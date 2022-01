L'oroscopo è pronto a mettere in chiaro le previsioni zodiacali di sabato 22 gennaio 2022. Direttamente interessati da queste predizioni, i nati nella prima sestina dello zodiaco. Dunque, occhi puntati su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ad essere favoriti dalle stelle saranno, quasi certamente, tutti coloro nativi sotto ai due favolosi segni del Toro e della Vergine. Altamente positive le diverse situazioni interessanti sia i comparti dell'amore che quelli legati all'ambiente di lavoro.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo del giorno 22 gennaio segno per segno.

Classifica stelline (parziale) per i primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Toro, Vergine;

2° posto - ★★★★: Gemelli, Cancro;

3° posto - ★★★: Ariete, Leone.

Previsioni zodiacali del 22 gennaio, amore e lavoro

Ariete: ★★★. L'oroscopo del giorno 22 gennaio al segno dell'Ariete sottolinea il fatto che le persone care in questo avvio di week-end faranno da paracadute in una questione piuttosto delicata. Quando accadono certe cose, sembra proprio che la vita acquisti un senso più definito. Se avete figli, trovate il modo per dedicare loro più tempo, perché sentono la vostra mancanza. In amore, delle nuove realtà non dovranno costringervi a cambiare subito i modi e le vostre consuetudini. Se sarete disposti ad accettare dei cambiamenti andateci piano, senza affrettarvi, il partner capirà, altrimenti pensateci bene prima di fare una scelta di vita, per il vostro futuro insieme.

Single, da una parte vi sentite pieni di energie e di desiderio di affermare le vostre opinioni, dall'altra c'è sempre qualche ostacolo che puntualmente si frappone fra voi e il successo sentimentale. Insomma, vi sembra di soffrire del supplizio di Tantalo: avete a portata di mano opportunità succose, che però vi vengono sottratte proprio all'ultimo minuto.

Nel lavoro, se avete qualche incertezza riguardo a una decisione che dovete prendere, chiedete consiglio a un esperto: vi aiuterà a fare chiarezza, a trovare la via d'uscita più efficace.

Toro: ★★★★★. In arrivo uno week-end colorato e vincente. In campo sentimentale, con Venere e Giove amichevoli, il rapporto di coppia sarà a prova di bomba!

Questo non vuol dire che niente e nessuno possa mai turbarvi, ma che i vostri sentimenti saranno talmente forti da resistere bene a tutte le tentazioni che verranno, perché amate solo il vostro partner, e non avete bisogno di nessun'altro. Single, avrete un nettissimo miglioramento di umore e di situazione: prima avevate degli aspetti astrali negativi che vi rendevano un po' depressi e preoccupati, mentre in questo giorno si dissolveranno rapidamente, ridandovi tutto il vostro smalto. Non avrete nessuna difficoltà a farvi ammirare, apprezzare, accettare da chi vi circonda. Altresì, avrete anche voglia di giocare un ruolo di primo piano nel vostro solito ambiente. Nel lavoro, in ogni contesto saprete imporvi con il vostro carisma, con la forza della vostra personalità.

Questo stato vi renderà dei leader naturali, con degli sviluppi positivi, quindi non fatevi sfuggire un'occasione preziosa.

Gemelli: ★★★★. La giornata del 22 gennaio si prevede normale, con qualcuno di voi forse un po' più nervoso del solito. In amore, tutto procederà al meglio: state bene insieme alla persona amata, con la quale condividete momenti bellissimi. Le unioni felici saranno sempre più soddisfatte, quelle traballanti aggiusteranno il tiro, mentre qualcuno altro, girerà pagina. Mostratevi sempre allegri con il partner; in tal modo riuscirete a ottenere da lui/lei cose che fino ad oggi pensavate impossibili. Single, accettate benevolmente un suggerimento, quello di dedicare più tempo e attenzioni ai vostri familiari.

Fate il possibile per creare un'atmosfera di confidenza e di fiducia, allargata a tutti i componenti della vostra famiglia. Nel lavoro, sfruttate come meglio potete questo giorno. Nelle faccende pratiche o finanziarie dovete solo allungare una mano, per raccogliere ciò che desiderate.

Oroscopo e stelle di sabato 22 gennaio

Cancro: ★★★★. Per i sentimenti, Venere in Capricorno potrebbe assicurarvi ancora una bella giornata e tutto dovrebbe andare per il verso giusto. Quindi, niente problemi in vista per questo sabato, infatti, non mancheranno le belle emozioni e finalmente ci sarà un cielo più limpido per voi e le vostre questioni di cuore. Oggi vi sentirete molto più sereni e questo, vi farà sentire ottimista anche nei vostri rapporti con il partner.

Single, sarà una giornata grandiosa sotto ogni punto di vista, il che vi permetterà di fare nuove conoscenze o di scoprire qualcosa di nuovo ed interessante. Largo quindi a progetti futuri come pure a nuovi amori. Ricordatevi che ciò che conta è avere la mente in continuo allenamento, perché aiuta a crescere e questo vi rende positivi. Nel lavoro, le idee in questo momento fluiscono fantasiose e a getto continuo. Riuscite ad avere anche la concretezza necessaria per vagliarle attentamente e renderle realizzabili.

Leone: ★★★. In amore, questo sabato dovete camminare in punta di piedi e fare il minimo rumore per non accendere la miccia e scatenare il putiferio. Cercate di evitare le discussioni con il partner, perché le stelle vi renderanno particolarmente puntigliosi.

Sarete abbastanza nervosi anche a causa di una vita sentimentale insoddisfacente: basterebbe un abbraccio per alleggerirsi il cuore e riportare il sorriso nel rapporto. Single, sarete molto nervosi a causa della Luna. Certamente non sarà solo colpa di quest'ultima, bensì di una serie di noiosi imprevisti che sarebbe bene risolvere quanto prima. Non preoccupatevi se vi sentirete incerti e confusi sulle decisioni da prendere o le tattiche da seguire: siete molto stanchi, dunque fate chiarezza e cercate di portare avanti con serenità sia i rapporti amichevoli che sentimentali, senza dare niente per scontato. Nel lavoro, dovrete fingervi sordi e tirare dritto per la vostra strada senza dare peso alle parole di chi vi è ostile.

Avrete dei momenti in cui la tensione salirà alle stelle.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 22 gennaio, in campo sentimentale sottolinea uno splendido week-end. La bella e favorevole Luna nel segno sarà presso di voi fino a tarda sera. La stessa renderà questo sabato decisamente buono e non avrete nulla da temere. Infatti ci saranno emozioni tutte da vivere a massimo, insieme al partner. La passione risulterà incredibile con tanti bei momenti da gustare insieme. Single, il cielo vi sarà amico e complice, e questo vi aiuterà anche a vedere il lato positivo delle cose. Il vostro modo di fare sarà morbido e conciliante, forse anche più di quanto vorreste. Così, in cambio del vostro calore riceverete altrettanto affetto e tanta serenità da che vi circonda.

E' sul lavoro che dovreste dare una potente accelerata. Ci sono ottimi appoggi stellari che vi consentiranno di sciogliere matasse complicate e scovare nuove strade per migliorare i guadagni.

