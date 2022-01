Nella settimana dal 10 al 16 gennaio troveremo sul piano astrale la Luna spostarsi dal domicilio dell'Ariete al Cancro, mentre Mercurio assieme a Saturno risiederanno nel segno dell'Acquario. Urano, invece, continuerà la sosta in Toro, così come Venere, Plutone e il Sole proseguiranno il transito nel segno del Capricorno. Nettuno e Giove, infine, resteranno stabili in Pesci come Marte permarrà nel segno del Sagittario.

Oroscopo settimanale favorevole per Gemelli e Leone, meno roseo per Bilancia e Vergine.

Sul podio

1° posto Acquario: risalita finanziaria.

Le ottime scelte fatte dai nati Acquario in campo professionale nel corso delle ultime due settimane avranno buone chance di dare i primi frutti economici da giovedì in poi, col segno che deciderà nel weekend di concedersi una gratificante sessione di shopping.

2° posto Gemelli: lavoro top. Nonostante l'ostico terzetto Marte-Nettuno-Giove, i nati Gemelli potranno presumibilmente contare sull'ottimo tono umorale della Luna nel segno di venerdì e sabato nonché del favorevole binomio Saturno-Mercurio nel loro Elemento. Grazie a tali favorevoli influssi, specialmente dal 14 al 16 gennaio, il segno Mobile potrebbe togliersi qualche interessante soddisfazione nel settore lavorativo, in particolar modo i liberi professionisti di terza decade.

3° posto Leone: creativi. Semaforo acceso sul verde per quanto riguarda l'inventiva in casa Leone nel corso di questi sette giorni, coi felini che accantoneranno momentaneamente la loro inclinazione alla fissità decidendo, come piacevole conseguenza, di lasciarsi trasportare dalla vena creativa che li invaderà.

I mezzani

4° posto Scorpione: passionali.

I nati sotto il segno dello Scorpione, specialmente a inizio e fine settimana, potrebbero essere pervasi da un ritrovato impeto di passionalità nel ménage amoroso, mentre bisognerà fare attenzione alle parole proferite durante le giornate di martedì e mercoledì perché il fraintendimento sarà dietro l'angolo.

5° posto Cancro: weekend top.

Bisognerà probabilmente attendere il fine settimana in casa Cancro per godere dei migliori transiti planetari, in quanto nel corso delle ultime due giornate il segno d'Acqua potrà lanciarsi in doverosi chiarimenti affettivi, così da ripianare finalmente l'armonia relazionale nel focolare domestico.

6° posto Sagittario: volitivi. La settimana comincerà col botto in termini di voglia di mettersi in gioco, grazie al trigono tra il Luminare femminile e il pianeta rosso che stimolerà i nati Sagittario a gettarsi a capofitto nelle attività pratiche e/o lavorative rinviate nei giorni precedenti. Dalla seconda parte di martedì in poi, invece, lo stacanovismo perderà leggermente mordente ma, in soccorso del segno di Fuoco, rimarrà imperterrito Marte a dargli manforte e a fornirgli la volontà di non arrendersi di fronte alle eventuali difficoltà che incontreranno nel loro cammino.

7° posto Ariete: focus relazionale. Eccezion fatta per la mondana giornata inaugurale della settimana, i nati Ariete potrebbero essere chiamati dal parterre planetario a concentrare le proprie attenzioni nella cerchia relazionale, vagliando con dedizione la valenza di alcuni rapporti amicali, professionali e sentimentali.

8° posto Capricorno: occhio del ciclone. Nel bel mezzo di un tripudio astrale favorevole al terzo segno di Terra, questa settimana rappresenterà probabilmente una sorta di occhio del ciclone, inducendo i nativi non solo a rallentare i ritmi lavorativi, ma anche a dedicare maggiore spazio alle persone care. Non seguendo tali suggerimenti astrali, difatti, sarà più che probabile che nel weekend, complice il trigono Luna-Giove, partner e prole sottolineino eventuali manchevolezze del segno Cardinale.

9° posto Pesci: comportamenti frenati. Nelle giornate di lunedì, giovedì e venerdì sarà probabile che il dodicesimo segno zodiacale si trattenga volontariamente dall'esternare il proprio affetto a una nuova conoscenza oppure si trattenga dal fare un complimento a un collega arrivato da poco in azienda. Tale freno a mano comportamentale, però, non sarà frutto di mancanza di magnanimità o spirito obiettivo bensì del timore che i loro atteggiamenti possano essere travisati.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: amore flop. La prima parte della settimana, con la Luna in Ariete e poi in Toro oltre al poco conciliante binomio Venere-Sole di Terra, potrebbe minare la tranquillità nel mènage amoroso di casa Bilancia, in particolar modo per la prima decade.

Sorrisi capovolti e mugugni per questioni di poco conto condiranno spiacevolmente le prime quattro giornate nel nido abitativo ma, fortunatamente, da venerdì in poi sarà più semplice trovare un compromesso con la dolce metà per il quieto vivere in coppia.

11° posto Vergine: aut aut. Sette giorni che avranno buone chance di profumare di ultimatum professionali in casa Vergine, sia subiti che imposti dai nativi stessi. Stando alla configurazione astrale del momento, però, questa settimana sembra non essere ancora un periodo propizio per rivoluzionare la sfera lavorativa del segno Mobile, in quanto sarebbe facile ritrovarsi con un pugno di mosche in mano, anche inoltrando la loro candidatura alla concorrenza.

12° posto Toro: stand-by. Si preannunciano poche gioie per i nati Toro: il consiglio delle stelle sarà di starsene buoni a osservare gesti e parole altrui, tentando di cucire a doppia mandata la loro bocca. Per aiutare il segno di Terra in questo mood di stand-by, film e streaming saranno due ottimi alleati, anche perché lavoro e finanze non avranno granché fortuna in questi sette giorni, quindi relegarli in secondo piano sarebbe una scelta saggia.