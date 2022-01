Per la giornata di domani, lunedì 24 gennaio 2022, l’Oroscopo prevede il Leone in prima posizione e il Cancro all’ultima, mentre per i segni di terra ci sarà un periodo ottimale nonostante qualche piccolo ostacolo. Se il segno dei Pesci ha bisogno di concentrazione, quello del Sagittario necessita di tanto riposo in più. A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni in relazione alla giornata di domani.

L’oroscopo di domani, 24 gennaio: sfide per Bilancia

1° Leone: la grinta che avrete nel corso di questa giornata vi renderà tutto più semplice.

Desidererete avviare un progetto ambizioso al quale potrà unirsi qualcuno a cui tenete particolarmente, mentre in amore l’affiatamento sarà sempre più forte e passionale.

2° Bilancia: vi sentirete diversi e pronti anche per la sfida più difficile. Con il partner riuscirete a trovare finalmente dei punti di contatto che finora vi hanno allontanato. Nel pomeriggio potrete fare uno strappo alla regola con un po’ di shopping.

3° Toro: finalmente arriverà una svolta considerevole per la vostra carriera, dunque potrebbero esserci delle opportunità che faranno la differenza sul lavoro. Con le energie a vostra completa disposizione potrete fare dei passi da gigante anche per qualche faccenda privata, secondo l’oroscopo.

4° Capricorno: si prospetta un lunedì in procinto di regalarvi i presupposti per una fortuna piuttosto duratura. Con il partner, avrete a che fare con un progetto a due che potrebbe essere determinante per il prosieguo della vostra storia d’amore.

Scorpione annoiato

5° Scorpione: secondo l’oroscopo, la giornata di domani non sarà particolarmente impegnativa, piuttosto apparirà alquanto monotona e priva di svolte interessanti nella sfera emozionale.

Ci saranno delle piccole novità, in serata, all’interno della famiglia.

6° Vergine: la riflessione vi porterà ad essere soli con voi stessi e a donarvi un po’ di relax. Con le amicizie potrebbero esserci delle lievi divergenze che, per il momento, non sortiranno alcun effetto negativo. In serata ci sarà spazio per la famiglia.

7° Pesci: prestare cautela in quello che state facendo in questo momento vi aiuterà molto per poter comprendere meglio delle dinamiche che, ora come ora, non vi sono del tutto chiare, specialmente nel mondo del lavoro.

8° Sagittario: avrete ancora un po’ di stanchezza, soprattutto se siete reduci da un progetto che vi ha assorbito molte energie. Rilassarvi e prendervi cura di voi stessi sarà di aiuto anche per la vostra mente, oltre che per il vostro fisico.

Malumore per Ariete

9° Ariete: purtroppo avrete un po’ di malumore, dunque riuscire a fare ciò che vi siete prefissati potrebbe non essere così semplice come potreste pensare in un primo momento. Rimboccarvi le maniche sarà un ottimo espediente per aggirare eventuali problematiche all’interno del contesto lavorativo.

10° Acquario: dovrete riorganizzare la vostra tabella di marcia e ricaricare le vostre energie con un po’ di riposo serale. Sicuramente ci saranno delle divergenze all’interno della vostra squadra di lavoro, ma pazientare e sorvolare su eventuali situazioni vi aiuterà ad agire meglio in futuro.

11° Gemelli: inizierete la settimana con delle responsabilità che, a prima vista, appariranno molto pesanti e praticamente ingestibili. In famiglia anche l’atmosfera potrebbe rivelarsi più problematica del solito con qualche divergenza significativa.

12° Cancro: dovrete affrontare dei fraintendimenti pesanti all’interno della vostra relazione amorosa. Se non presi per tempo potrebbero essere determinanti per un allontanamento o una separazione, secondo l’oroscopo.