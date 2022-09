L'oroscopo di lunedì 26 settembre prevede un Acquario in ottima forma in ambito lavorativo, merito di queste stelle perfettamente allineate, mentre Gemelli sarà attento ai dettagli e perfezionista. Ariete dovrà tenere duro in amore per via della Luna che passa in opposizione, e allontanare i cattivi pensieri, mentre Leone troverà la giusta intesa di coppia. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 26 settembre.

Previsioni oroscopo lunedì 26 settembre 2022 segno per segno

Ariete: con il partner o con la vostra fiamma potrebbero saltare fuori alcuni problemi in questa nuova settimana.

La Luna in opposizione non sarà di grande aiuto in questa giornata. Single oppure no, cercate di tenere duro, e scacciare via pensieri negativi. In ambito lavorativo potrebbe essere una giornata forse un po’ più faticosa del solito, ciò nonostante sarete soddisfatti di quanto riuscirete a portare a casa. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale che rimane appagante per voi, anche se la Luna non sarà più in eccellente aspetto. Potrete contare infatti sul supporto di Venere ancora per qualche giorno per riuscire a dare un tocco di passione e romanticismo alla vostra storia d'amore, e alla vostra vita sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro cambierà poco in questa nuova settimana. Mercurio in trigono sarà dalla vostra parte, e lentamente arriveranno idee e progetti da sviluppare.

Voto - 8️⃣

Gemelli: la Luna rasserenerà l'atmosfera tra voi e il partner secondo l'oroscopo della giornata di lunedì, e voi per primi inizierete a vedere con maggior ottimismo la vostra vita amorosa. Abbiate pazienza dunque, cercate di risolvere eventuali conflitti con la giusta comprensione, e presto tutto si risolverà. Nel lavoro attenzione agli imprevisti di Mercurio in quadratura.

Potrete ancora raggiungere il successo che meritate, ma dovrete mantenere la concentrazione. Con il vostro atteggiamento perfezionista, non dovreste avere particolari difficoltà. Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali in calo dal punto di vista sentimentale. La vostra storia d'amore sarà comunque piuttosto discreta grazie a Venere in sestile, dunque non perdetevi d'animo, e trovate sempre una buona ragione per voler bene veramente alla vostra anima gemella.

In ambito lavorativo sentirete meno la pressione dei vostri progetti, e con Mercurio in sestile avrete un quadro più chiaro della situazione. Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale sopra le aspettative in questa giornata di lunedì grazie alla Luna in sestile. Cuori solitari o meno, vi sentirete più a vostro agio con le persone che amate, e sarà più facile stabilire un rapporto sincero e concreto. In ambito lavorativo quello che farete presto potrebbe trasformarsi in qualcosa di importante, che possa permettervi di raggiungere traguardi importanti. Voto - 8️⃣

Vergine: la Luna lascerà il vostro cielo secondo l'oroscopo, ciò nonostante questa prima giornata della settimana si rivelerà comunque eccellente per voi nativi del segno.

Soprattutto sul fronte sentimentale, potrete contare su un rapporto vero, dove potrete crescere insieme alla vostra anima gemella, e godere di passione e romanticismo. Nel lavoro avere idee a lungo termine vi permetterà di tenervi impegnati, e metterci tutto voi stessi per raggiungere i vostri traguardi. Voto - 9️⃣

Bilancia: periodo migliore sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Con la Luna positiva, alta sopra il vostro cielo, sarà più semplice vivere un rapporto diretto, sincero e affiatato con la vostra fiamma, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo adorerete mettervi in gioco, e con questo cielo e la sicurezza interiore che avrete, sarete sicuri del successo che potrete raggiungere.

Voto - 8️⃣

Scorpione: oroscopo di lunedì 26 settembre che vedrà Venere in buon aspetto, utile per coltivare al meglio il vostro rapporto e renderlo migliore giorno dopo giorno. Se siete single presto potrebbero arrivare momenti davvero interessanti e occasioni da cogliere al volo. Nel lavoro, quando siete ben organizzati riuscite a rendere di più. Utilizzate di più questa strategia. Voto - 9️⃣

Sagittario: configurazione astrale migliore per quanto riguarda i sentimenti. Tra voi e il partner ci sarà questa Luna in sestile, che vi aiuterà a vedere la vostra relazione sentimentale sotto la giusta prospettiva. Con un po’ di pazienza e fortuna, le cose miglioreranno, anche perché Venere sarà sempre meno incisiva.

In ambito lavorativo potrete ottenere buoni risultati dai vostri progetti soltanto evitando le distrazioni e non uscendo dai binari. Voto - 7️⃣

Capricorno: peccato per questa Luna in quadratura che rovinerà un po’ l'atmosfera tra voi e la persona che amate. Purtroppo anche Venere sta per muoversi verso quella direzione, dunque attenzione al vostro modo di approcciarvi al partner in primo luogo. Pochi cambiamenti per quanto riguarda il lavoro. Mercurio sarà di grande aiuto, ciò nonostante, meglio avere in mente obiettivi che potete realmente raggiungere. Voto - 6️⃣

Acquario: la settimana inizierà all'insegna del buon umore grazie alla Luna in trigono dal segno amico della Bilancia. Secondo l'oroscopo, soprattutto sul fronte amoroso, godrete di un'ottima intesa con il partner.

I rapporti con la persona che amate, lentamente, si faranno più intensi. In ambito lavorativo sarete sempre sul pezzo e in ottima forma, pronti a dare il meglio di voi in ogni situazione. Voto - 8️⃣

Pesci: anche se la Luna non sarà più in opposizione, questo inizio di settimana non sarà comunque un granché per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo, dovrete ancora fare i conti con Venere, anche se per poco. Single oppure no, cercate di essere ottimisti, e provare a risolvere ciò che non funziona nella vostra vita amorosa. Per quanto riguarda il lavoro dovrete essere più incisivi nei vostri progetti lavorativi, e prendere l'iniziativa, soprattutto se avrete idee davvero valide. Voto - 6️⃣