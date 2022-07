Per la giornata di lunedì 18 luglio 2022 l’oroscopo si presenta con dei miglioramenti sostanziali per il segno del Leone, mentre l’Acquario sarà in prima posizione nella classifica. Il segno del Bilancia, in particolare, sarà in ottimo rialzo.

A seguire le previsioni dell’Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di lunedì: Acquario in testa

1° Acquario: avrete in pugno tutti i presupposti per poter costituire un faro per la vostra squadra di lavoro, guidandola verso la conclusione di un affare che porterà guadagni a tutti. Secondo l'oroscopo sarete un punto di riferimento anche per la famiglia di origine.

2° Bilancia: essere al centro dell’attenzione sul lavoro non solo migliorerà la vostra autostima, ma vi farà distrarre anche da qualche situazione che recentemente si sta facendo sempre più scomoda. Con la famiglia avrete dei momenti di dialogo positivi.

3° Capricorno: l’ascesa verso il successo potrebbe essere solo questione di tempo, potreste raggiungere un traguardo davvero molto importante per la vostra professione oppure per i vostri studi. Con il partner vivrete dei momenti appassionati, ma anche molto costruttivi.

4° Scorpione: avrete dei traguardi più facili da raggiungere e la speranza di vedere dei risultati pecuniari in pochissimo tempo. Secondo l'oroscopo sarà anche la giornata in cui potrete far fronte a qualche impegno che state procrastinando da molto tempo.

Leone in forte risalita nella classifica

5° Toro: superare gli ostacoli sarà sempre più semplice, perché non solo avrete una volontà di ferro, ma potreste anche avere dei supporti validi per affrontare le avversità. Secondo l’oroscopo ogni cosa potrà procurarvi buonumore, anche quella più semplice.

6° Leone: risalire nella classifica dell’oroscopo significa avere in procinto un progetto che potrebbe essere molto favorevole per qualche affare, mentre in amore le cose potrebbero raggiungere una armonia che avete lasciato indietro nel percorso insieme al partner.

7° Ariete: avrete un po’ di malumore che non sarà molto facile eliminare, però le amicizie più strette sapranno farvi distrarre, specialmente se recentemente avete avuto una delusione piuttosto forte, amorosa o comunque legata al contesto familiare.

8° Vergine: la spinta emotiva che avete avuto nelle giornate precedenti potrebbe riversarsi in questa giornata, creando non poche nostalgie che potrebbero bloccarvi nel corso di qualche attività davvero molto importante, specialmente sul piano professionale.

Pesci taciturni

9° Pesci: avrete un atteggiamento ancora piuttosto chiuso e difficilmente in questa giornata potreste riscontrare delle novità. Sul lavoro avrete un po’ di fatica da superare e, per quanto riguarda il fisico, fare un po’ di attività sportiva potrebbe farvi sentire meno affaticati.

10° Gemelli: dovrete rivedere qualche rapporto che probabilmente non sta andando bene come un tempo, forse a causa di qualche divergenza di opinioni che si sta facendo sempre più forte. Secondo quanto riportato dall’oroscopo, dovrete ristabilire una sintonia amorosa per poter mandare avanti la vostra relazione.

11° Sagittario: avrete qualche incertezza che potrebbe davvero bloccarvi, dunque non siate troppo pensierosi e procedete con calma, sia nella vita privata che nel lavoro.

Se ci saranno miglioramenti, questi potrebbero essere dettati da una maggiore chiarezza di intenti da parte vostra e da prospettive più caute.

12° Cancro: se non prestate attenzione al vostro lato emotivo, questo potrebbe inglobare molte delle attività che in questo momento siete costretti a fare per lavoro o per un affare decisamente sostanzioso.