L'oroscopo della giornata di giovedì 14 luglio vede la Luna spostarsi nel segno dell'Acquario, che darà il meglio di sé in amore, mentre Leone dovrà fare un passo indietro. Capricorno potrebbe essere fuorviante in ambito lavorativo, mentre Bilancia dovrà essere più paziente. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 14 luglio.

Previsioni oroscopo giovedì 14 luglio 2022 segno per segno

Ariete: questa seconda parte dell'anno non è iniziata benissimo per voi nativi del segno, almeno per quanto riguarda il lavoro. Mercurio in quadratura rovina molti dei vostri piani e sarebbe opportuno cercare di valutare bene ogni situazione o progetto che andrete a svolgere.

In amore non avrete difficoltà in questa giornata, ma sappiate che sarebbe opportuno cercare di consolidare ulteriormente il vostro rapporto. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale in lieve calo secondo l'oroscopo di giovedì 14 luglio, ma che tutto sommato rimarrà positiva. Single oppure no, il vostro modo di essere romantici verrà apprezzato, ma dovrete lavorare un po’ di più sul vostro carattere e su come risultare più simpatici. Sul piano lavorative idee ed energie saranno sempre alla vostra portata, e i successi che otterrete saranno solo frutto del vostro duro impegno. Voto - 7️⃣

Gemelli: ottima giornata per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. La Luna sarà dalla vostra parte e vi metterà nelle condizioni ideali per godere al meglio della vostra relazione di coppia.

Se siete single sarete tutto un bollore, e non vedrete l'ora di trovare e conquistare la persona dei vostri sogni. Sul fronte lavorativo potrete realizzare le vostre idee, ma non dovrete assolutamente temporeggiare. Voto - 8️⃣

Cancro: configurazione astrale migliore per quanto riguarda i sentimenti. La Luna non sarà più sfavorevole e godrete di una relazione di coppia più stabile.

Se siete single potrebbero esserci delle occasioni imperdibili da prendere al volo. Sul fronte professionale non abbiate paura di esprimere le vostre idee, perché con Mercurio in congiunzione potreste raggiungere importanti traguardi. Voto - 8️⃣

Leone: non un'ottima giornata secondo l'oroscopo. In amore, con la Luna in opposizione, sarebbe opportuno fare un passo indietro e non cercare di scavalcare la persona che amate.

Se siete single il vostro spirito d'indipendenza sarà forte, ma potrebbe scontarsi con il pensiero di qualcuno. In ambito lavorativo dovrete saper gestire bene le vostre energie e cercare di non strafare. Voto - 6️⃣

Vergine: giornata sfavorevole dal punto di vista sentimentale. Forse avrete buone ragioni che giustifichino le vostre azioni nei confronti del partner, ma dovrete essere sicuramente più chiari, soprattutto nella comunicazione. Se siete single sensibilità e intuito al momento non saranno il vostro forte. Nel lavoro, anche se avrete Mercurio in sestile, non siate troppo precipitosi con i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Bilancia: cercate di essere più pazienti sul fronte professionale, secondo l'oroscopo della giornata di giovedì 14 luglio.

Mercurio in quadratura vi rallenterà non poco ma, se volete, potrete comunque riuscire a mettere in piedi discreti progetti. In amore in questa giornata non avrete alcuna difficoltà a vivere serenamente la vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Scorpione: configurazione astrale che vede la Luna in quadratura dal segno dell'Acquario. Sul fronte sentimentale potrebbe esserci qualche piccola discussione con il partner, che dovrete cercare di risolvere velocemente. Se siete single non sperate in incontri fortunati, non in questo momento. Nel lavoro, invece, saprete svolgere bene le vostre mansioni, ma attenti a non strafare. Voto - 6️⃣

Sagittario: periodo tra alti e bassi per la vostra vita sentimentale.

Single oppure no, dovrete fare i conti con Venere in opposizione ancora per un po’, ma con la Luna in sestile forse potreste provare a fare qualcosa per recuperare terreno. In ambito lavorativo attenzione a evitare gli scontri con alcuni colleghi. Voto - 6️⃣

Capricorno: settore professionale che vede un evidente calo di prestazioni a causa di Mercurio in opposizione. Cercate di non essere fuorvianti con i vostri progetti, perché non potreste raggiungere i risultati sperati. Sul fronte amoroso vivrete una relazione di coppia stabile. I consigli della vostra anima gemella si riveleranno preziosi per vivere un rapporto migliore, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Acquario: periodo pieno d'amore in questa giornata grazie alla Luna e Venere in ottimo aspetto.

Single oppure no, non mancheranno momenti romantici e da batticuore, soprattutto se siete nati nella terza decade. Sul fronte professionale siete nel mezzo di nuovi progetti, che però dovrete portare a termine a ogni costo, anche se ci saranno astri in cattivo aspetto, come Marte. Voto - 8️⃣

Pesci: giornata intensa dal punto di vista professionale, ma che vi permetterà di raggiungere importanti successi. Datevi da fare e i buoni risultati arriveranno. In amore dovrete faticare ancora un po’, ma soprattutto dovrete essere pazienti e comprensivi nei confronti della persona che amate. Se siete single niente panico, presto l'amore arriverà anche per voi. Voto - 7️⃣