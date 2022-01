La prima settimana del mese di gennaio è giunta al termine e l'Oroscopo si prepara ad annunciare l'arrivo di cambiamenti a volte radicali per i vari segni zodiacali. Un nuovo periodo sta quindi per iniziare e non tutti avranno la possibilità di goderselo nel migliore dei modi. Qualche problemino a livello sentimentale potrebbe sopraggiungere per il segno del Cancro, seguito a ruota da un Ariete forse un po' troppo stressato dalle varie situazione che girano attorno alla sua figura. Parlando di problemi e negatività, anche coloro nati sotto al segno della Bilancia avranno modo di confrontarsi con qualche dubbio passeggero, mentre il segno dei Capricorno riuscirà a godere del favore non poco positivo di Venere.

La nuova settimana, quindi, potrebbe rappresentare un periodo di transizione e cambiamento per molti. Di seguito l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - come già accennato, coloro nati sotto al segno dell'Ariete potrebbero non avere molta fortuna nei giorni della seconda settimana di gennaio. Lo stress potrebbe prendere il sopravvento e rendere quasi ingestibili le varie situazioni che si presenteranno lungo il cammino. Mantenere la calma e affidarsi alle cure delle persone care potrebbe l'unica soluzione plausibile per non rischiare di rovinare definitivamente i vari rapporti interpersonali.

Toro - anche per i nativi di questo segno zodiacale, l'oroscopo non sembra preannunciare nulla di gioioso nel corso della prossima settimana.

Qualche rallentamento in ambito lavorativo potrebbe portare a un innalzamento alquanto repentino dei livelli di stress, rendendo difficoltoso il riuscire a mantenere la calma. Fortunatamente, però, Venere sembra aver deciso di donare il proprio favore al Toro, offrendo così qualche nota di positività a livello sentimentale.

Gemelli - molti incontri potrebbero presentarsi già dalle prime giornate della nuova settimana di gennaio, molti dei quali potrebbero rivelarsi interessanti per il proprio futuro e per quello della propria famiglia. Nonostante ciò, però, l'oroscopo consiglia di fare particolare attenzione alle persone che si presenteranno lungo il cammino poiché tra esse potrebbe nascondersi qualcuno in grado di portare problematiche più o meno serie.

Cancro - l'oroscopo della seconda settimana del mese di gennaio prevede il sopraggiungere di qualche problematica, specialmente considerando la sfera sentimentale. Alcune discussioni potrebbero sorgere nel corso delle prossime giornate mettendo a dura prova la vita di coppia e ponendo in discussione i sentimenti provati. Cercare di non aggiungere paglia al fuoco, mantenendo la calma e discutendo con tranquillità e cognizione di causa potrebbe rivelarsi necessario per non danneggiare nulla.

Leone - con il sorgere della nuova settimana, per i nativi del Leone sembra essere più difficile riuscire a farsi notare non solo dal proprio datore di lavoro, ma anche delle persone che girano attorno ai vari ambiti.

La famiglia potrebbe, anche se solo in apparenza, non palesare alcun interesse nei confronti del segno zodiacale in questione e anche in amore si potrebbe avere la stessa impressione. L'unico consiglio plausibile è quello di non rimuginarci troppo su e di concentrarsi sul lavoro.

Vergine - nonostante Venere continui a sorridere al segno zodiacale in questione, portando quindi gioia e serenità a livello sentimentale e all'interno della vita di coppia, qualche nota di stanchezza potrebbe farsi sentire già dalla giornata di lunedì. Riuscire a portare a termine alcuni compiti potrebbe non essere semplice e per questo motivo potrebbe essere necessario chiedere aiuto alle persone amate.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - qualche piccolo dubbio a livello sentimentale, come già anticipato, potrebbe sorgere nel corso delle prossime giornate e portare a qualche tentennamento all'interno della vita di coppia. Riuscire a fidarsi del partner potrebbe non essere semplice, ma per poter far scemare tutti i punti di domanda che assillano la mente della Bilancia sarà necessario sedersi a tavolino e parlarne apertamente con la persona amata. Tenersi tutto dentro, purtroppo, non aiuta a risolvere nulla.

Scorpione - l'oroscopo della seconda settimana di gennaio preannuncia l'arrivo di un periodo un po' titubante. Le prime giornate della stessa non saranno semplici da affrontare, ma con l'avvicinarsi di mercoledì potrebbero affievolirsi tutte le nuvole presenti sopra la testa dello Scorpione.

L'amore continuerà a essere nell'aria e grazie al favore di Venere si potrà contare sulla presenza di un partner sempre presente e disposto ad aiutare senza neanche il bisogno di chiederlo.

Sagittario - una Luna in opposizione potrebbe portare a qualche rallentamento in ambito lavorativo con conseguente aumento di stress e nervosismo in grado di divenire quasi contagioso per le persone care. Fortunatamente, però, si avrà la possibilità di prepararsi psicologicamente in quanto fino alla giornata di mercoledì si potrà contare sul favore di alcuni astri.

Capricorno - come già anticipato, l'oroscopo della nuova settimana di gennaio preannuncia l'avvicinarsi di giornate particolarmente fortunate per il segno del Capricorno, specialmente se si decide di osservare alla sfera sentimentale.

L'amore, come già specificato, accompagnerà coloro nati sotto al segno zodiacale in questione per tutta la durata del periodo sopracitato, facendo nascere un sorriso non indifferente anche sulle labbra delle persone amate.

Acquario - varie novità interessanti potrebbero sopraggiungere nel corso delle prossime giornate, portando i nati sotto al segno dell'Acquario a riflettere un po' di più sul da farsi. Le scelte da dover prendere non saranno semplici, ma grazie a una posizione astrale assai favorevole non si avrà nulla da dover temere.

Pesci - per coloro nati sotto al segno dei Pesci, l'oroscopo della nuova settimana di gennaio prevede l'avvicinarsi di giornate magiche e indimenticabili da trascorrere in compagnia del partner e delle persone amate.

Venere ha deciso di accompagnare il segno zodiacale in questione già dalla giornata di lunedì, senza allontanarsi minimamente. Anche in ambito lavorativo potrebbero sopraggiungere notizie importanti.