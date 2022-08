L'oroscopo di lunedì 22 agosto è caratterizzato da molte sorprese. Le previsioni astrologiche mettono in luce gli aspetti più importanti della quotidianità dei segni zodiacali. Per alcuni l'amore sarà il motore principale mentre altri, al contrario, si getteranno a capofitto nel lavoro.

Leone, Toro e Sagittario saranno pieni di energie, mentre Pesci, Gemelli e Acquario vorranno rimanere accanto al partner. Capricorno, Bilancia e Vergine saranno alla scoperta di nuovi aspetti caratteriali e, infine, Scorpione, Ariete e Cancro dovranno lottare per emergere.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 22 agosto, con pagelle e relativa classifica.

Previsioni astrologiche e pagelle del 22 agosto: dall'Ariete al Cancro

Ariete: i vostri colleghi di lavoro dimostreranno di essere all'altezza della situazione. Al contrario, voi avrete la sensazione di essere troppo tesi per non commettere errori. Tenderete a mettere le emozioni al primo posto, dando poco peso alle parole della ragione. Le previsioni astrologiche vi consigliano di tornare sui vostri passi. Voto 4.5.

Toro: sarete felici di poter condividere la giornata con i vostri cari. Il vostro affetto si tramuterà in energia e vivacità. Avrete molte idee da proporre. Gli altri accetteranno i consigli dati con grande entusiasmo.

Inoltre, anche a livello lavorativo, potrete affermare di essere soddisfatti di voi stessi. Voto 9.

Gemelli: non vi piacerà l'idea di rimanere da soli. Preferirete stare accanto al partner e organizzare una giornata divertente. Anche se non riuscirete a dimostrare con le parole tutto il vostro amore, il vostro interlocutore non avrà alcuna difficoltà a comprendervi.

Il feeling di coppia ne gioverà. Voto 7.5.

Cancro: la fortuna vi volterà le spalle e Cupido indirizzerà le sue frecce in un'altra direzione. Non saprete come avvicinarvi alla persona amata né come gestire le difficoltà lavorative. Sarà una giornata da dimenticare, ma potrete trarre un insegnamento anche da questi momenti. Voto 4.

Oroscopo del giorno 22 agosto: dal Leone allo Scorpione

Leone: tornerete a essere voi stessi. Prenderete le distanze dalle esperienze vissute nell'ultimo periodo perché desidererete solo abbracciare un nuovo inizio. Assumerete un atteggiamento positivo e combattivo. Affronterete le difficoltà con forza, senza aver paura di cadere in errore. Voto 9.5.

Vergine: inizierete a rapportarvi in modo diverso con gli altri. Cercherete di controllare le vostre emozioni, in modo da non sfogare più le frustrazioni sugli amici e sul partner. Questo vi permetterà di rendere le relazioni interpersonali più stabili e durature. Anche i colleghi apprezzeranno. Voto 5.5.

Bilancia: vi renderete conto di dover provare a superare i vostri limiti.

La routine quotidiana, infatti, inizierà a starvi stretta. Sarete pronti a prendervi dei rischi, ma le previsioni astrologiche vi consigliano di non esagerare. Con un pizzico di cautela e un po' di fortuna, compirete il passo desiderato. Voto 6.

Scorpione: vi sembrerà di non riuscire a catturare l'attenzione degli altri. In particolare, avrete la sensazione che la persona amata non si interessi più a voi. Le previsioni astrologiche vi consigliano di riflettere prima di agire: mosse avventate, infatti, potrebbero peggiorare le cose. Voto 5.

Previsioni zodiacali e voti del 22 agosto: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: la settimana si aprirà nel modo desiderato. Pianificherete la vostra routine quotidiana, senza escludere momenti di relax e serenità.

Metterete al primo posto gli amici e il partner. Ovviamente, anche il lavoro sarà una delle vostre maggiori priorità. Potrebbe esserci una sorpresa per voi. Voto 8.5.

Capricorno: avrete la possibilità di confrontarvi con qualcosa di diverso. Abbandonare il porto sicuro vi consentirà di mettervi alla prova. Nonostante le difficoltà, sarete contenti del risultato raggiunto. Nel corso dei prossimi giorni, ovviamente, potrete migliorarvi per aspirare a qualcosa di ancora più soddisfacente. Voto 6.5.

Acquario: sarete un po' troppo pressanti nei confronti del partner. Per fortuna, dopo un intenso dialogo, riuscirete a comprendere le sue ragioni. Vorrete rimanergli accanto, per costruire una vita fatta di possibilità e nuove occasioni.

Gli amici potrebbero sentire la vostra mancanza. Voto 7.

Pesci: niente e nessuno riuscirà a spegnere il vostro romanticismo. Sarete carichi di iniziative. Il partner rimarrà stupito dalla vostra intraprendenza, ma non si tirerà indietro. Sarete pronti a vivere nuove esperienze, sempre all'insegna dell'affetto e del rispetto reciproco. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non perdere di vista gli obiettivi. Voto 8.

Classifica del 22 agosto dei dodici segni zodiacali