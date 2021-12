L'oroscopo della giornata di lunedì 27 dicembre vedrà un Sole caldo e luminoso nel segno del Capricorno, che però dovrà fare i conti con la Luna in quadratura dal segno della Bilancia. Il segno d'aria riuscirà a recuperare terreno in amore, e sentirsi più a suo agio, mentre Scorpione non dovrà essere fuori luogo al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 27 dicembre.

Previsioni oroscopo venerdì 27 dicembre 2021 segno per segno

Ariete: la settimana dopo Natale non inizierà benissimo per voi nativi del segno.

Questo perché la Luna si troverà in opposizione dal segno della Bilancia. Insieme a Venere in quadratura, meglio non avere grandi aspettative in amore. Single oppure no, meglio non essere troppo invadenti nei confronti della vostra fiamma. In ambito lavorativo sarete sempre sul pezzo grazie a Giove e Saturno. Marte inoltre vi darà abbastanza energie da spendere nell'arco della giornata. Voto - 6️⃣

Toro: periodo tutto sommato valido secondo l'oroscopo di lunedì 27 dicembre. In amore i vostri modi forse potrebbero essere un po’ impacciati, ma quello che prova il vostro cuore è vero, dunque single oppure no, ci saranno discrete opportunità di vivere belle emozioni. In ambito professionale è arrivato il momento di lasciarsi quest'anno e questo periodo alle spalle, e iniziare a pensare a quello che potete di buono nel prossimo periodo.

Voto - 8️⃣

Gemelli: un quadro astrale che finalmente torna a essere dalla vostra parte dopo un weekend non eccezionale. L'astro argenteo transiterà in trigono dal segno della Bilancia, e vi permetterà di essere più affiatati insieme alla vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade. I single saranno più affettuosi, ma forse faticheranno a prendere coraggio.

Nel lavoro qualche ostacolo in più potrebbe arrivare a causa di Marte, ma non per questo rallenterete. Voto - 8️⃣

Cancro: cielo che torna a annuvolarsi per voi nativi del segno. Dopo un weekend di Natale tutto sommato soddisfacente, dovrete nuovamente fare i conti con la Luna in cattivo aspetto, oltre che Venere in opposizione.

Per quanto riguarda i sentimenti dunque ci sarà calma piatta, che rallenterà molto i rapporti con il partner. Anche nel lavoro potreste non essere dell'umore adatto per darvi da fare. Certo, una vacanza un po’ più lunga piacerebbe a tutti, ma in questo caso, dovrete darvi da fare. Voto - 5️⃣

Leone: giornata convincente quella di lunedì per voi. Con la Luna in sestile, godrete di un'ottima stabilità di coppia. Date tempo al tempo, e vedrete che lentamente questa vostra storia d'amore sarà un crescendo d'emozioni. Se siete single ci saranno momenti e occasioni da sfruttare per far valere i vostri sentimenti. Nel lavoro sarete piuttosto concentrati, ma ancora potrebbe sfuggirvi qualche piccolo dettaglio che non renderà perfette le vostre prestazioni.

Un passo alla volta e vedrete che continuerete a migliorare. Voto - 8️⃣

Vergine: un ottimo Mercurio in trigono dal segno del Capricorno terrà alta la vostra concentrazione al lavoro secondo l'oroscopo di lunedì 27 dicembre. Questo piccolo ponte natalizio vi ha aiutato a rimettervi in sesto, ma ricordatevi che ci sarà sempre Marte a darvi un po’ fastidio. In amore sarà una giornata abbastanza rilassata, da vivere insieme alla persona che amate di più. I cuori solitari daranno più spazio alla loro vita sociale. Voto - 8️⃣

Bilancia: vita di coppia nel complesso discreta secondo l'oroscopo della giornata di lunedì 27 dicembre. La Luna in congiunzione regolerà i rapporti con il partner. Certo, potrebbe esserci qualche lieve turbolenza, ma in generale non ci saranno scontri.

Se siete single giocare a carte scoperte potrebbe farvi comprendere per una volta e per tutte se è la persona giusta. In ambito lavorativo con i grandi risultati che otterrete, vi sentirete più tranquilli e disponibili verso i colleghi. Voto - 7️⃣

Scorpione: il pianeta Giove in quadratura dal segno dell'Acquario potrebbe farvi sentire un po’ fuori luogo secondo l'oroscopo. Non sarà così ancora per molto, ciò nonostante, prima di proporre nuove idee, anche se valide, dovrete prima di tutto essere convinti e convincenti. Per quanto riguarda i sentimenti, Venere in sestile regalerà sorrisi e emozioni tra voi e il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. I single saranno bravi a intuire il valore delle persone che contano.

Voto - 7️⃣

Sagittario: un oroscopo tutto sommato positivo per voi nativi del segno. La Luna tornerà a darvi manforte in amore e i vostri sentimenti saranno captati dalla vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i single sarà facile fare qualche piacevole incontro. Nel lavoro potrebbe valere la pena tentare un piccolo azzardo, purché sia portato a termine entro la fine dell'anno. Voto - 9️⃣

Capricorno: configurazione astrale discreta in questa giornata. La Luna tenderà a guardarvi storti per un po’, e anche se ci sarà Venere in buon aspetto, sarà meglio non chiedere troppo al partner. Se siete single potreste incappare in situazioni che potrebbero innervosirvi.

Per quanto riguarda il lavoro ci saranno buone energie da sfruttare dopo essere rientrati da un rinvigorente weekend natalizio. Voto - 7️⃣

Acquario: sul lavoro ci sono dei cambiamenti in arrivo, ciò nonostante non sarete così preoccupati, perché sapete che state facendo bene il vostro lavoro, e di questo passo, non sarete messi così male. Per quanto riguarda i sentimenti le stelle si muoveranno più a vostro favore grazie alla Luna in trigono dal segno amico della Bilancia. Single oppure no, avrete ancora tante occasioni per vivere belle emozioni, cercando di chiudere al meglio l'anno. Voto - 8️⃣

Pesci: arriveranno discrete opportunità al lavoro per poter emergere, grazie ad alcuni rapidi e imminenti cambiamenti in questo cielo.

In amore potrete godere nuovamente di un po’ di fortuna e stabilità in più ora che la Luna si è spostata, lasciando più spazio a Venere in sestile. Single oppure no, potrebbe essere il momento di scoprire le vostre carte. Voto - 8️⃣