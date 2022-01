Secondo il calendario cinese, il nuovo anno inizierà martedì 1° febbraio 2022. Questa importante festività (nota come Capodanno Lunare o Festa della Primavera) cade ogni anno al secondo novilunio del solstizio d’inverno e termina dopo quindici giorni con la Festa delle Lanterne.

Ogni anno si rappresenta con uno dei 12 segni dello zodiaco cinese, tutti rappresentati da animali. A differenza dell’Oroscopo occidentale, infatti, ogni segno zodiacale cinese si riconosce con l'anno di nascita. Quello che sta iniziando sarà in particolare l'anno della Tigre.

L'oroscopo cinese: il segno della Tigre

Questo segno simboleggia coraggio e forza. I nati sotto il segno zodiacale della Tigre sono di indole ribelle, poco propensi a farsi comandare, molto acuti nelle proprie osservazioni e dotati di un senso di creatività molto vivace. Sono un po’ volubili e tendono a lasciare da parte ciò che a non interessa più.

Sono molto aperti e socievoli, non si perdono in situazioni frivole, ma allo stesso tempo sono molto interessati all’immagine di sé che devono offrire agli altri.

Le previsioni dell’oroscopo dei segni cinesi del nuovo anno, 1^ parte

Topo: quest’anno potrebbero presentarsi molte occasioni fortunate che faranno la differenza sul lavoro. Il buonumore vi accompagnerà per gran parte dell’anno, anche se si presenterà qualche piccola difficoltà.

Gli anni del Topo secondo l’oroscopo cinese sono: 1936-1948-1960-1972-1984-1996-2008-2020.

Bue: quest’anno sarà caratterizzato da grandi cambiamenti per molti aspetti e un rinnovamento particolare per la vostra situazione finanziaria. Sarete dotati di un grande spirito lavorativo e di una forza d’animo eccellente. Gli anni del Bue sono: 1937-1949-1961-1973-1985-1997-2009-2021.

Tigre: siete degli ottimi leader, in grado di fare molto nel giro di poco tempo e con una cerchia lavorativa sia grande che piccola. Dovrete però mettere molto impegno per concludere i progetti che inizierete d’ora in poi. Gli anni sono: 1938-1950-1962-1974-1986-1998-2010-2022.

Coniglio: sarete molto più affabili e socievoli del solito, anche leggermente più estroversi.

In questo modo avrete non solo delle nuove amicizie, ma anche una affinità più forte con la vostra squadra professionale. Il Coniglio ha le seguenti date: 1939-1951-1963-1975-1987-1999-2011-2023.

Drago: quest’anno sarà dedicato essenzialmente alle riflessioni e alle decisioni prese con quanto più raziocinio possibile. Per il momento potrebbe non esserci molto spazio per le vicende emozionali. Gli anni del segno zodiacale del Drago sono: 1940-1952-1964-1976-1988-2000-2012-2024.

Serpente: nel corso di quest’anno si presenteranno i risultati dei vostri sforzi degli anni precedenti, dunque non sarà una sorpresa ricevere qualche gratificazione sia professionale che pecuniaria. In amore ci sarà più stabilità.

Il Serpente ha i seguenti anni: 1941-1953-1965-1977-1989-2001-2013-2025.

L’oroscopo dei segni zodiacali cinesi, 2^ parte

Cavallo: sarete fra i più fortunati dell’anno secondo l’oroscopo, con una grande propensione per gli affari e un entusiasmo in amore molto efficace anche per riconquistare la persona amata. Ci saranno ricompense eccezionali. Gli anni del Cavallo sono: 1942-1954-1966-1978-1990-2002-2014-2026.

Capra: avrete un anno eccezionale per potervi rimettere in carreggiata o per fare altri progetti, specialmente per quanto riguarda il lavoro. L’oroscopo prevede anche delle bellissime novità a sfondo emozionale. Gli anni della Capra sono: 1943-1955-1967-1979-1991-2003-2015-2027.

Scimmia: gli obiettivi che vi siete prefissati saranno molto ambiziosi, ma riuscirete a perseguirli con tanto entusiasmo e poco sforzo.

Farete degli incontri che cambieranno la vostra situazione sentimentale in meglio. Gli anni del segno sono: 1944-1956-1968-1980-1992-2004-2016-2028.

Gallo: per il vostro segno zodiacale sono previsti responsabilità e sacrifici, dunque sarà molto saggio prestare maggiore attenzione ai vostri progetti ed evitare distrazioni significative che potrebbero essere controproducenti per i vostri obiettivi. Gli anni del Gallo sono: 1945-1957-1969-1981-1993-2005-2017-2029.

Cane: sicuramente sarete molto inflessibili con voi stessi, quindi dedicate ampio spazio alla cura del vostro corpo e della vostra mente. Concedetevi qualche sfizio senza necessariamente esagerare, specialmente con le vostre finanze.

Per il Cane gli anni di nascita sono i seguenti: 1946-1958-1970-1982-1994-2006-2018-2030.

Maiale: avrete un atteggiamento molto più disponibile con le persone che vi circondano,e preferirete dedicarvi molto di più agli altri che non a voi stessi. Non mancherà molto più impegno anche sul lavoro. Gli anni del Maiale sono: 1947-1959-1971-1983-1995-2007-2019-2031.