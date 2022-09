Per il periodo dell’inverno 2022-2023 la fortuna potrebbe trovare il suo posto fra i segni di fuoco grazie alla presenza del pianeta Giove nella costellazione dell’Ariete. L’Oroscopo si presenterà molto favorevole anche per altri segni, a cominciare dall’Acquario per concludere con quello dei Gemelli.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni sul piano della fortuna.

L’oroscopo dell’inverno 2022-2023: Giove in Ariete

1° Acquario: nel corso dell’inverno di quest’anno le belle sorprese sicuramente non mancheranno. Affronterete un investimento con molta più tranquillità finanziaria, quindi non sarà un caso se riuscirete ad andare a vivere da soli oppure in coppia.

L’ottimismo di questo periodo potrebbe anche costituire un valido supporto per le vostre energie. La predisposizione a fare sempre più guadagni potrebbe portarvi molto lontano.

2° Ariete: nella data del 21 dicembre 2022 Giove entrerà nella vostra costellazione. Ciò porterà un rinnovamento radicale della vostra fortuna nel periodo invernale, ma anche un incremento delle vostre stesse capacità. La persistenza di un pianeta così determinante per la sorte potrebbe anche farvi avanzare sensibilmente nella vostra carriera. Sicuramente agire in questa stagione in particolare potrebbe portarvi ad una stabilità finanziaria molto duratura, anche nel lavoro.

3° Leone: fin dal primo giorno dell’inverno ci saranno tante novità per voi, come ad esempio una mansione nuova oppure un aumento di stampo economico.

I cambiamenti potrebbero interessare vari aspetti del vostro lavoro, ma comunque con molti di questi avrete dei successi assicurati. Potreste avere anche un incremento dell’autostima e della fiducia che gli altri covano nei vostri confronti, secondo l’oroscopo.

4° Sagittario: troverete una stabilità all’interno del contesto professionale che sarà dato dalla fortuna presente per i segni di fuoco.

Una situazione che potrebbe essere ottimale per le questioni burocratiche in sospeso e per quei progetti che attendono solo di essere concretizzati. Dovrete semplicemente prestare attenzione alle energie, non sempre a disposizione, anche nei momenti più critici. Potreste anche cambiare lavoro.

Fortuna per Gemelli

5° Gemelli: avrete una bella fortuna data dagli influssi di Giove che prevede degli obiettivi raggiunti nel corso dell’inverno.

Secondo l’oroscopo anche il pianeta Marte potrebbe agire in vostro favore, dandovi quella carica che utilizzerete senza dubbio sul lavoro e che sfrutterete anche sul piano finanziario. Saranno favoriti i viaggi, sia quelli che farete per piacere che quelli che farete prettamente per fini lavorativi.

6° Cancro: sicuramente si presenteranno delle situazioni molto vantaggiose per il lavoro e per tutto ciò che avrà a che fare con la sfera professionale. Il mese di dicembre potrebbe darvi qualche novità, forse un progetto o un affare che potrebbe fare davvero la differenza nella vostra quotidianità. Dovreste fare attenzione alle energie scarse e alla stanchezza che potrebbero sopraggiungere quando meno ve lo aspettate.

7° Pesci: ci saranno delle belle prospettive professionali che arriveranno con l’inizio del nuovo anno, facendovi anche fare un salto considerevole nella vostra carriera. Fate attenzione nel periodo ultimo dell’inverno, perché sia la fortuna che le energie subiranno un calo drastico, che potrebbe mettervi a dura prova se non siete preparati. Organizzarvi ora più che mai potrebbe essere molto produttivo per la sfera lavorativa, ma anche burocratica.

8° Scorpione: il vostro segno nella stagione invernale potrebbe riscontrare molte situazioni non esattamente congeniali alle vostre aspettative, potreste trovarvi con molta poca fortuna e con delle energie che potrebbero non essere all’altezza di determinate sfide.

Concedervi più di una pausa potrebbe essere di aiuto, specialmente se non vivete bene il rapporto con i colleghi di lavoro, secondo l’oroscopo.

Ostacoli per Capricorno

9° Capricorno: la situazione professionale potrebbe attraversare degli ostacoli molto significativi anche se non impossibili da affrontare. Sicuramente dotarvi di una carica che sappia come rimanere stabile sarà uno dei segreti per poter far fronte a una fortuna che al momento potrebbe essere poco magnanima nei vostri confronti. Secondo l’oroscopo il periodo delle festività natalizie potrebbe regalarvi qualche bella sorpresa.

10° Toro: questo inverno 2022-2023 potrebbe essere molto difficile per il vostro segno, perché Giove arriverà alle vostre spalle, portando qualche inciampo sul lavoro anche se non ci sarà niente di troppo grave di cui preoccuparsi.

Potreste avere una situazione di stallo ancora molto pesante ma che dovrete impiegare per poter progettare nuove idee e sviluppare anche una creatività che potrebbe portare delle soluzioni in famiglia niente male, secondo l’oroscopo.

11° Bilancia: sul lavoro potreste avere molte difficoltà e non sempre andrete d’accordo con i colleghi. Si aprirà un momento di opposizione di Giove che potrebbe risultarvi molto pesante, quindi anche la creatività che avrete in questo periodo potrebbe non darvi molto. Secondo l’oroscopo le energie di Marte potrebbero comunque risollevarvi nei momenti negativi.

12° Vergine: dovrete fare i conti con una energia che questo inverno potrebbe venire meno molto spesso, mentre l’opposizione più o meno prolungata di Giove potrebbe non favorire i progetti per i quali state facendo molto.

I sacrifici verranno ripagati, ma nel periodo invernale queste situazioni soddisfacenti potrebbero non presentarsi. Agire adesso potrebbe dimostrarsi molto controproducente, secondo l’oroscopo. Fate in modo da ricaricare le batterie.