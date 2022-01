L'oroscopo di sabato 15 gennaio 2022 rende disponibili le nuove previsioni zodiacali del giorno interessanti l'inizio del weekend. Ad essere testati, in esclusiva i primi sei segni dello Zodiaco. Dunque, occhi e attenzione puntati in esclusiva su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

A tenere banco in Astrologia un transito eccellente: curiosi di sapere quale? Senz'altro parliamo dell'arrivo della Luna in Cancro, passaggio che avverrà alle ore 17:10 del tardo pomeriggio del prossimo sabato e che non mancherà di regalare soddisfazioni in campo sentimentale a molti segni.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 15 gennaio su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline (parziale) per i primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Cancro (Luna nel segno);

2° posto - ★★★★★: Toro, Gemelli;

3° posto - ★★★★: Ariete, Leone;

4° posto - ★★★: Vergine.

Previsioni zodiacali del 15 gennaio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 15 gennaio al segno dell'Ariete vede l'amore interessato da un assoluto crescendo: potrete cogliere i frutti di quanto seminato nei mesi scorsi. Grazie anche alle stelle, che metteranno l'enfasi sulle piccole cose di ogni giorno: apparentemente poco importanti, in realtà fondamentali per rendere felice il rapporto di coppia.

La vostra vita sentimentale si colorerà così di gioia che potrebbe portarvi ben oltre ciò che speravate. Single, il cielo sarà abbastanza favorevole per voi: tenete gli occhi bene aperti sulle nuove conoscenze; potrebbe arrivare tra poco un nuovo amore, anche se inizialmente avrà le apparenze di un'amicizia. Nel lavoro, aperti, affabili, disponibili come non mai, susciterete dovunque interesse e simpatia.

Approfittate dell'occasione per instaurare rapporti con professionisti.

Toro: ★★★★★. In campo sentimentale questo sabato vi sembrerà di vivere come in un sogno. Grazie agli ottimi influssi di Venere, capace di riservare delle gioie incredibili anche agli animi più induriti. Molti cuori inizieranno a battere all'impazzata e a provare grandi emozioni da regalare alla persona amata.

Single, sarà un giorno giusto per apportare qualche cambiamento alla vostra routine quotidiana. Capirete che è giunto il momento di chiudere un vecchio capitolo per iniziarne uno molto più interessante. Così la vita si colorerà di romanticismo mentre le nuove conquiste rallegreranno, per chi ne fosse in cerca, con belle e gustose novità. Nel lavoro, potrebbe esserci l'occasione giusta per cambiare qualcosa nella vostra vita professionale. Un'occasione che dovrete cogliere al volo, perché potrebbe essere risolutiva di molte situazioni.

Gemelli: ★★★★★. In amore, se già stabilmente in coppia si prevede una serata in dolce armonia con il partner. Sarete concilianti come non mai, ben disposti a dar ascolto alle esigenze della persona amata e in molti casi non avrete problemi a parlare dei vostri veri sentimenti.

Non abbiate paura di abbordare argomenti spinosi con il vostro partner, perché riuscirete a trovare un punto d’incontro. Grazie agli astri che vegliano su di voi approfitterete per proporre al vostro partner un progetto di vita comune. Vedrete che sarà felicissimo di dirvi di sì. Single, vi sentirete al centro dell'attenzione, in maniera molto positiva: contate pure su una giornata che sarà elettrizzante dalla mattina alla sera, con punte di gioia estrema in serata. Nel lavoro, giorno positivo per la vostra attività professionale. Non mancherà la capacità di saper cogliere al volo tutto ciò che vi consentisse un ulteriore potenziamento dell'attività.

Oroscopo e stelle di sabato 15 gennaio

Cancro: 'top del giorno'.

Per i sentimenti, ci sono davvero ottime notizie per la coppia. Con l'arrivo della Luna nel segno, l’amore si preannuncia completamente favorevole. Questa giornata sarà caratterizzata da passione ed equilibrio con il partner e finalmente vi sentirete in grado di affrontare la vita a due con molta più energia ed entusiasmo. Grande privilegiato sarà il vostro cuore, aperto a emozioni dolcissime e suggestioni indimenticabili. Una serata appassionante vi offrirà l'occasione per ritrovare un'intesa fisica perfetta. Single, provate a dare maggiore risalto alla vostra bellezza e all'aspetto fisico. Non c'è nulla di male, anche perché bisogna curare anche il corpo, oltre lo spirito. Così, più si sta bene con se stessi e più si attirano belle persone.

Andare controcorrente per una volta e fare il primo passo in modo esplicito, senza giochi o sotterfugi, potrebbe aprire la strada a nuove relazioni e conoscenze. Nel lavoro, sarete brillantemente sostenuti da un collega. Sentirete di poter fare qualsiasi cosa in questo momento.

Leone: ★★★★. In amore, con una Luna in avvicinamento al settore, quindi particolarmente favorevole, potrete godervi al massimo tutte le emozioni di coppia. Potrebbe essere davvero molto interessante il periodo soprattutto per alcuni rapporti iniziati da poco, rendendo la vostra vita a due molto serena. Single, il vostro fascino non passerà inosservato ed avrete modo di approfondire qualche conoscenza intrigante. La giornata vi troverà molto interessanti nei rapporti interpersonali: sarete dotati di un modo di fare intrigante, anche se spontaneo.

Se desiderate qualche novità nei sentimenti, cercate di mettervi in comunicazione con qualcuno che sappia apprezzare il buon dialogo, altrimenti, godetevi in pace i momenti di libertà, senza pensare a nulla. Nel lavoro, gli astri promettono belle soddisfazioni, ma vi chiedono anche un serio impegno: sarà così? Questo è il momento di consolidare la vostra posizione portando a termine i lavori in corso.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, sabato 15 gennaio, indica la presenza di un cielo astrale complesso, in alcuni casi anche poco amichevole, il che vi renderà inquieti facendovi vedere nemici e oscure trame a vostro danno anche dove non esistesse nulla di tutto ciò. Occhio ai conflitti con la persona amata, siate prudenti: perché sospetti e gelosie non fanno per niente bene al rapporto, e questo è da sempre risaputo.

Single, qualche breve turbamento iniziale potrà essere dovuto ad un imprevisto o qualcosa che ingombri il cuore con antiche nostalgie. Dopo qualche tensione iniziale, l'equilibrio diventerà abbastanza buono, con segnali positivi durante il resto della giornata. Nel lavoro, avrete un senso di irrequietezza e nervosismo. Siate dunque prudenti, soprattutto se avete un'attività autonoma, perché un particolare importante potrebbe sfuggire alla vostra attenzione e causarvi dei guai.

