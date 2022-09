Per la giornata di lunedì 12 settembre 2022, l’Oroscopo prevede una bella giornata per i nati sotto il segno del Pesci e per il segno del Toro, mentre per l’Acquario ci saranno delle difficoltà piuttosto accentuate. Ci sarà tanta energia per Gemelli.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di lunedì: progetti per Vergine

1° Pesci: avrete degli obiettivi che riuscirete a raggiungere, nonostante ci siano delle lievi incertezze. Avrete anche a che fare con una bella sorpresa che sicuramente rimedierà molto sul piano dell’umore, secondo l’oroscopo.

2° Toro: le questioni sentimentali saranno sicuramente al di sopra delle aspettative. Secondo l’oroscopo potreste avere delle chance sul lavoro che potrebbero essere essenziali per il proseguimento della squadra lavorativa, che adesso si dimostrerà sempre più collaborativa.

3° Gemelli: sarete energici sotto molti punti di vista, tanto che le questioni affaristiche troveranno un vero e proprio slancio. Con le questioni private ci sarà un incremento della fiducia che gli altri avranno di voi, facendo salire anche l’autostima, secondo l’oroscopo.

4° Vergine: probabilmente avrete in pugno determinati progetti che attenderanno solo di essere concretizzati. La vostra concentrazione in questo momento sarà determinante per poter portare a casa dei guadagni e per fare della vostra carriera un motivo di vanto, secondo l’oroscopo.

Leone ottimista

5° Leone: avrete un ottimismo che prometterà bene sul piano pratico del lavoro e che potrebbe stabilire una carriera molto promettente, se siete alle prime armi. Se invece siete navigati, potreste collezionare qualche successo davvero ragguardevole.

6° Bilancia: qualcosa si muoverà in positivo in amore, anche per qualche vicenda che verterà a vostra favore all’interno della vostra relazione amorosa.

Con le questioni amicali ci potrebbero essere delle novità che vi renderanno molto felici.

7° Scorpione: la crescente fiducia in voi stessi vi darà qualche soddisfazione personale, come ad esempio una cerchia di amicizie nuova che possa essere migliore di quella precedente. Avrete un progetto che potrebbe farvi crescere in modo esponenziale, secondo l’oroscopo.

8° Capricorno: anche se nella giornata di lunedì potreste avvertire un lieve malessere fisico, ogni cosa potrebbe vertere su un miglioramento che riguarderà essenzialmente il lavoro e alcune situazioni legate all’ambito delle dinamiche familiari.

Spese per Cancro

9° Cancro: dovrete vedervela con alcuni guadagni che non soddisfano appieno le vostre esigenze, mentre le spese potrebbero essere sostanziose, ma non in modo molto pesante. Avrete comunque a disposizione un po’ di relax in serata.

10° Ariete: avrete del tempo per riprendervi da eventuali contraccolpi di un affare che non è andato molto bene ma che potrebbe farvi accorgere di qualche lacuna a vostro carico. Il miglioramento comunque sarà dietro l’angolo, evitate di essere precipitosi, soprattutto con le questioni a carattere privato.

11° Acquario: vi sentirete affaticati e lo stress della giornata di lunedì non aiuterà di certo. Secondo l’oroscopo dovrete necessariamente aumentare la vostra dinamicità e la voglia di proseguire con un progetto, dal momento che sarà essenziale per le finanze.

12° Sagittario: avrete un po’ di ansia da smaltire e tanti progetti da recuperare, dunque fare del vostro meglio potrebbe servire soltanto in parte. Secondo l’oroscopo, le questioni amorose avranno qualche incomprensione da affrontare, cercate di essere pazienti.