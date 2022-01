L'oroscopo della giornata di giovedì 13 gennaio prevede un Ariete più collaborativo al lavoro ma non solo, mentre Gemelli sarà in cerca di maggiori attenzioni. Un dialogo sincero potrebbe aiutare i nativi Leone a superare alcuni ostacoli, mentre Sagittario non dovrà perdere la fiducia del partner ora che la Luna è opposta. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 13 gennaio.

Previsioni oroscopo giovedì 13 gennaio 2022 segno per segno

Ariete: ci sarà maggior enfasi in ambito sentimentale grazie alla Luna in buon aspetto.

Mostrerete un atteggiamento più morbido, e il vostro umore sarà migliore, e piacerà molto al partner e alle persone che vi stanno intorno. Sul fronte lavorativo sarete più collaborativi del solito grazie a Mercurio, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Toro: la Luna va via dal vostro cielo, ciò nonostante buoni sentimenti e passione non mancheranno in voi, e soprattutto nei confronti del partner, riuscirete ancora a esprimervi perfettamente. Se siete single sappiate che essere tolleranti a volte è una virtù. Nel lavoro determinazione e pazienza saranno di grande aiuto soprattutto se i vostri progetti richiederanno tanto tempo. Voto - 9️⃣

Gemelli: configurazione astrale che vedrà la Luna affacciarsi al vostro cielo secondo l'oroscopo di giovedì 13 gennaio.

Soprattutto in amore sarete in cerca di maggiori attenzioni che, single oppure no, potreste riuscire a ottenere, vivendo così momenti carichi di emozioni. Per quanto riguarda il lavoro invece sarà meglio non sopravvalutarvi troppo. Giove in quadratura potrebbe infatti scombinare i vostri piani. Voto - 8️⃣

Cancro: questo cielo al momento vi da poche certezze in amore a causa di alcune stelle contro di voi.

State rivalutando tante cose ultimamente, ma il consiglio è quello di non prendere decisioni affrettate. Se siete single le minestre riscaldate non sono mai una buona idea. Per quanto riguarda il lavoro saprete mettere bene in pratica le idee che vi passeranno per la mente. Voto - 6️⃣

Leone: l'astro argenteo si troverà in sestile a partire da questa giornata, e navigherà in posizioni a voi favorevoli nel prossimo periodo.

In amore dunque è il momento di recuperare terreno, e un dialogo sincero con il partner vi aiuterà a superare certi ostacoli. Se siete single quella voglia di romanticismo sta finalmente per tornare. Nel lavoro è evidente che al momento c'è qualcosa che non va, e dovrete capire in fretta di cosa si tratta. Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale un po’ sottotono in questa giornata secondo l'oroscopo. La Luna in quadratura rende la comunicazione tra voi e il partner un po’ più difficile, ma questo non significa che il vostro rapporto sta attraversando una crisi, anzi. Diciamo solo che qualche incomprensione ogni tanto può succedere. L'importante è saper gestire la situazione. Settore professionale che invece richiederà la vostra attenzione, in quanto ci saranno diverse cose che andranno sistemate al più presto.

Voto - 6️⃣

Bilancia: qualche buona notizia arriverà secondo l'oroscopo di giovedì 13 gennaio, merito della Luna in buon aspetto che vi aiuterà a riprendere i rapporti con il partner nel miglior modo possibile. Se siete single cercate di essere più amichevoli con gli amici o ancor di più con chi vi piace. Sul fronte lavorativo sarete sempre di corsa in questa giornata, ma più che determinati a raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Scorpione: vita sentimentale che finalmente torna a splendere per voi nativi del segno. L'amore tornerà a avere un ruolo fondamentale nella vostra vita. Cuori solitari o meno dunque, prendetevi più cura delle persone che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Per quanto riguarda il lavoro, anche se Mercurio continua a mettervi i bastoni tra le ruote, con Giove in trigono sicuramente non si può dire che state facendo un brutto lavoro. Voto - 8️⃣

Sagittario: Luna che entra in opposizione a partire da questa giornata secondo l'oroscopo. In amore i rapporti con il partner sono appena sufficienti, e proprio per questo sarà necessario non perdere la fiducia della vostra anima gemella. Se siete single terrete un buon umore, ma di amore al momento non se ne parla. Settore professionale che procederà tutto sommato bene grazie a Mercurio in sestile, ma sappiate che alcune idee andranno portate a termine al più presto. Voto - 6️⃣

Capricorno: l'amore continua a essere importante per voi nativi del segno, merito di questa Venere in congiunzione che alimenta i vostri sentimenti per il partner.

Potrete ritagliarvi dei momenti da vivere in compagnia della persona che amata, e saranno davvero intensi. Se siete single siate più audaci e coraggiosi quando volete invitare qualcuno a uscire. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti procedono lungo la giusta direzione, merito in particolare di Giove e di Urano. Voto - 9️⃣

Acquario: previsioni astrali che vi vedranno ancora una volta molto efficienti al lavoro, merito di stelle favorevoli come Marte, Mercurio e Saturno. Per quanto riguarda i sentimenti invece ci penserà la Luna a darvi quella carica che vi serve per dare un po’ di passione e romanticismo alla vostra relazione di coppia. Se siete single le prossime potrebbero essere ore movimentate.

Voto - 9️⃣

Pesci: Luna in quadratura che potrebbe rendere la vostra vita sentimentale meno movimentata del solito secondo l'oroscopo di giovedì 13 gennaio. Pazienza in fondo, perché i rapporti con il partner sono ancora stabili, basati soprattutto sul rispetto reciproco. Se siete single e volete trovare l'amore, dettare le regole fin da subito non è una soluzione. Nel lavoro i risultati cominciano a vedersi grazie a Giove e Urano favorevoli. Voto - 7️⃣