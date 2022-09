È pronto l'oroscopo del 24 settembre. Si tratta dell'ultimo fine settimana di settembre, che regala diverse novità a tutti i segni zodiacali.

Di seguito approfondiamo le previsioni astrologiche con le pagelle, da Ariete a Pesci.

Oroscopo del giorno 24 settembre: pagelle da Ariete a Gemelli

Ariete – Il vostro umore cambierà drasticamente nei prossimi giorni in meglio. Non solo vi sentirete più rilassati, sia nella vita personale che al lavoro, ma la fiducia nelle vostre capacità aumenterà. La fiducia in se stessi è la chiave del successo. Voto: 7

Toro – Credete chiaramente di avere diritto a più di quanto avete ottenuto, quindi, perché non state combattendo per questo?

Se gli altri devono valutare i vostri contributi, devono essere consapevoli di cosa perderanno se cercate fortuna altrove. Voto: 7

Gemelli – Dovete trovare il modo di andare d’accordo con le persone che vi circondano. Questo non vale solo per le persone che vi piacciono, ma anche per quelle che non vi suscitano simpatia. È per il vostro bene, non per il loro. Voto: 6,5

Previsioni dell'oroscopo di sabato 24 settembre: pagelle da Cancro a Vergine

Cancro – Poiché nelle ultime settimane vi siete mossi alla massima velocità, potreste essere incline a continuare a quel ritmo all’infinito, ma non ce n’è davvero bisogno. Dopo aver accumulato così tanto slancio, adesso potete rilassarvi e godervi i frutti delle vostre fatiche.

Voto: 7

Leone – Le preoccupazioni delle ultime settimane stanno per essere spazzate via e sostituite dalla sensazione che tutto è realizzabile, per voi personalmente se non per tutti. Sole in Bilancia aumenta la vostra voglia di vivere. Voto: 7,5

Vergine – Qualcosa vi metterà sottosopra, ma l'oroscopo vi consiglia di non far vedere agli altri che non siete soddisfatti della situazione.

Ad alcune persone piace vedervi in difficoltà e una reazione negativa da parte vostra le incoraggerà a darvi fastidio. Voto: 6

Astrologia e oroscopo del 24 settembre: pagelle da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Ci sono state molte cose che non avete detto nelle ultime settimane perché non volete smuovere le acque. Adesso il cielo astrologico sta cambiando e nel giro di pochi giorni, forse minuti, parlerete della vostra opinione su ogni tipo di problema.

Voto: 7

Scorpione – Tutti gli occhi sono stati puntati su di voi nelle ultime settimane, ma il transito del Sole in Bilancia renderà poco luminosi i riflettori su di voi. Tuttavia, questo non significa che avete carta libera per dare di matto, perché c’è sempre qualcuno che vi tiene d’occhio. Voto: 6,5

Sagittario – Grandi cambiamenti in arrivo, siete determinati a trarne il massimo. Il Sole in Bilancia vi indicherà la giusta direzione, quindi, dovrete marciare con sicurezza nel futuro. Voto: 7

Oroscopo e previsioni astrologiche del giorno 24 settembre: pagelle da Capricorno a Pesci

Capricorno – Mentre il Sole si sposta nell’area dell’amicizia, il vostro obiettivo principale deve essere quello di riunirvi con persone che la pensano allo stesso modo e lavorare su progetti che vi piacciono tanto.

I vostri sforzi non devono cambiare il mondo, ma devono essere divertenti. Voto: 7

Acquario – Vi siete tenuti lontani dallo sguardo del pubblico abbastanza a lungo, adesso dovete salire con sicurezza sul palco e mostrare al mondo cosa si è perso. La mossa del Sole nel settore della carriera rafforzerà la vostra ricerca di fama e fortuna. Voto: 8

Pesci – Potete sembrare calmi all’esterno, ma dentro siete un vorticoso insieme di emozioni, alcune buone, altre cattive, ma tutte estremamente calde. Assicuratevi che quelle emozioni rimangano nascoste sotto la superficie nei prossimi giorni. È meglio evitare il dramma. Voto: 5