, specialmente nelle vicende sentimentali.

6° posto Vergine: affabili.

Martedì dove il segno Mobile si renderà conto, c'è da scommetterci, che bisognerà assumere un mood affabile nella cerchia amicale per far comprendere alle persone care le motivazioni dietro alcune scelte fatte di recente.

7° posto Leone: abbuffate. I buoni propositi alimentari potrebbero essere volutamente relegati nel dimenticatoio dai felini in questa giornata di dicembre, col segno di Fuoco che parrà non rinunciare nemmeno per un istante ai piaceri della gola.

8° posto Acquario: indaffarati. Tante, forse troppe, le attività professionali che dovranno essere necessariamente portate a compimento dai nati Acquario questo martedì, col segno Fisso che non vorrà procrastinare nulla e arriverà a sera stremato ma pienamente soddisfatto.

9° posto Gemelli: focus amoroso. Lo Stellium in Capricorno sommato al Messaggero degli Dei in opposizione potrebbero far indirizzare gran parte delle attenzioni native nella propria storia sentimentale in essere, in particolar modo la prima decade che sembrerà ma meno sicura se continuare o meno tale legame.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: sfide relazionali. I settori della famiglia d'origine e del lavoro avrà buone possibilità di risentire poco piacevolmente degli ostici raggi proveniente questo martedì dal parterre planetario e i nati Bilancia, di conseguenza, si troveranno a doversi confrontare con qualche sfida relazionale che non avevano messo in conto.

11° posto Ariete: sfuggenti. Il partner del primo segno zodiacale accuserà, con ogni probabilità, quest'ultimo di essere distaccato e sfuggente nel corso di questo martedì ma i nativi non potranno fare altro che sorbirsi la lamentela senza replicare, in quanto la loro testa sarà impegnata su pensieri di tutt'altro genere.

12° posto Sagittario: deleganti. Complice la poca voglia di rimboccarsi le maniche, i nati Sagittario potrebbero essere inclini a delegare ai colleghi anche le mansioni più semplici e ciò farà storcere il naso a parecchi nel luogo professionale.