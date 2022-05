Le previsioni dell’Oroscopo di domani, mercoledì 4 maggio 2022, annunciano che ci sarà ancora il segno dei Gemelli a farla da padrone nella classifica giornaliera, mentre il segno del Capricorno e della Bilancia saranno ancora alle ultime posizioni.

A seguire le previsioni dell’oroscopo del giorno segno per segno, con la relativa classifica giornaliera.

L’oroscopo di mercoledì: Vergine al massimo

1° Gemelli: ritornare in vetta alla classifica dell’oroscopo significa dare nuova linfa alle vicende di stampo sia personale che dal punto di vista finanziario.

Ora come non mai gli affari riusciranno a superare di gran lunga le aspettative.

2° Vergine: ci potrebbe essere una forte soddisfazione lavorativa o un aumento di stipendio che arriverà a breve. Anche la salute potrebbe migliorare sensibilmente, mentre le energie sia fisiche che mentali lavoreranno più di quanto possiate immaginare.

3° Scorpione: avrete tanta fortuna ancora alla vostra portata, quindi non ci saranno sfide impossibili di fronte alla vostra dinamicità e abilità nel risolvere determinate problematiche. Sicuramente le questioni di cuore assumeranno un aspetto sempre più limpido.

4° Ariete: in amore potrete finalmente confessarvi alla persona amata e dare prova di essere responsabile con le persone che vi circondano.

Alcune faccende possono essere risolte anche senza il supporto di nessuno.

Buonumore per Toro

5° Toro: il buonumore sicuramente non vi abbandonerà, perciò non sarà difficile rendere l’atmosfera della vostra famiglia o della vostra cerchia di colleghi più vivace e a tratti intima. Avrete dei momenti di estrema tenerezza con il partner.

6° Leone: la situazione è decisamente positiva e solare. Sul lavoro emergerà la vostra pignoleria, soprattutto se dovrete perfezionare un progetto.

7° Pesci: purtroppo si verificherà un imprevisto per il quale dovrete mantenere i nervi saldi e dovrete anche concentrarvi al massimo. Il supporto di un familiare sarà di enorme aiuto per superare determinati ostacoli a testa alta.

8° Cancro: avrete qualche pensiero in più legato alla situazione sentimentale, che in questo periodo si sta dimostrando incerta e traballante. Avrete a disposizione molto tempo per poter riflettere e prendere una decisione importante, ma dovrete rinunciare a qualcosa.

Dissidi per Acquario

9° Sagittario: dovrete affrontare una situazione che in famiglia sta allontanando i vari membri per divergenze di opinioni molto forti. Secondo l’oroscopo dovrete fare il massimo per poter conciliare le due parti con qualche iniziativa che possa mettere d’accordo tutti.

10° Acquario: qualche dissidio interno alla vostra relazione vi metterà in condizione di fare un passo indietro, qualcuno potrebbe decidere di rinunciare a una storia per poter vivere momenti di tranquillità.

Fate ciò che vi suggerisce la ragione in questo momento così delicato.

11° Bilancia: la vostra storia d’amore sta vivendo un calo della passione, ma più che altro dovreste preoccuparvi di non riscontrare la sintonia di una volta. Le questioni professionali adesso potrebbero darvi qualche pensiero di troppo.

12° Capricorno: lo stress potrebbe non essere molto indulgente con voi, perché in questo momento state affrontando qualche problema con troppo nervosismo in corpo e con un atteggiamento che potrebbe non essere di aiuto per le vicende di stampo amoroso.