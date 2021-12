L'oroscopo della giornata di lunedì 13 dicembre vede una splendida Luna favorire i nativi Ariete, abili a dare consigli amorosi, mentre Cancro dovrà andare avanti nonostante le delusioni in arrivo. Marte nel segno dello Scorpione rende attivi i nativi al lavoro, mentre Giove in sestile per il Sagittario permette di ottenere discreti successi. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 13 dicembre.

Previsioni oroscopo lunedì 13 dicembre 2021 segno per segno

Ariete: inizierà discretamente bene la settimana per voi nativi del segno.

La Luna si troverà in congiunzione e in amore i rapporti con il partner non saranno così male. Forse l'aria di festa vi rallegrerà un po’. Se siete single sarete molto abili a dare consigli romantici, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In ambito lavorativo non mancheranno discreti successi e soddisfazioni, merito di Giove e Mercurio in ottimo aspetto. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni zodiacali nel complesso valide in questa giornata di lunedì. La vostra vita di coppia sarà stabile e piacevole, merito in particolare di una solidissima e affidabile Venere in trigono dal segno del Capricorno. Se siete single gli affetti e le amicizie vi daranno il calore di cui avrete bisogno. Nel lavoro non siete ancora nelle condizioni ideali per camminare con le vostre gambe, ciò nonostante lentamente state rialzando la testa, dunque siate ottimisti e continuate così.

Voto - 7️⃣

Gemelli: oroscopo della giornata di lunedì 13 dicembre positivo per voi nativi del segno. La Luna in sestile dal segno dell'Ariete terrà attivo il vostro rapporto, rendendovi romantici e maturi quanto basta per vivere una storia serena. Se siete single la voglia di festa e di compagnia comincerà a farsi sentire. Per quanto riguarda il lavoro ci sarà qualche piccola difficoltà a causa di Mercurio opposto, ciò nonostante ve la caverete piuttosto bene, considerato che astri come Giove sono ancora favorevoli.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Voto - 8️⃣

Cancro: non uno splendido inizio di settimana a causa della Luna in quadratura. In amore se c'è qualcosa che non funziona dovrete cercare di andare avanti, anche se arriveranno delle delusioni, single oppure no. Molto meglio in ambito lavorativo, dove Marte in buon aspetto vi permetterà di svolgere una discreta quantità di incarichi, anche se non tutti spiccheranno in qualità.

Voto - 6️⃣

Leone: periodo stupendo per quanto riguarda i sentimenti. Con la Luna in trigono dal segno dell'Ariete entrare in sintonia con la vostra anima gemella sarà più semplice di quanto pensiate. Se siete single potrebbe esserci qualcosa da chiarire in un rapporto. Nel lavoro una buona strategia vi aiuterà a raggiungere un importante traguardo. Voto - 8️⃣

Vergine: un quadro astrale nel complesso positivo secondo l'oroscopo della giornata di lunedì 13 dicembre. In amore i rapporti con il partner sono e saranno regolati da Venere in trigono. Dovrete prepararvi a trascorrere queste feste creando un’ottima atmosfera. Se siete single in amore potrebbe esserci un po’ di ansia o agitazione, questo vuol dire che siete innamorato e proprio per questo motivo state calmi e non fate niente di avventato.

Per quanto riguarda il lavoro potreste aver bisogno di un atteggiamento più aggressivo. Voto - 7️⃣

Bilancia: la settimana non inizierà al meglio per voi nativi del segno. La Luna in opposizione potrebbe rovinare ogni vostro programma in questa giornata. Sul posto di lavoro se c'è qualcosa che non va per il verso giusto, cercate di reagire e andare avanti: ricordatevi che Giove è ancora dalla vostra parte. In amore, single oppure no, ci sono dei nodi da sciogliere e dovrete farlo al più presto. Voto - 5️⃣

Scorpione: sarà una giornata nel complesso valida grazie a un forte Marte nel vostro cielo. Dal punto di vista professionale, in particolare, sarete in grado di mettere a segno discreti successi, grazie a tutto l'impegno e alle energie che avrete in corpo.

Per quanto riguarda i sentimenti, Venere in sestile porterà ancora armonia nel vostro rapporto, ma se siete single forse è arrivato il momento di fare sul serio con una persona che state frequentando da un po’. Voto - 8️⃣

Sagittario: periodo ottimo dal punto di vista sentimentale. La Luna in trigono porta soddisfazioni e romanticismo nella vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single le vostre parole, sagge e mature grazie alla Luna, potrebbero cambiare la vostra e la vita di qualcun'altro. In ambito lavorativo un forte Giove in sestile vi permetterà di ottenere discreti successi. Voto - 8️⃣

Capricorno: un oroscopo sotto la media in questa prima giornata della settimana, colpa della Luna in quadratura.

Per quanto riguarda i sentimenti, se avete qualcosa da dire al partner, forse sarebbe il caso di farlo, e soprattutto nel modo migliore che conoscete. Se siete single forse meglio aspettare domani per chiedere un appuntamento, se non volete ricevere un due di picche. Nel lavoro sarà una giornata un po’ anonima, ma non si potrà di certo definire negativa. Voto - 6️⃣

Acquario: giornata di lunedì ottima per far valere i vostri sentimenti. L'astro argenteo si troverà in sestile e sarà possibile godere di una relazione di coppia più tranquilla e armoniosa. I cuori solitari riusciranno a essere molto cordiali e affettuosi, soprattutto se nati nella seconda decade. In ambito lavorativo sarete pronti a giocarvi il jolly e chiudere l'anno nel miglior modo possibile.

Voto - 9️⃣

Pesci: sfera sentimentale nel complesso soddisfacente. Venere continua a rendervi romantici quanto basta per vivere un bel rapporto. Potreste però provare a fare qualcosa di più se volete. Se siete single la possibilità di una storia d'amore sotto le feste sarà possibile. Sul fronte professionale ve la caverete piuttosto bene, ciò nonostante faticherete ancora un po’ a distinguervi dagli altri. Voto - 8️⃣