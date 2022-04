L'oroscopo della giornata di sabato 30 aprile vede il pianeta Mercurio entrare nel segno dei Gemelli e lo porterà a essere un po’ più produttivo, mentre Toro vivrà un inizio di fine settimana eccellente grazie alla Luna. In recupero il Leone sul posto di lavoro, mentre in amore ci sarà ancora da fare. Infine Scorpione dovrà moderare il proprio atteggiamento. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 30 aprile.

Previsioni oroscopo sabato 30 aprile 2022 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale tutto sommato gradevole in quest'ultima giornata del mese.

La Luna non sarà più dei vostri, ma questo non vorrà dire che con il partner le cose andranno male. Se siete single la primavera è iniziata da un po’ e sarebbe il caso di iniziare a guardarsi intorno. In ambito lavorativo abilità e competenze vi permetteranno di distinguervi dagli altri. Voto - 8️⃣

Toro: ottimo periodo per quanto riguarda i sentimenti. In questa giornata arriverà la Luna, nel vostro cielo, a darvi una marcia in più per la vostra vita sentimentale. Single oppure no, le persone intorno a voi apprezzeranno sicuramente il vostro carattere sempre gentile e disponibile. Sul fronte professionale da questa giornata dovrete rinunciare al supporto di Mercurio, ciò nonostante ve la caverete davvero bene.

Voto - 8️⃣

Gemelli: vita di coppia che ancora non sarà così entusiasmante secondo l'oroscopo di sabato 30 aprile. Il mese non si chiuderà al meglio, ma in voi rimarrà la speranza di un maggio migliore. Single oppure no, se ne avrete l'occasione, aprite il vostro cuore alla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro arriverà il pianeta Mercurio nel vostro cielo e riuscirete a essere più produttivi grazie anche a dei progetti un po’ più semplici da gestire.

Voto - 6️⃣

Cancro: settore professionale promettente in quest'ultima giornata di aprile, anche se Mercurio si piazzerà alle vostre spalle. Giove e Marte per fortuna vi daranno ancora tutto il sostegno di cui avrete bisogno, soprattutto in questo periodo, dove avrete a che fare con progetti di ampia portata. In amore la Luna in Toro e Venere in Pesci vi permetteranno di interagire al meglio con le persone che amate, soprattutto se siete nati nella prima e nella terza decade.

Voto - 8️⃣

Leone: sfera sentimentale in calo in questa giornata a causa della Luna che passa in quadratura. Single oppure no, dovrete essere ancora molto pazienti, perché presto arriveranno momenti migliori anche per voi. Sul fronte professionale Mercurio si metterà in una posizione migliore e alcuni progetti potrebbero prendere una piega interessante. Voto - 6️⃣

Vergine: periodo sicuramente migliore in ambito amoroso secondo l'oroscopo. L'aiuto dell'astro argenteo vi permetterà di recuperare terreno in amore, nell'attesa che Venere non sia più così sfavorevole. Per quanto riguarda il lavoro, invece, potreste perdere un po’ d'entusiasmo, ora che Mercurio non vi sarà così d'aiuto. Voto - 6️⃣

Bilancia: giornate discreta per quanto riguarda i sentimenti.

Questo cielo non sarà così influente per la vostra relazione di coppia, dunque potrete esprimere come vorrete le vostre emozioni, ma senza mai essere invadenti nei confronti della persona che vi piace. Sul fronte professionale arriverà il sostegno di Mercurio, che vi permetterà di lavorare meglio con le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Scorpione: la Luna in Toro potrebbe rappresentare un ostacolo in amore secondo l'oroscopo di sabato 30 aprile. Il mese e la settimana non si concluderanno al meglio e Venere sta per cambiare segno, dunque sarà meglio ritrovare subito la giusta direzione. Piccoli miglioramenti invece sul fronte lavorativo, ora che Mercurio non sarà più contro di voi. Voto - 6️⃣

Sagittario: previsioni astrali nel complesso stabili, nonostante Venere sia ancora in quadratura.

Certo, con il partner non ci sarà ancora un ottimo feeling, ma in questa giornata sarà possibile ottenere qualcosa in più. Nel lavoro purtroppo Mercurio si metterà contro di voi, e con Giove e Marte in quadratura ancora qualche altro giorno sarà meglio non prendere l'iniziativa. Voto - 6️⃣

Capricorno: sfera sentimentale ottima in questa giornata di sabato, grazie alla presenza della Luna in Toro. Single oppure no, avrete tantissimi motivi per condividere emozioni e sentimenti verso la persona che vi piace. In ambito lavorativo un po’ di creatività in più potrebbe permettervi di raggiungere risultati migliori. Voto - 8️⃣

Acquario: periodo in miglioramento sul fronte professionale. L'arrivo di Mercurio nel segno dei Gemelli vi permetterà di mettere più impegno e creatività in quel che fate e presto potrete raggiungere risultati migliori.

Sul fronte amoroso, invece, non sarà una grandissima giornata a causa della Luna in quadratura. Single oppure no, sicuramente ci saranno momenti migliori. Voto - 7️⃣

Pesci: settore professionale che potrebbe iniziare a scricchiolare ora che Mercurio si trova in quadratura. Meglio valutare bene le idee che vi verranno in mente. Sfera sentimentale che invece rimane ottimale grazie alla protezione di Venere e della Luna. Single oppure no, non avrete nulla da temere, anzi se avete un problema parlatene apertamente con la persona che amate. Voto - 8️⃣