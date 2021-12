L'oroscopo della giornata di domenica 5 dicembre vede un Ariete un po’ impacciato con i sentimenti, ma decisamente più comprensivo e romantico, mentre Venere in trigono dal segno della Vergine promette una relazione pronta a tutto, nonostante la Luna sia contraria. Sagittario avrà molto da dire e dimostrare in amore, mentre Pesci forse dovrebbe fare un passo indietro per quanto riguarda i sentimenti e il lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 5 dicembre.

Previsioni oroscopo domenica 5 dicembre 2021 segno per segno

Ariete: ultima giornata della settimana che vede la Luna in buon aspetto per voi nativi del segno.

Dal punto di vista sentimentale sarete un po’ impacciati, ma sarà più facile vedere il vostro lato più comprensivo e romantico. Se siete single trovate il modo giusto per esprimere i vostri sentimenti. In ambito lavorativo vi sentirete particolarmente fiduciosi, con la sensazione che riuscirete a ottenere grandi risultati. Voto - 7️⃣

Toro: giornata non molto interessante, ma sicuramente non deludente. Secondo l'oroscopo di domenica 5 dicembre passerete bei momenti insieme alla vostra anima gemella, merito di un'ottima Venere in trigono. Se siete single ricordatevi che fare la prima mossa potrebbe mettervi in una posizione di vantaggio. In ambito lavorativo faticherete ancora un po’ a essere brillanti ma fidatevi, questi giorni stanno per finire.

Nel frattempo accontentatevi di alcuni risultati mediocri. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale non molto emozionante in questa giornata di domenica. Purtroppo per voi la Luna è in opposizione e bisognerà aspettare un po’ prima di lasciarsi andare alle emozioni. Se invece dovete chiarire qualcosa con il partner, o con un amico, meglio approfittarne ora.

In ambito lavorativo Mercurio mette qualche imprevisto lungo la strada, ma con Giove e Saturno favorevoli riuscirete a superarli. Voto - 7️⃣

Cancro: vita di coppia ancora difficile da gestire per voi nativi del segno. Siamo ormai sotto le festività natalizie, dunque potreste anche provare a fare uno sforzo e non avere sempre quel broncio.

Single oppure no, quello che vi serve è qualcuno che vi faccia sentire amati, ma soprattutto indispensabili. Molto bene in ambito lavorativo, grazie a Marte in buon aspetto che vi permetterà di svolgere velocemente, e bene, le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Leone: si conclude una settimana più che soddisfacente per quanto riguarda i sentimenti. Luna in trigono porta armonia nel rapporto, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda i single saprete coniugare bene vita sociale e sentimentale. Nel lavoro i buoni risultati arrivano e forse potrebbe essere il momento di provare a investire qualche risorsa in più. Voto - 8️⃣

Vergine: oroscopo della giornata di domenica 5 dicembre che vede ancora la Luna in quadratura a mettervi un po’ di pressione.

Per fortuna ci sarà ancora Venere in buon aspetto a darvi una mano, aiutandovi a superare ogni difficoltà insieme al partner. Se siete single non mancheranno forti emozioni, ma non entrate nel panico o rischierete solo di fare una figuraccia. In ambito lavorativo non lasciate che l'emotività abbia la meglio sulla ragione. Voto - 7️⃣

Bilancia: ultima giornata di Luna favorevole per voi nativi del segno. Questo cielo non sarà così stupefacente, ciò nonostante bisognerà sfruttare fino alla fine l'aiuto che vi darà l'astro argenteo. Che siate single oppure no, forse in questa giornata varrà la pena mostrare i vostri sentimenti alle persone che più amate. In ambito lavorativo il periodo sarà piuttosto stimolante, grazie a Giove e Mercurio che vi aiutano a prendere le scelte più adatte per i vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Scorpione: previsioni astrali ottime per quanto riguarda i sentimenti. State vivendo una situazione piacevole e stimolante in amore grazie a Venere e non sarebbe affatto male cercare di fare dei passi in avanti nella vostra relazione. Se siete single con il vostro atteggiamento sarete in grado di costruire e dare vita a nuovi rapporti. Nel lavoro dovrete giocare di strategia e d'anticipo per cercare di raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Sagittario: avrete ancora molto da dire e da dimostrare in ambito amoroso grazie alla Luna in congiunzione. La vostra relazione è sana e sarà possibile ottenere ancora molto dal vostro rapporto. Se siete single potreste ricevere segnali incoraggianti dalla persona che vi piace, che potrebbero spingervi a farvi avanti.

In ambito lavorativo Mercurio vi metterà nelle condizioni ideali per sviluppare idee valide e ottenere grandi risultati. Voto - 9️⃣

Capricorno: oroscopo di domenica che chiude una settimana nel complesso ottima. In amore godrete di una forte intesa di coppia grazie a Venere. Domani, inoltre, potrete contare sulla Luna nel segno dunque, single oppure no, largo ai sentimenti. Nel lavoro potrebbero presto arrivare alcune novità e voi dovrete essere pronti a tutto. Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale ricca di emozioni e cose da fare grazie a una bella Luna in sestile. Single oppure no, la vostra vita amorosa sarà piuttosto movimentata, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il settore professionale non vi mancheranno idee, energie e risorse per mettere a punto progetti sempre di più ampio respiro.

Voto - 8️⃣

Pesci: un cielo piuttosto cupo in questa giornata per voi nativi del segno. State vivendo una situazione tutto sommato soddisfacente, soprattutto in amore, ma forse per questa volta sarà opportuno fare un passo indietro, che siate single oppure no. Anche in ambito lavorativo meglio non essere troppo precipitosi. Se avete in mente qualche idea valutate se varrà davvero la pena svilupparla o lasciarla perdere. Voto - 7️⃣