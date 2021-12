Mercoledì 22 dicembre troveremo sul piano astrale la Luna sostare nel domicilio del Leone, mentre il Sole, Mercurio, Plutone e Venere risiederanno nel segno del Capricorno. Nettuno, invece, continuerà il transito in Pesci, così come Saturno e Giove proseguiranno il domicilio in Acquario. Urano, infine, resterà stabile nel segno del Toro come Marte permarrà in Sagittario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Sagittario, meno roseo per Acquario e Bilancia.

Sul podio

1° posto Capricorno: stacanovisti. Vogliosi di raggiungere le mete prefisse, i nati Capricorno potrebbero mettere in campo un mood stacanovista nel settore professionale in questa giornata di fine anno, in particolar modo la prima decade che risulterà più ambiziosa che mai.

2° posto Leone: nuovi obiettivi. Come ogni segno Fisso, anche il Leone necessita visceralmente di avere ben chiaro un obiettivo da raggiungere, a prescindere dalle avversità che serviranno per metterci le mani sopra. Il 22 dicembre potrebbe essere la giornata ideale per i felini per fissare nuovi propositi che fomentino il loro entusiasmo e la voglia di rivalsa.

3° posto Sagittario: intuizioni. Con l'inizio del mese del compleanno del Capricorno e la conseguente fine dei contrasti tra Mercurio e Nettuno, i nati sotto il segno del Sagittario avranno ottime chance di godere, in particolar modo se liberi professionisti, di eccelse intuizioni per ottimizzare le entrate economiche.

I mezzani

4° posto Toro: schietti.

La prima e seconda decade di casa Toro potrebbe non avere peli sulla lingua questo mercoledì nella cerchia amicale e ciò gli consentirà, finalmente, di esternare quei malumori che covavano dentro da qualche tempo.

5° posto Vergine: occasioni. Giornata del 22 dicembre che risulterà, con tutta probabilità, foriera di ottime occasioni per i nati Vergine che vorranno concedersi una sessione di shopping, soprattutto se i loro acquisti saranno indirizzati a fare dei regali natalizi alle persone care.

6° posto Gemelli: frizzanti. Mercoledì che vedrà presumibilmente i nati Gemelli assumere un atteggiamento scanzonato e frizzante, il quale gli permetterà di trascorrere una giornata all'insegna della novità e delle nuove conoscenze affettive.

7° posto Scorpione: equivoci. Il Luminare femminile in posizione ostica e Marte poco conciliante potrebbero far sì che il mercoledì nativo sia intriso di equivoci comunicativi nel ménage amoroso, col segno Fisso che cercherà invano di spiegare le proprie ragioni all'amato bene.

8° posto Cancro: lavoro flop. Qualcosa parrà non girare per il verso giusto nel versante professionale di casa Cancro, coi nativi che si ritroveranno a dover far fronte anche alle mansioni di alcuni colleghi non ricevendo nemmeno un pizzico di gratitudine in cambio.

9° posto Pesci: dietrofront. La terza decade del segno d'Acqua avrà buone chance di cambiare completamente opinione riguardo una questione affettiva nel corso di questo mercoledì, suscitando parecchia perplessità nella persona interessata.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: saccenti. Le posizioni dei Luminari e Mercurio di Terra potrebbero indurre il primo segno zodiacale a mettere in campo una controproducente saccenteria, la quale verrà puntualmente smontata da chi realmente ne saprà più loro sugli argomenti che affronteranno.

11° posto Acquario: umore flop. Il tono umorale del segno d'Aria sembrerà risentire particolarmente dell'ostico trigono Marte-Luna, coi nativi che si approcceranno a questo giorno di fine anno con un poco rassicurante sorriso capovolto.

12° posto Bilancia: pigri. Complici qualche sgarro alimentare e il periodo festivo, i nati Bilancia potrebbero aver ben poca voglia questo mercoledì di darsi da fare al lavoro, difatti saranno in molti a prendersi un giorno di ferie per godersi appieno la pausa natalizia.