L'ultimo weekend del mese di settembre prende il via e porta con sé novità astrologiche e cambiamenti del punto di vista sentimentale e amoroso. Di seguito l'Oroscopo del 24 settembre 2022.

Oroscopo giornaliero del 24 settembre

Ariete: in amore la situazione astrologica vede Venere in aspetto neutrale e quindi si potrà parlare di più nella vita di coppia. Nel lavoro il cielo è migliore per coloro che aspettano qualche novità in più.

Toro: per i sentimenti - con la Luna in buon aspetto - avrete la possibilità di ottenere da più in questa giornata.

Alcuni vivranno anche nuove esperienze. Nel lavoro non sottovalutate le nuove proposte, ci saranno presto delle scelte da fare.

Gemelli: a livello sentimentale è un periodo particolare, potrebbe essere un momento stancante per voi che porterà complicazioni in una storia. Nel lavoro cercate di ritrovare un po' di tranquillità.

Cancro: in amore - con Venere favorevole - avrete la possibilità di vivere momenti migliori, in particolare per i single del segno. A livello lavorativo siete in attesa di nuove proposte.

Leone: per i sentimenti queste sono giornate molto interessanti, in quanto c'è uno stato di maggiore forza per voi. Nel lavoro sono possibili discussioni, avrete però la possibilità di ottenere qualcosa in più ed un chiarimento.

Vergine: in amore (con la Luna nel segno) tornate a vivere belle emozioni. Avrete la possibilità di ottenere qualcosa in più. Nel lavoro è un periodo buono per concludere tutti gli impegni presi durante la settimana.

Bilancia: in amore se c'è stata una chiusura ora potrete recuperare, ci sono meno problemi e più mediazioni una coppia.

Nel lavoro - con il Sole nel segno - si potrà risolvere un problema.

Scorpione: a livello sentimentale (con la Luna favorevole, assieme a Venere) i rapporti sono favoriti. Ci sarà la possibilità di definire meglio anche un rapporto. Nel lavoro potrebbero esserci possibili discussioni.

Sagittario: per i sentimenti è una fase di maggiore agitazione e di provocazioni, riuscirete comunque a superare uno stato di tensione.

Nel lavoro potreste ricevere buone proposte e nuove sperimentazioni.

Capricorno: per i sentimenti è una giornata che vede diversi pianeti favorevoli, sarà possibile liberarsi da qualche disagio. Nel lavoro, se c'è stato un problema, ora avrete la possibilità di risolverlo.

Acquario: in amore ci sarà qualche conflitto da dover gestire, lasciatevi aiutare se c'è bisogno. Nel lavoro è un periodo che vi permette di fare le cose in cui credete, lanciarvi in nuovi progetti.

Pesci: in amore è una giornata non esaltante, meglio lasciare le agitazioni alle spalle. Nel lavoro è iniziata una nuova fase che deve essere completata, per questo motivo siate più concentrati.