Per la giornata di domani, lunedì 13 dicembre 2021, l’Oroscopo prevede la prima posizione occupata dal segno del Sagittario, carico di energia. I segni di fuoco come il Leone e l’Ariete avranno una situazione relazionale molto favorevole, mentre ci sarà qualche problematica proprio a livello amicale per i segni dello Scorpione e dei Pesci.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni di domani.

L’oroscopo di domani: progetti per Sagittario

1° Sagittario: anche se sarà lunedì, sarete dotati di una voglia di mettervi in gioco decisamente invidiabile che sicuramente avrà a che fare con i progetti che vi stanno particolarmente a cuore.

L’allegria si farà sentire anche all’interno del contesto lavorativo.

2° Ariete: avrete a portata di mano un progetto che potrebbe fruttarvi moltissimo, specialmente se riuscirete a gestirlo da soli. Anche con la persona amata, questa potrebbe essere una giornata decisamente indimenticabile e romantica, secondo l’oroscopo.

3° Acquario: fate della vostra energia il vostro cavallo di battaglia, perché la fortuna imminente potrebbe costituire un salto di qualità sul lavoro e negli affari decisamente forte. Il buonumore potrebbe regalarvi anche qualche incontro interessante.

4° Leone: nella giornata di domani secondo l’oroscopo si aprirà la strada verso delle giornate piene di tante prospettive interessanti per stimolare la vostra creatività.

In amore e nelle amicizie crescerà una complicità che andrà ben oltre il semplice romanticismo o senso di affiatamento.

Capricorno tranquillo

5° Capricorno: finalmente avrete un po’ di tranquillità su tutti i fronti, nonostante sia presente ancora un po’ di stress che sta ancora tartassando le vostre serate. Anche nelle relazioni interpersonali si rischiareranno alcune situazioni spinose.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

6° Cancro: il lavoro vi sta dando molte soddisfazioni, ma anche le spese potrebbero farsi sentire e colpire le vostre finanze. In serata, sarà doveroso verso voi stessi concedervi qualche piccolo sfizio o del semplice riposo sia per il corpo che per la mente.

7° Toro: anche se ci sarà qualche piccola faccenda rimasta ancora piuttosto in sospeso, potreste avere i primi stralci di opportunità che saranno a vostro favore.

Secondo l’oroscopo avrete a che fare con una bellissima notizia in serata.

8° Bilancia: le difficoltà e le responsabilità probabilmente vi coglieranno alla sprovvista, mentre con le amicizie dovrete rivedere qualche rapporto che, a causa di molte divergenze, si sta andando irrimediabilmente a deteriorare.

Pesci inquieto

9° Pesci: avrete a che fare con una situazione che vorreste assolutamente scrollarvi di dosso il prima possibile. Finirete con l’essere estremamente sarcastici se ci sarà qualcosa che non vi andrà bene in una conversazione.

10° Gemelli: probabilmente avvertirete una certa tensione all’interno della vostra squadra di lavoro. Dovrete fare in modo che almeno la stanchezza e lo stress siano mitigati da qualche passatempo o da una semplice chiacchierata con le amicizie più care.

11° Vergine: purtroppo ci saranno pochi istanti in cui potrete davvero fare la differenza, perché sul lavoro ci potrebbero essere delle complicazioni a livello gestionale, ma probabilmente anche di comunicazione all’interno della cerchia dei colleghi.

12° Scorpione: avrete molto per cui parlare, ma tacere in questo momento potrebbe essere la soluzione per mitigare qualche tensione che in queste giornate potrebbe invece aumentare, soprattutto in famiglia o con il partner. Dovrete dedicare più tempo a voi stessi.