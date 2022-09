Per la giornata di lunedì 19 settembre 2022, l’Oroscopo sarà nuovamente dalla parte di gran parte dei segni di fuoco, con eccezionale rilevanza per i nati sotto il segno del Leone. Altro rialzo degno di nota sarà quello del segno della Bilancia, mentre i Pesci subiranno una brusca discesa.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco di lunedì.

L’oroscopo di lunedì, segno per segno: Leone in testa alla classifica

1° Leone: i guadagni si faranno sentire in modo sempre più stabile, quindi anche i vostri affari nel corso della giornata di lunedì potrebbero fare la differenza.

Avrete anche più fiducia nel domani, cominciando ad osare sul lavoro sempre di più. Continuate così, avrete altre soddisfazioni.

2° Gemelli: sarà ora di fare un salto in avanti nella vostra relazione, nonostante ci siano delle situazioni che non remeranno dalla vostra parte. Secondo l’oroscopo con la vostra affinità potreste andare decisamente lontano, anche per quanto concerne le amicizie.

3° Acquario: la fortuna sarà davvero ottimale per le questioni legate al contesto finanziario, quindi i guadagni potrebbero costituire davvero un giro di vite per la vostra vita quotidiana, e anche per quella della famiglia, se ne avete una con il partner.

4° Bilancia: il fascino di queste giornate in particolare potrebbe essere decisamente ottimo per attrarre la persona che vi piace e che potrebbe essere una potenziale compagna della vostra vita.

Potreste però attirare qualcuno che non avete mai considerato prima.

Ripresa per Sagittario

5° Sagittario: ci sarà una ripresa sostanziale delle questioni professionali, mentre potreste rifarvi completamente in amore e negli affetti. Avvalervi di una squadra ottimale potrebbe farvi voltare pagina nel mondo del lavoro, secondo l’oroscopo.

6° Toro: siete sulla buona strada per concludere dei progetti che potrebbero regalarvi parecchie soddisfazioni. Avrete anche una autostima che potrebbe migliorare ogni volta che se ne presenterà la minima occasione sul piano lavorativo e professionale.

7° Scorpione: potreste andare incontro a qualche responsabilità, ma pensare che da questa potreste trarre molto profitto potrebbe essere un incentivo a fare sempre meglio.

Secondo l’oroscopo, dovreste prenderla con più calma.

8° Vergine: ci sarà qualche lieve insuccesso sul lavoro, ma in ambito amoroso si creerà una situazione di affinità sempre maggiore man mano che passeranno le giornate successive. Avrete la propensione molto inusuale da parte vostra di sognare ad occhi aperti.

Cancro abitudinario

9° Cancro: probabilmente non ci sarà niente che al momento possa realmente distrarvi dalla vostra routine, anzi, si direbbe che ora come ora niente potrà davvero costituire uno strappo alla regola valido per voi, secondo l’oroscopo.

10° Capricorno: dovreste guardare attorno a voi con più frequenza, perché ci saranno delle situazioni che non sempre remeranno dalla vostra parte.

Con l’amore potreste avviarvi verso la fine della vostra relazione, senza un dialogo che sia costruttivo.

11° Ariete: l’amore potrebbe non essere contemplato in questo momento particolare, soprattutto a causa degli impegni che potrebbero accavallarsi gli uni sugli altri. Potreste non essere più in grado di fidarvi di una amicizia davvero molto importante.

12° Pesci: fin da subito le sfide quotidiane potrebbero essere sempre più difficoltose, e probabilmente sopraggiungerà un po’ di sconforto per le tante cose da sbrigare. Secondo l’oroscopo non dovrete lasciarvi sfuggire qualche possibilità di aiuto.