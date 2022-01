Per il mese di febbraio 2022, l’Oroscopo per i Pesci sarà complessivamente molto positivo, soprattutto perché i nati sotto questo segno saranno supportati dal pianeta Giove, presente nella costellazione. Anche Mercurio e Venere presenteranno occasioni favorevoli per quel che riguarda il lavoro.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per il segno dei Pesci per il mese di febbraio.

L’oroscopo di domani: amore e affetti

Sicuramente questo sarà un periodo proficuo per l’amore, perché avrete dalla vostra parte il sestile di Venere e di Mercurio. Considerando che anche il pianeta Giove è presente nella vostra costellazione, ci saranno tante probabilità per i single di vivere una storia d’amore abbastanza seria e che potrebbe evolversi con il trascorrere del tempo.

Ci saranno momenti in cui probabilmente il vostro lato più schivo emergerà inevitabilmente, soprattutto se avete poca voglia di impegnarvi con qualcuno. Però ci sarà un romanticismo inaspettato che renderà questo periodo di febbraio molto allettante. Secondo l’oroscopo anche in famiglia ci sarà una atmosfera molto affiatata, tanto che si potrebbe fare spazio a molta più comunicazione rispetto alle settimane precedenti il mese di febbraio.

Lavoro e affari

Sempre il pianeta Mercurio vi donerà un grande slancio di stampo comunicativo che sarà essenziale per gli affari, dunque non avrete rivali se si presenteranno progetti in cui è prevista una collaborazione con la vostra squadra di lavoro.

Secondo l’oroscopo il pianeta Giove nella vostra costellazione vi permetterà di avere la fortuna sempre a portata di mano, dandovi la garanzia di ottenere sempre ciò che vorrete con poco sforzo.

Avrete anche una maggiore propensione alla creatività e la possibilità di concretizzare quelle idee che a prima vista potrebbero apparire quasi irraggiungibili. Sul piano mentale potreste avere una svolta che vi porterà a maturare ulteriormente e ad essere disponibili con le persone che vi circondano in modo molto più disinteressato.

Fortuna e salute

La presenza di Giove nella vostra costellazione rappresenta una situazione ottimale, secondo l’oroscopo. Dunque inizieranno molte situazioni positive per il lavoro e per risolvere delle incombenze di carattere burocratico, ma anche una produttività considerevole per quanto riguarda lo studio e tutto ciò che avrà a che fare con la mente.

Questo sarà anche un periodo ottimale per allargare i vostri orizzonti, per fare delle conoscenze che potrebbero essere utili, ma anche per trovare un affiatamento che possa durare a lungo. Prendervi cura di voi stessi in questo mese consisterà fare un po' più di shopping.