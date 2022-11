L'Oroscopo di mercoledì 2 novembre vedrà un Ariete più attivo e volenteroso sul lavoro, mentre Gemelli riuscirà a raggiungere un maggior affiatamento nella vita sentimentale.

Leone dovrà evitare divergenze in amore, invece il segno della Bilancia si lancerà in nuove conquiste grazie alla Luna favorevole. Vediamo, nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di mercoledì 2 novembre.

Previsioni oroscopo mercoledì 2 novembre 2022 segno per segno

Ariete: una bella Luna in sestile dal segno dell'Acquario risveglierà i vostri sensi. In amore troverete più accattivante la vostra relazione, dimostrando un certo impegno nel migliorarla ulteriormente.

In ambito lavorativo dimostrerete una certa voglia di fare, utile per riuscire a proporre progetti interessanti. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale non molto interessante nella giornata del 2 novembre. Gli astri vedranno ancora una volta la Luna e Venere negativi nei vostri confronti, e ciò comporterà qualche difficoltà nell'intesa con il partner. Se siete single, avrete un po troppo spesso la testa tra le nuvole. Per quanto riguarda il lavoro vi darete da fare, anche se non avrete molto entusiasmo. Voto - 6️⃣

Gemelli: con la Luna in trigono dal segno della Bilancia, riuscirete a vivere una relazione di coppia affiatata. Anche voi cuori solitari sarete più aperti ai sentimenti, e non vi lascerete sfuggire certe occasioni romantiche.

Sul lavoro cercate di tenere a bada le spese, almeno per il momento, perché alcuni progetti potrebbero richiedere più risorse del previsto. Voto - 8️⃣

Cancro: configurazione astrale nel complesso valida per mercoledì 2 novembre. Venere in trigono dal segno dello Scorpione vi farà sentire spesso a vostro agio con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Sul fronte lavorativo, arriveranno interessanti notizie che avranno effetti positivi sui vostri guadagni. Tuttavia, cercate di non investire tutte le risorse che avete a disposizione in questo momento. Voto - 8️⃣

Leone: sfera sentimentale poco soddisfacente. La Luna e Venere in opposizione creeranno qualche divergenza tra voi e la persona che amate.

I cuori solitari si concentreranno maggiormente sui rapporti che trasmettono un certo senso di fiducia. In ambito lavorativo cercate delle idee alternative che possano darvi qualche soddisfazione professionale in più. Voto - 6️⃣

Vergine: periodo apprezzabile per voi secondo l'oroscopo di mercoledì 2 novembre. Sarà una giornata all'insegna dell'equilibrio. In amore ci penserà Venere a tenere in piedi il vostro rapporto o, se siete single, a farvi fare dei progressi con la vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio vi aiuterà a mettere in atto delle idee piuttosto intelligenti, che vi permetteranno di ottimizzare tempo e spese. Voto - 7️⃣

Bilancia: la Luna in trigono dal segno amico dell'Acquario accenderà la passione.

Non vi mancherà dunque la voglia di fare audaci conquiste, migliorando di fatto la vostra vita sentimentale. In ambito lavorativo, cercate di non sottrarvi a nuove sfide e iniziative. Con Marte e Saturno dalla vostra parte, potreste riuscire a mettere insieme dei progetti interessanti. Voto - 8️⃣

Scorpione: Luna poco favorevole durante la giornata di mercoledì 2 novembre. Ricordate, però, che avrete ancora Venere nel segno. Quindi, single oppure no, con pazienza, comprensione e un pizzico di romanticismo, ci saranno delle occasioni per vivere dei momenti appaganti in amore. In ambito lavorativo sarà un periodo proficuo per voi, a patto che sappiate sfruttare al massimo questa situazione. Voto - 7️⃣

Sagittario: periodo nel complesso soddisfacente in ambito amoroso per voi nativi del segno.

La Luna in Acquario porterà buon senso e intesa con l'anima gemella. Sul romanticismo dovrete impegnarvi un po' di più. Sul lavoro metteteci più impegno in quel che fate per riuscire a raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Capricorno: sarà un mercoledì 2 novembre intenso sotto il profilo professionale ma, allo stesso tempo, piuttosto proficuo. Tutto ciò sarà merito della buona posizione di Giove e Mercurio. Sul fronte amoroso godrete della presenza benefica di Venere, che vi permetterà di vivere una relazione di coppia serena e appagante. Voto - 8️⃣

Acquario: la Luna in congiunzione vi aiuterà a ritrovare un po' di serenità nella vostra relazione di coppia. Nonostante ciò, dovrete anche comprendere cosa sia giusto fare per rendere migliore il rapporto con l'anima gemella.

In ambito lavorativo sarete ancora tra i migliori nel vostro settore. Infatti avrete ancora qualche asso nella manica per fare bene il vostro lavoro. Voto - 7️⃣

Pesci: ottima giornata dal punto di vista sentimentale. Single oppure no, con Venere in trigono dal segno dello Scorpione non mancheranno momenti da batticuore. Inoltre, nei prossimi giorni le cose potrebbero andare anche meglio. In ambito lavorativo sarete responsabili e volenterosi. Con questo atteggiamento sarà più semplice per voi raggiungere dei risultati interessanti. Voto - 8️⃣