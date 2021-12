Martedì 7 dicembre troveremo sul piano astrale la Luna, Saturno e Giove sostare nel segno dell'Acquario, nel frattempo Urano stazionerà sui gradi del Toro. Marte, invece, permarrà nell'orbita dello Scorpione, così come Venere assieme a Plutone proseguiranno il domicilio in Capricorno. Nettuno, in ultimo, continuerà la sosta in Pesci come il Sole insieme a Mercurio rimarranno nel segno del Sagittario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Bilancia e Acquario, meno entusiasmante per Pesci e Cancro.

Sul podio

1° posto Acquario: briosi. Martedì dove il quarto segno Fisso godrà, con ogni probabilità, di un eccelso tono umorale, grazie al quale affronterà eventuali imprevisti pratici o rallentamenti professionali, causati dall'avversa posizione marziale, sempre col sorriso sulle labbra.

2° posto Bilancia: lavoro top. Il secondo segno d'Aria, nel corso di questa giornata autunnale, avrà buone chance di togliersi qualche soddisfazione in ambito lavorativo, specialmente i liberi professionisti che potranno contare su qualche nuovo cliente figlio del passaparola.

3° posto Ariete: dritti al punto. La schiettezza che presumibilmente metterà in campo il segno di Fuoco questo martedì gli garantirà di scongiurare qualsiasi equivoco coi nuovi colleghi, così da evitare che quest'ultimi provino ancora a screditarli.

I mezzani

4° posto Gemelli: amicizie. Giornata dicembrina nella quale i nati Gemelli potrebbero avvertire la necessità di trascorrere del tempo con le amiche di sempre, così da porre in secondo piano le beghe amorose del momento e lasciarsi andare a qualche rigenerante risata.

5° posto Scorpione: affaccendati. Dinamici e volitivi, i nati sotto il segno dello Scorpione affronteranno probabilmente questa giornata col desiderio di portare a compimento la mole ingente di attività che si sono prefissati e la percentuale di riuscire nel loro intento già nel tardo pomeriggio sarà alta.

6° posto Leone: focus sui dettagli.

Nel bel mezzo di un calderone professionale dai svariati ingredienti, i felini potrebbero avere le idee ben chiare sul da farsi ma il quadrato che Marte formerà col duetto Luna-Giove tenderà a disseminare nel loro cammino qualche ostacolo di piccola entità. A tal proposito, sarà bene che i nati Leone sfruttino questo rallentamento per focalizzarsi su alcuni dettagli dettagli ai progetti lavorativi in essere, così da incrementare profitti ed entusiasmo.

7° posto Toro: serata romantica. Se da un lato la giornata lavorativa nasconderà, c'è da scommetterci, qualche insidia, dall'altro lato i nati Toro potranno godere di un ritrovato romanticismo nel ménage amoroso quando il martedì si starà per avviare a conclusione.

8° posto Vergine: impazienti. Una questione economica poco rassicurante, come un momentaneo blocco bancario dovuto a un cavillo burocratico, potrebbe mettere in ansia il secondo segno di Terra, il quale diverrà impaziente che tale annosa situazione viri verso un felice epilogo.

9° posto Sagittario: solitudine. Giornata da prendere con le pinze per i nati sotto il segno del Sagittario, in quanto avranno buone chance di avvertire un malinconico senso di solitudine, dovuto a un voltafaccia amicale oppure a una pausa di riflessione chiesta inaspettatamente dal partner.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: pantofolai. Nonostante gli inviti del coniuge e degli amici a partecipare a un evento al centro, i nati Cancro potrebbero optare per una giornata totalmente casalinga, così da lasciarsi coccolare da una fumante tazza di cioccolata calda e una serie tv mozzafiato.

11° posto Pesci: amore flop. Semaforo acceso sul rosso per le faccende affettive di casa Pesci questo martedì, coi nativi che saranno chiamati a giustificarsi in merito ad un accusa del partner, il quale darà l'impressione di essere insolitamente geloso nei loro confronti.

12° posto Capricorno: gelidi. Le emozioni parranno non trapelare dal viso dei nati Capricorno nel corso di questa giornata d'autunno e ciò, con ogni probabilità, accadrà per qualcosa che non gli è andata molto a genio nell'ambiente professionale. Anziché affrontare l'argomento con la persona interessata, però, preferiranno rimuginarci su in religioso silenzio.