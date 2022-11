L'oroscopo di domenica 6 novembre ha in serbo tante sorprese. Le previsioni astrologiche descrivono gli aspetti più importanti della giornata. Amore e vita sociale sono fortemente influenzati dai transiti dei pianeti. Ci sarà chi metterà in discussione la serenità di coppia e chi non vedrà l'ora di vivere nuove esperienze.

Leone, Sagittario e Pesci recupereranno alla grande, mentre Ariete, Gemelli e Capricorno non si faranno mettere i piedi in testa da nessuno. Cancro, Bilancia e Acquario saranno focalizzati sul rapporto di coppia e, infine, Toro, Vergine e Scorpione vivranno una giornata un po' altalenante.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 6 novembre.

Previsioni astrologiche di domenica 6 novembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: non sopporterete le pretese altrui. Dimostrerete di avere il pieno controllo della situazione. Le vostre parole saranno cariche di grinta e di determinazione. Ovviamente, non tutti gradiranno alcune esternazioni, ma continuerete ad andare dritti per la vostra strada. Gli amici di sempre vi resteranno accanto. Voto 8.

Toro: la giornata sarà caratterizzata da alti e bassi. Ci saranno dei momenti di grande passione. Altri, al contrario, vi costringeranno a rivedere alche delle vostre decisioni. Farete affidamento sugli amici e sulla famiglia, ma attenzione a non rivelare segreti importanti.

Voto 6.5.

Gemelli: prenderete le distanze dalle persone che vi faranno stare male. Non sarete disposti ad accettare prese in giro o critiche poco costruttive. Reagirete con spontaneità e impulsività. Inizialmente, non darete molto peso alle vostre reazioni, nel corso delle ore, però, cambierete idea. Voto 5.

Cancro: ascolterete le dolci parole di Cupido.

Terrete in grande considerazione il partner. Le sue parole vi infonderanno tanto energie positive. Costruirete una relazione stretta, fondata sul rispetto reciproco e sul desiderio di andare avanti insieme. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non abbandonare questa strada. Voto 9.5.

Oroscopo e pagelle del 6 novembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: avrete un carattere molto forte. Sarete sempre al centro dell'attenzione. Organizzerete la vostra quotidianità in modo da potervi dedicare a più aspetti della vostra vita. Avrete molti progetti da realizzare, dovrete solo trovare la chiave giusta per metterli in pratica. Voto 7.5.

Vergine: la giornata non inizierà nel migliore dei modi. Vi renderete conto di non riuscire a farvi comprendere dal partner. Inoltre, il rapporto con alcuni amici prenderà una piega particolare. Sarà necessario risolvere velocemente, ma il vostro orgoglio potrebbe interferire. Voto 4.

Bilancia: sarete stanchi di dover giustificare le vostre decisione. Il partner vi porrà molte domande.

La sua invadenza sarà un po' eccessiva. Allo stesso tempo, però, vorrete preservare il vostro rapporto. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di provare a trovare un compromesso. Voto 5.5.

Scorpione: l'incertezza sarà la parola chiave del giorno. Metterete in discussione voi stessi e le persone che vi staranno vicine. Tenderete ad avere molti ripensamenti e a disdire impegni presi in precedenza. Trovare una via di uscita sarà necessario, ma ci vorrà del tempo. Voto 4.5.

Previsioni zodiacali del giorno 6 novembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sarete molto sereni. Guardandovi attorno, vi renderete conto di amare ciò che siete riusciti a costruire fino a questo momento. Sarete certi di poter fare molto di più, ma non avrete alcuna fretta.

Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di tenervi stretti gli amici. Voto 8.5.

Capricorno: tenderete a essere un po' aggressivi nei confronti del prossimo. La paura di non poter prevalere, infatti, vi spingerà ad assumere un atteggiamento discutibile. Si tratterà solo di una fase momentanea, nel giro di qualche giorno, tornerete quelli di sempre. Non ci sarà niente di cui preoccuparvi. Voto 6.

Acquario: sarete amorevoli e altruisti. Terrete sempre in considerazione l'opinione degli altri. Non darete modo all'orgoglio di prendere il sopravvento. Questo vi consentirà di vivere un bellissimo rapporto di coppia. Anche il partner sarà davvero felicissimo di questo approccio. Voto 7.

Pesci: le stelle vi sorrideranno.

Sarà una giornata davvero produttiva, da tutti i punti di vista. Non avrete bisogno di dimostrare niente a nessuno perché il vostro valore sarà indiscutibile. Il partner vi adorerà e anche gli amici non vedranno l'ora di trascorrere il loro tempo insieme a voi. Voto 9.