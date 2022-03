Le previsioni dell'oroscopo del giorno 21 marzo esortano i nati sotto il segno dell'Ariete ad essere cauti sul lavoro. Gli Scorpione sono un po' giù, mentre gli Acquario sentono di osare.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Sagittario: allargate i vostri orizzonti e cercate di prendere in maniera più ottimistica le situazioni che si presenteranno sul vostro cammino. Dal punto di vista sentimentale dovete avere pazienza.

11° Pesci: se di recente avete discusso con una persona cara, cercate di fare il possibile per recuperare. Non siate ostili verso coloro i quali la pensano in maniera differente rispetto a voi.

10° Scorpione: oggi siete un po' fuori forma, pertanto, è il caso di non sforzarsi troppo. Cercate di fare il minimo indispensabile. L'Oroscopo del 21 marzo vi invita a dedicarvi di più ai vostri cari.

9° Ariete: giornata piuttosto faticosa dal punto di vista professionale. Oggi potreste fare un po' di fatica a mettervi in pari con tutto il lavoro arretrato. Cercate di fare una cosa per volta.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Toro: in amore è importante essere sicuri di sé ma, allo stesso tempo, non sottovalutare gli altri. Non dire "gatto" fino a quando non ce l'avete nel "sacco". Questo vale anche per la sfera professionale.

7° Gemelli: se state attraversando un periodo un po' confuso, forse è il caso di fermarsi un attimo a riflettere.

Siete un po' possessivi nei rapporti e questo potrebbe portare alla nascita di qualche problema.

6° Leone: se avete un problema con qualcuno, non tenetevelo dentro. Ricordate che parlare è l'unico modo per risolvere ogni questione in sospeso. Sul lavoro siete molto precisi e attenti, qualità che certamente vi saranno utili.

5° Vergine: la gelosia potrebbe crearvi qualche turbamento. Nel lavoro, invece, è importante relazionarsi con gli altri e accogliere anche i pareri diversi dal proprio.

Oroscopo segni fortunati 21 marzo

4° in classifica Bilancia: cercate di essere più presenti nei rapporti interpersonali. Talvolta tendete a dare per scontate situazioni che, in realtà, non lo sono affatto.

3° Cancro: i nati sotto questo segno sono desiderosi di vivere emozioni forti. In amore desiderate mettervi in gioco, pertanto, l'oroscopo del 21 marzo vi invita a osare.

2° Acquario: nel lavoro è giunto il tempo di osare e di darvi da fare. Ci sono ottime opportunità in arrivo, ma dovete essere scaltri. Dal punto di vista sentimentale, invece, è tempo di fare una scelta.

1° Capricorno: dopo aver vissuto qualche alto e basso, oggi potrete tirare un sospiro di sollievo. Ad ogni problema ci sarà una soluzione e voi sarete sicuramente in grado di trovarla.