Con l'arrivo dell'estate torna la voglia di Sole, libertà, e soprattutto di vacanze. I tratti caratteriali tipicamente definiti da ogni segno zodiacale, possono portare quindi ognuno a scegliere una meta di vacanza particolarmente adatta. Di seguito proponiamo per ciascun simbolo astrale un luogo di vacanza "ideale".

Oroscopo e viaggi: dove andare in vacanza in base al segno zodiacale

Ariete - Vietnam: un segno amante dell'adrenalina, di avventura e di Viaggi non si accontenta di andare in vacanza nei luoghi più gettonati. L'Ariete vuole vivere ogni momento della propria vacanza, e per farlo è in cerca di una meta unica.

Quest'anno il Vietnam potrebbe essere dunque la meta ideale.

Toro - Camargue (Francia): il segno del Toro, romanticone com'è, vuole godere al massimo dei piaceri della vita. La Francia è un paese particolarmente romantico, ma anche piuttosto piacevole per andare in vacanza. Oltretutto, il segno di terra adora il cibo e la compagnia, dunque quale parte della Francia se non la regione del Camargue, con le sue eleganti distese pianeggianti che la rendono unica.

Gemelli - Giappone: la curiosità dei nativi Gemelli è vasta, quasi sconfinata, e adora mettersi a confronto con terre e culture nettamente diverse. Il Giappone per il segno d'aria ha un certo fascino, per le tante credenze e località del paese che a suo modo riescono a essere uniche.

Quest'anno dunque, può essere la meta ideale.

Cancro - Isola di Santorini (Grecia): quando i nativi Cancro viaggiano vogliono anche riuscire a creare legami con altre persone, e lasciare qualcosa di loro nel ricordo dei loro abitanti. A volte tendono anche a visitare gli stessi posti, ma quest'anno, l'Isola di Santorini, in Grecia, può rappresentare una meta particolare, magari da rivisitare una seconda volta in futuro.

Leone - Valencia (Spagna): un segno di fuoco, caldo come il Leone tende a viaggiare verso posti caldi, accoglienti. Per loro viaggiare non è solo segno di libertà, ma anche di felicità, dunque preferisce luoghi dove l'allegria non manca. Quest'anno la città di Valencia può permettere ai nativi del segno di vivere esperienze memorabili.

Vergine - Giordania: il segno di terra quando va in vacanza vuole prima di tutto riposarsi, dunque tende a cercare mete dove predomina la calma. Non vogliono pianificare troppo e non vogliono assolutamente stressarsi per questo. La Giordania è un paese pieno di bellezza, ma soprattutto di paesaggi naturali che suscitano una notevole sensazione di calma e benessere, e potrebbe dunque fare caso ai nativi del segno secondo l'Oroscopo.

Bilancia - Isola di Bali: l'Isola di Bali è una meta piena di bellezza, proprio come piace ai nativi del segno e, secondo l'oroscopo, potrebbe essere la destinazione perfetta quest'anno. Con un clima perfetto, né troppo caldo e umido né troppo fresco, può suscitare tante emozioni.

Scorpione - Colombia: un segno misterioso ma pieno di bellezza, che vuole provare emozioni forti, è sempre in cerca di mete particolari, tutte da scoprire. Ebbene, la Colombia quest'anno potrebbe rappresentare la meta ideale. Si tratta di una destinazione poco popolare, ma che ha tantissime località da scoprire che potrebbero piacere al segno d'acqua.

Sagittario - Isole Azzorre: l'Isola delle Azzorre non sono una meta particolarmente gettonata ma, secondo l'oroscopo, potrebbero soddisfare quella infinta sete di libertà che contraddistingue i nativi Sagittario. Il segno di fuoco ama le destinazioni naturali, poco importa quanto visitate siano, l'importante è che siano in grado di suscitare emozioni e ricordi nella mente e nel cuore dei nativi del segno.

Capricorno - Marocco: il segno di terra ha un carattere meticoloso e preciso, sia nella vita quotidiana, sia quando si tratta di scegliere una destinazione. Amano avere sempre il meglio dai luoghi che visitano, sono sempre alla ricerca del giusto equilibrio tra comfort e avventura. Il Marocco dunque, potrebbe avere tutte le caratteristiche necessarie per soddisfare i nativi del segno.

Acquario - Stati Uniti: per soddisfare la voglia di viaggiare dei nativi del segno occorre una meta piena di gente e tante cose da fare. Le grandi città degli Stati Uniti vengono sicuramente incontro ai nativi del segno, l'importante è saper selezionare le città di interessanti.

Pesci - Bruges (Belgio): questo segno sa provare emozioni in un modo davvero diverso dagli altri simboli astrali.

Questa loro caratteristica li rende unici, e quando si tratta di viaggiare, sono curiosi e vogliono scoprire posti nuovi, ma unici al tempo stesso. La città di Bruges, in Belgio potrebbe fare al caso loro, poiché non solo attira con le sue tante mete turistiche, ma è anche piena di romanticismo. Meglio dunque se si parte con la giusta compagnia.