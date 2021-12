L'oroscopo della giornata di domenica 19 dicembre prevede conquiste e momenti di fuoco per i nativi Toro, forti una romantica Venere in trigono, mentre Marte e Venere continueranno a tenere sotto scacco i nativi Bilancia. Gemelli potrebbe avere energie in meno proprio a causa di Marte, mentre Mercurio favorirà non poco i nativi Pesci. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 19 dicembre.

Previsioni oroscopo domenica 19 dicembre 2021 segno per segno

Ariete: configurazione astrale tra alti e bassi per voi nativi del segno.

Se da una parte potrete contare sulla Luna in sestile, dall'altra ci sarà ancora Venere a rendervi un po’ più aspri. Single oppure no infatti, solo la persona che amate veramente potrà sciogliere il vostro cuore, ma non sarà così semplice. In ambito lavorativo Mercurio vi influenza negativamente, ciò nonostante potrete sempre affidarvi a Giove e Marte per cercare di andare avanti. Voto - 7️⃣

Toro: periodo sicuramente più promettente secondo l'oroscopo della giornata di domenica 19 dicembre. Venere in trigono dal segno del Capricorno vi rende conquistatori, con quella voglia di vivere momenti di fuoco che non dimenticherete mai insieme alla persona che amate di più al mondo. Sul fronte professionale sarete più lucidi e ragionevoli grazie a Mercurio, ma non siate troppo ambiziosi.

Voto - 8️⃣

Gemelli: sarete in grado di chiudere al meglio questa settimana. Dal punto di vista sentimentale ci penserà la Luna andare un po’ di magia e intesa tra voi e la vostra anima gemella. Se siete single vi sentirete abbastanza maturi da poter iniziare una nuova storia d'amore. Per quanto riguarda il lavoro le idee non mancheranno, ma dovrete anche trovare le forze per metterle in atto.

Voto - 8️⃣

Cancro: previsioni astrali ancora non eccellenti per voi, ciò nonostante domani arriverà la Luna, e certe discussioni sentimentali non andranno sottovalutate, ma soprattutto andranno chiarite fin da subito. Se siete single sentirete la necessità di confidarvi con qualcuno. In ambito lavorativo ricordatevi che l'unione farà la forza.

Voto - 6️⃣

Leone: situazione lavorativa non proprio stabilissima in questa giornata, ma la forza di reagire non mancherà, anche se vi servirà qualche idea in più per cercare di ottenere buoni risultati. In amore la Luna in sestile porterà stabilità e intesa nel vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single non mancheranno momenti intensi e gratificanti. Voto - 7️⃣

Vergine: non si chiuderà benissimo questa settimana per voi nativi del segno, ma la speranza che la prossima possa regalarvi qualche soddisfazione in più rimane. In amore quindi meglio non essere troppo invadenti a causa di questa Luna. Se siete single osare non sarà la strategia giusta in questa giornata.

In ambito lavorativo avrete l'appoggio di Mercurio, e sarà molto importante per non cadere in errori o imprevisti. Voto - 7️⃣

Bilancia: situazione che rimane confusionaria per voi nativi del segno, nonostante la Luna sia favorevole. Marte e Venere in cattivo aspetto continuano a tenervi sotto scacco, soprattutto in amore. Single oppure no, sarà meglio non adottare atteggiamenti impulsivi o invadenti. Per quanto riguarda il lavoro Giove è ancora dalla vostra parte, ciò nonostante attenzione a Mercurio che potrebbe rovinare i vostri piani. Voto - 6️⃣

Scorpione: oroscopo della giornata di domenica 19 dicembre che vi vedrà piuttosto ottimisti, soprattutto in ambito lavorativo. Mercurio in sestile porta buone notizie, e con qualche buona idea, la resa dei vostri progetti sarà superiore.

In amore presto avrete un buon appoggio non solo da parte di Venere, ma anche dalla Luna. Sfruttate dunque questa giornata per organizzare qualcosa di piacevole per la vostra anima gemella. Voto - 8️⃣

Sagittario: per fortuna questa settimana è arrivata al termine per voi. Anche se le cose non andate benissimo negli ultimi giorni, in voi rimarrà un certo ottimismo, che potrebbe permettervi di iniziare al meglio la settimana entrante. In amore è arrivato il momento di organizzarsi per queste festività ormai imminenti, e regalare un’emozione in più alla persona che amate. Nel lavoro invece è tempo di chiudere quei progetti rimasti in sospeso. Voto - 6️⃣

Capricorno: periodo che rimane positivo per voi nativi del segno.

Certo, quando le cose vanno bene, si è più tranquilli e anche un po’ spensierati, ciò nonostante dovrete anche dimostrare di saper gestire le cose anche quando non vanno bene, e sarà proprio quello che dovrete fare da domani, quando la Luna sarà contro di voi. Molto bene invece in ambito professionale, merito di un ottimo Mercurio nel segno che vi rende attivi e abbastanza maturi da prendere le giuste decisioni. Voto - 8️⃣

Acquario: un'ottima Luna in Gemelli chiuderà questa settimana di dicembre secondo l'oroscopo. In amore per voi single si accendono numerose speranze, che possono darvi l'occasione di buttarvi in una nuova storia d'amore. Se invece siete già impegnati, sarà il caso di prepararsi per queste feste in arrivo.

In ambito professionale nuove sfide vi attendono, e voi dovrete essere pronti a tutto. Voto - 8️⃣

Pesci: configurazione astrale sottotono secondo l'oroscopo di domenica. La Luna in quadratura non sarà di grande aiuto per il vostro rapporto, ma da domani le cose potrebbero cambiare, grazie anche a Venere. Se siete single attenzione a non prendere scelte drastiche. In ambito lavorativo fortunatamente ci penserà Mercurio a farvi ragionare e svolgere al meglio i vostri progetti. Voto - 6️⃣