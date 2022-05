Le previsioni dell'oroscopo del 4 maggio esortano i Bilancia ad essere un po' più lucidi. I Leone sono in grande forma, mentre i Pesci sono giù.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: oggi vi sentite un po' giù di morale e la cosa potrebbe incidere negativamente sul vostro rendimento scolastico o professionale. Cercate di trovare la concentrazione.

11° Ariete: le previsioni dell'Oroscopo del 4 maggio denotano una giornata un po' controversa dal punto di vista delle emozioni. Siete troppo confusi e, forse, indecisi se intraprendere una strada piuttosto che un'altra.

10° Gemelli: siete particolarmente distratti e sciatti e questo potrebbe crearvi dei problemi sul lavoro. Se avete da poco cominciato un nuovo progetto dovete darvi da fare.

9° Sagittario: interessanti risvolti sul fronte professionale, ma meglio non cantare vittoria troppo presto. Cercate di essere cauti e di guardare al futuro con maggiore entusiasmo e ottimismo.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: non abbiate fretta di raggiungere al più presto gli obiettivi che vi siete prefissati. In ambito sentimentale ci sono delle piccole soddisfazioni che presto vi toglierete.

7° Cancro: la giornata comincia nel migliore dei modi per quanto riguarda l'amore. Vi sentite tranquilli e appagati.

Sul lavoro, però, potrebbe esserci qualche alto e basso che non vi permetterà di decollare.

6° Scorpione: se necessario e, soprattutto, se ne avete la possibilità, prendetevi una piccola pausa. L'Oroscopo del giorno 4 maggio vi invita ad essere un po' più audaci e a cogliere l'attimo.

5° Vergine: in amore siete piuttosto sereni, tuttavia, qualche piccolo colpo di scena potrebbe cambiare il corso degli eventi.

In ambito professionale, invece, è meglio non essere troppo frettolosi.

Oroscopo primi quattro segni 4 maggio

4° in classifica Bilancia: cogliete al volo tutte le occasioni che si presenteranno sul vostro cammino in questo momento. In amore siete un po' accecati dai vostri sentimenti, pertanto, potreste finire per essere troppo poco lucidi.

3° Acquario: pensate un po' di più a voi stessi e alle vostre esigenze. Dal punto di vista sentimentale ci sono delle belle notizie in arrivo, ma dovete farvi trovare pronti. Tentate un po' la fortuna in questo periodo.

2° Toro: non perdete tempo in situazioni che non reputate appaganti. Concentratevi solo su ciò che ha un potenziale. Dal punto di vista delle relazioni, invece, è tempo di fare una cernita.

1° Leone: secondo l'oroscopo del 4 maggio, i nati sotto questo segno devono rimettersi in pari. Ci sono ottime opportunità per emergere, ma dovete essere spronati internamente.