L'oroscopo della giornata di domenica 25 settembre vedrà l'inizio di nuovi progetti a lungo termine per i natii Scorpione, forti del pianeta Mercurio in sestile, mentre Giove sosterrà i nati sotto il segno dell'Ariete al lavoro, portando un po’ di fortuna. Pesci dovrà far fronte a diversi imprevisti, sia in amore che al lavoro, mentre Gemelli avrà un forte senso del dovere, nonostante Mercurio sia contro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di domenica 25 settembre.

Previsioni oroscopo domenica 25 settembre 2022 segno per segno

Ariete: previsioni astrali tutto sommato convincenti per voi del segno.

La settimana si concluderà abbastanza bene sul profilo amoroso, anche se questo cielo non sarà particolarmente influente. Single oppure no, dunque, provate e vivere il vostro rapporto con tranquillità e serenità, cercando però di risolvere eventuali problemi. In ambito lavorativo Giove e Marte saranno dalla vostra parte, e con un po’ di fortuna sarete in grado di raggiungere buoni risultati. Voto - 7️⃣

Toro: ultima giornata della settimana eccellente in ambito sentimentale secondo l'oroscopo. La Luna e Venere saranno dalla vostra parte, e rapporti, storie d'amore, ma anche nuovi incontri saranno favoriti, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio porterà qualche buona idea da sviluppare, ma dovrete essere capaci di poterle realizzare.

Voto - 8️⃣

Gemelli: non si chiuderà al meglio questa settimana per voi del segno. La Luna e Venere saranno in quadratura dal segno della Vergine, e tra voi e il partner non ci sarà particolare intesa. Se siete single sarete orientati verso altri aspetti che non avranno a che fare con la vita amorosa. Nel lavoro invece avrete un forte senso del dovere, anche se Mercurio si trova in quadratura.

Con stelle come Giove e Marte, riuscirete comunque a mettere a segno discreti successi. Voto - 6️⃣

Cancro: previsioni astrali favorevoli dal punto di vista sentimentale per voi. L'oroscopo di domenica 25 settembre vedrà la Luna e Venere in buon aspetto, e vi sentirete amati e apprezzati dalla vostra anima gemella, soprattutto voi nati nella terza decade.

Per quanto riguarda il lavoro, con Mercurio in sestile avrete buone idee in mente, che con il giusto impegno saprete portare a termine. Voto - 8️⃣

Leone: sfera sentimentale tutto sommato discreta secondo l'oroscopo. Single oppure no, queste stelle saranno tutto sommato discrete, da permettervi di vivere con una discreta armonia la vostra vita sentimentale. Sul fronte professionale riuscirete a dare il meglio con il lavoro di squadra, ottenendo risultati davvero ottimali, grazie anche al sostegno di Giove e di Marte. Voto - 7️⃣

Vergine: periodo eccellente sul fronte amoroso in questa giornata di domenica. La Luna e Venere in congiunzione vi permetteranno di vivere in sintonia il vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella terza decade.

I cuori solitari riusciranno a farsi notare e vivere splendide sensazioni. In ambito lavorativo l'aiuto di Mercurio si rivelerà prezioso per mettere insieme buone idee. Voto - 9️⃣

Bilancia: giornata di domenica stabile sul fronte lavorativo per voi del segno. Pianeti come Giove, Marte e Saturno vi permetteranno di gestire efficacemente le vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In ambito amoroso potrete contare su una buona intesa e stabilità tra voi e la vostra anima gemella. Se siete single e siete sicuri dei vostri sentimenti, non abbiate paura di aprire il vostro cuore. Voto - 7️⃣

Scorpione: con Mercurio in sestile dal segno della Vergine, avrete buone idee in mente per dare vita a progetti a lungo termine secondo l'oroscopo della giornata di domenica 25 settembre.

Con il giusto impegno, potreste riuscire a mettere insieme buoni risultati. Per quanto riguarda i sentimenti, questa giornata di domenica sarà davvero interessante, single oppure no. Con la Luna e Venere favorevoli, non mancheranno momenti pieni d'amore. Voto - 8️⃣

Sagittario: periodo difficile sul fronte amoroso per voi del segno. La Luna e Venere saranno ancora in quadratura, e non sarà così semplice vivere la vostra relazione di coppia in sintonia. Se siete single potreste non essere sicuri dei sentimenti che provate. In ambito professionale attenzione a Mercurio in quadratura, che potrebbe portare qualche imprevisto di troppo. Con un po’ di fortuna però, potreste ottenere buoni risultati.

Voto - 6️⃣

Capricorno: ottimo fine settimana per voi del segno. Secondo l'oroscopo, potrete contare sul sostegno della Luna e di Venere, in trigono dal segno della Vergine e, single oppure no, godrete di momenti veramente romantici. In ambito lavorativo sarete ancora lontani dai vostri obiettivi, ma con Mercurio in trigono avrete le idee più chiare su come agire. Voto - 8️⃣

Acquario: cielo tutto sommato discreto sul fronte amoroso. Questo cielo non sarà estremamente favorevole, ciò nonostante tra voi e il partner ci sarà una buona intesa. Cercate solo di non toccare tasti dolenti. Molto bene invece in ambito lavorativo. Con stelle favorevoli come Marte, Giove e Saturno, sarà possibile mettere a punto progetti di primo livello.

Voto - 7️⃣

Pesci: ci saranno diversi imprevisti da affrontare in questa giornata di domenica. Soprattutto sul fronte lavorativo, Mercurio in opposizione potrebbe mettervi in difficoltà. Attenzione dunque alle scelte che andrete a prendere. In amore la Luna e Venere in opposizione potrebbero causare qualche incomprensione o discussione di troppo. Single oppure no, non giocate con i sentimenti degli altri. Voto - 6️⃣