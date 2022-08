Per la giornata di martedì 30 agosto 2022, l’Oroscopo sarà dalla parte dei segni di terra, in particolare la Vergine alla prima posizione. Seguiranno l’Acquario e la Bilancia finalmente in rialzo, mentre i Pesci dovranno rimboccarsi le maniche.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni di martedì 30 agosto.

L’oroscopo di martedì: Vergine sereno

1° Vergine: la serenità che vi accompagnerà nel corso della giornata di martedì secondo l’oroscopo vi regalerà dei primi risultati davvero molto allettanti, sotto molti punti di vista. Ora che l’ansia sarà solo un lontano ricordo, potreste anche organizzare qualche serata all’insegna dell’allegria.

2° Bilancia: avrete una giornata che in amore vi darà una sorpresa, di quelle che non vi aspettate tanto facilmente nonostante il vostro animo profondamente romantico. Probabilmente la serata procederà con un po’ di allegria e di divertimento con le amicizie.

3° Acquario: la volontà di andare avanti in queste giornate sarà un ottimo motore per i vostri progetti. In ambito domestico vi ritroverete con un look decisamente nuovo e che farà finalmente al caso vostro. Secondo l’oroscopo potreste fare faville in amore.

4° Leone: fare progressi dopo un periodo abbastanza turbolento sul lavoro vi darà uno slancio ulteriore che potrebbe portare ad un successo davvero ragguardevole. Secondo l’oroscopo ora imbattervi in una sfida non vi spaventerà così facilmente.

Scorpione preparato sul lavoro

5° Scorpione: darsi da fare adesso vi farà trovare con il terreno preparato in un secondo momento. Ora sarà tempo di agire, soprattutto se state pensando molto al futuro, che sia in solitaria oppure in compagnia della persona amata.

6° Toro: la vostra concentrazione potrebbe salire di ora in ora, quindi per voi sarà molto facile dedicarvi ai progetti in essere per poter avere più profitti e al tempo stesso avere anche più tempo libero.

Secondo l’oroscopo, ci saranno delle belle sorprese da parte di amicizie importanti.

7° Gemelli: godervi ancora qualche ora di agosto sarà la vostra priorità in questo momento. Sarà bene dedicare queste ultime giornate del mese a qualche desiderio inespresso. Secondo l’oroscopo potreste trovare qualche intesa con un collega in particolare.

8° Pesci: affrettarvi a fare qualche cosa che potrebbe in qualche modo farvi fruttare parecchi soldi potrebbe costituire un deterrente allo stesso. Perciò fare le cose con la dovuta calma potrebbe essere invece molto più produttivo, secondo l’oroscopo.

Impegni per Sagittario

9° Ariete: avrete qualche contrattempo che non vi permetterà di trascorrere molto tempo con il partner, però in serata si prospetterà una situazione di tranquillità che potrebbe fare la differenza nell’evoluzione della vostra storia d’amore. Portare pazienza con una situazione familiare sarà un ottimo espediente per poter risolvere qualche problema.

10° Sagittario: gli impegni potrebbero coprire gran parte della giornata, ma nello stesso tempo potreste fare in modo che la serata sia piacevole con il partner.

Dipenderà tutto da voi e dalla vostra capacità di gestione del tempo.

11° Capricorno: non riuscirete a trovare molto tempo per voi stessi, impegnati come sarete sul lavoro, ma potrete comunque ritagliarvi del tempo libero in serata, quando qualche progetto comincerà a trovare una buona conclusione.

12° Cancro: non sarà facile per voi fare i conti con un po’ di tristezza, specialmente in questo periodo. Pensare che avrete da fare sul lavoro probabilmente non vi aiuterà molto, ma dare uno sguardo ai profitti potrebbe fare la differenza sul piano economico.