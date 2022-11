L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali di lunedì 7 novembre 2022. In questo inizio settimana a gongolare saranno, soprattutto in ambito sentimentale, coloro del segno del Sagittario. Ottimo il periodo anche per quelli della Bilancia, tra i grandi favoriti in classifica stelline. Momento "no" invece per il simbolo astrale dei Pesci, momentaneamente indicato in crisi leggera riguardo alcune situazioni di stampo interpersonale.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 7 novembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 7 novembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Classifica molto promettente per il segno: cinque stelle bene augurali la dicono lunga sulla bontà della giornata. Giornata quindi perfetta anche per fare acquisti importanti, scegliere regali di un certo prestigio oppure semplicemente per rilassarsi - meglio se tra le braccia del partner. Grazie alle amorevoli cure della Luna in Toro, un atteggiamento più disponibile da parte vostra riporterà l’armonia tra le pareti domestiche oppure eventualmente con i colleghi di lavoro. Se avete una questione legale in sospeso, potete tirare il fiato. Nonostante gli intralci e gli imprevisti, la risolverete rapidamente.

In amore, spontanei, socievoli e affabili, potrete dare inizio a un nuovo rapporto, ma per sapere se è vero amore occorrerà dare tempo al tempo. Consiglio: iniziate a fare qualcosa per rafforzare i punti deboli del fisico.

Scorpione: ★★★. Un lunedì sottotono è alle porte. Tranquilli, come sempre basterà essere un po' più concentrati del solito, magari evitando distrazioni che potrebbero dare grattacapi inutili.

Il senso pratico, vero vostro punto forte, in questo inizio settimana vi guiderà nella soluzione di qualche intralcio che si potrebbe presentare nella vita familiare. Sul piano economico, disponete di buone carte che, se le saprete giocare con la consueta intelligenza, certamente non mancheranno di regalare un pizzico di soddisfazione.

Nel lavoro invece potrebbe esserci un po’ di caos generale, forse dovuto alla difficoltà di armonizzare gli intenti con le possibilità concrete d’azione: tentate altre vie. In amore fase di stallo: l’intesa di coppia migliorerà solo se cercherete di dividere con il partner non solo i doveri della quotidianità, ma anche i piccoli piaceri. Consiglio: mettete alla base della vostra dieta alimenti preparati in modo semplice. Meglio bandire gli intingoli e non eccedere con grassi e spezie.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 7 novembre annuncia tantissima fortuna in ambito amoroso: pronti a volare in alto nei sentimenti del cuore? A vostro favore un mix ben equilibrato di risorse, il che vi consentirà di essere veloci nei compiti da svolgere e nello stesso tempo anche del tutto efficienti nei confronti della persona amata.

Contatti utili e comunicazioni di lavoro importanti potrebbero essere all'ordine del giorno. Saprete sfruttare al meglio tutte le eventuali opportunità che dovessero manifestarsi nel corso del periodo. Porterete altresì a termine anche un impegno, oppure concluderete positivamente una trattativa d’affari. Prospettive di lavoro interessanti anche per i giovani del segno. In amore, grazie alle giuste dosi di dolcezza e sensualità, avrete in mano la ricetta azzeccata per ottenere ciò che volete. Domanda: avete voglia di rinnovare il look oppure il guardaroba? Fatelo: dopo un veloce giro per negozi, il risultato regalerà tanta soddisfazione.

Oroscopo e stelle del 7 novembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Si profila un buon motivo. La giornata di lunedì segnerà un po' il passo riguardo alcune situazioni in attesa di risposta. Tranquilli, dice il saggio: "meglio tardi che mai". La Luna in questo periodo vi caricherà sufficientemente di buona energia e lo spirito d’iniziativa potrebbe ripartire piano piano: proprio ciò di cui avete bisogno per portare a termine con discreto successo i vostri impegni quotidiani. Cercate però di ampliare il vostro ventaglio di interessi ma dedicatevi anche ad attività ricreative. In ambito lavorativo intanto, potreste apparire un po’ troppo diffidenti ma, visti i tempi, meglio non fidarsi delle apparenze ed esigere le massime garanzie.

In amore, se eventualmente ci fosse un problema ad assillarvi, oppure se qualcosa che, per quanto cerchiate di non pensarci, tendesse a ritornare a galla, parlatene apertamente con i diretti interessati. Consiglio: meglio che vi muoviate con cautela. In fondo la prudenza non è mai troppa e non costa nulla.

Acquario: ★★★★. Ripartenza settimanale all'insegna delle quattro buone stelle indicative di normale amministrazione: cosa pretendere di più dalla vita? In altri contesti invece dovrete avere la pazienza di sbrigare qualche noiosa questione, forse relativa ad aspetti burocratici o amministrativi del vostro lavoro. Stringete i cordoni della borsa: in questo periodo le uscite potrebbero superare le entrate e alla fine potreste trovarvi in difficoltà.

Con buon senso e diplomazia ascolterete le ragioni di una persona amica, senza però rinunciare a far chiarezza dove fosse necessario. In amore intanto, non fate finta di niente, ok? Nel caso vi foste accorti che tra le vostre frequentazioni c’è una persona che ambirebbe a diventare "qualcosa di più", non fate gli gnorri ma lasciate che a giudicare sia il cuore. Vita sociale e mondana piuttosto movimentata? Un solo consiglio: evitate di fare le ore piccole.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 7 novembre, prevede possa arrivare un periodo di crisi momentanea. A dover essere tenuti strettamente sotto controllo i rapporti interpersonali in generale: potrebbero nascere incomprensioni dovute alla poca o insufficiente chiarezza in situazioni importanti.

Userete la creatività per rendere più soddisfacenti gli incontri e le relazioni con gli altri. Non vi mancheranno piacevoli occasioni di svago. Contate su voi stessi in modo ottimista, ma senza cadere in eccessi o in atteggiamenti superficiali. Nel lavoro, in attesa che gli eventi maturino, dedicatevi con impegno a quelle che sono le incombenze quotidiane, un po’ noiose, ma necessarie. L’amore nel frattempo vi strizza l’occhio, ma ancora gioca a farsi rincorrere. E voi starete al gioco, cominciando a fare delle avance. Serata con probabile finale a sorpresa.