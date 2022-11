L'oroscopo della settimana dal 14 al 20 novembre vedrà i pianeti Venere e Mercurio passare nel segno di fuoco del Sagittario, mentre Scorpione avrà ancora i suoi bei momenti, sia in amore che al lavoro. Giove incoraggerà i nativi Pesci a continuare a dare del loro meglio, mentre Leone riuscirà a essere più spontaneo in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 14 al 20 novembre.

Previsioni oroscopo dal 14 al 20 novembre 2022 segno per segno

Ariete: settimana di cambiamenti in positivo per voi nativi del segno.

Tra mercoledì e giovedì arriveranno i pianeti Venere e Mercurio a sostenervi, soprattutto in amore. Anche se inizialmente dovrete fare i conti con la Luna in cattivo aspetto, presto anche voi potrete godervi splendidi momenti in amore. Per quanto riguarda il lavoro arriveranno idee discrete da portare avanti, nell'attesa che Giove torni a splendere nel vostro cielo. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale che tenderà a migliorare secondo l'oroscopo della prossima settimana. Comincerete a sentire meno la pressione di Venere, e tra voi e il partner lentamente torneranno ad esserci buon senso e il giusto romanticismo. Se siete single potrebbe essere un buon momento per provare a mettersi in gioco. Sul fronte professionale Mercurio lascerà spazio a Giove, e con un po’ di fortuna potreste ottenere qualcosa in più dai vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Gemelli: dovrete iniziare ad avere pazienza nei confronti delle persone che amate nel prossimo periodo, poiché Venere sta per mettersi in opposizione. Se tra voi e la vostra fiamma ci sono problemi e imprevisti da affrontare, voltare le spalle non sarà la soluzione. Anche sul fronte lavorativo sarà meglio essere prudenti e prendere con criterio le vostre decisioni.

Giove e Mercurio potrebbero infatti condurvi fuori strada. Voto - 6️⃣

Cancro: sarà una settimana di cambiamenti per voi nativi del segno, complice anche questo cielo in movimento. Forse potreste sentirvi disorientati o di umore altalenante, ciò nonostante, se non perdete la bussola, avrete ancora buoni momenti da vivere. In amore cercate solo di mostrare maggior comprensione, senza rimanere fissi sulle vostre idee.

In ambito lavorativo mettete in pratica le vostre abilità, ma senza peccare di presunzione. Voto - 7️⃣

Leone: in arrivo una settimana di conquiste per voi sul fronte sentimentale. Venere finalmente tornerà ad agire a vostro favore. Sarete più spontanei, naturali, soprattutto voi cuori solitari, e sarà più facile attirare l'attenzione della persona che amate. In ambito lavorativo alcune idee potrebbero rivelarsi efficaci per progredire e portare avanti la vostra carriera professionale. Voto - 8️⃣

Vergine: periodo non particolarmente entusiasmante secondo l'oroscopo. A partire da mercoledì, Mercurio e Venere saranno contro di voi, rendendo più complicata la vostra vita sentimentale. Cuori solitari o meno, dovete prepararvi ad affrontare dei cambiamenti.

Nel lavoro potreste essere messi in discussione. Se qualcosa non funziona in quel che fate, sarà necessario fare un passo indietro e cercare di migliorare. Voto - 6️⃣

Bilancia: oroscopo della prossima settimana che vedrà un quadro astrale favorevole per voi nativi del segno. Soprattutto la seconda parte di questo periodo, avrà molto da riservarvi. Il weekend in particolare andrà sfruttato al massimo per vivere una storia d'amore unica, romantica. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti in modo piacevole, con risultati spesso sopra la media. Potrebbe essere un periodo per fare un salto di qualità. Voto - 9️⃣

Scorpione: dopo un lungo periodo, dovrete dire addio a Venere e Mercurio, che hanno reso le ultime settimane davvero convincenti.

Ciò nonostante avrete ancora buoni momenti tutti da vivere. In amore non abbiate paura di esprimere i vostri sentimenti, ma siate comunque rispettosi nei confronti delle persone che amate. Per quanto riguarda il lavoro state facendo ottimi progressi, dimostrando tutto il vostro valore. Giove in trigono poi, vi darà quel pizzico di fortuna che vi serve. Voto - 8️⃣

Sagittario: mostrerete maggior fiducia nei confronti delle persone che amate secondo l'oroscopo, ora che Venere sarà in congiunzione. Attenzione però nelle prime giornate di Venere favorevole, perché la Luna in quadratura vi darà qualche grattacapo. Approfittate invece del fine settimana, quando il pianeta dell'amore e l'astro argenteo saranno dalla vostra parte.

Miglioramenti in arrivo anche al lavoro grazie a Mercurio nel segno. Giove e Marte però saranno ancora contro di voi. Le buone idee dunque arriveranno, ciò nonostante meglio non prendersi troppi rischi. Voto - 7️⃣

Capricorno: settimana forse un po’ anonima per voi nativi del segno, ma con momenti tutto sommato soddisfacenti. Questo cielo sta per cambiare anche per voi, ciò nonostante, in amore godrete ancora di un'ottima intesa di coppia, soprattutto voi nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro Giove vi permetterà di dimostrare ancora una volta il vostro potenziale, ma con Mercurio alle vostre spalle meglio non prendersi troppi rischi. Voto - 8️⃣

Acquario: configurazione astrale che finalmente vedrà stelle come Venere e Mercurio agire nuovamente a vostro favore.

Se infatti la prima parte della settimana non si rivelerà così appagante, soprattutto in amore, da mercoledì finalmente avrete modo di recuperare terreno. Con un po’ di pazienza e comprensione, presto anche voi potrete esprimere al meglio il vostro amore. Nel lavoro Mercurio vi darà una mano con i vostri progetti, e con Marte e Saturno favorevoli, saprete come mettere in pratica le vostre idee. Voto - 7️⃣

Pesci: si apre un periodo difficile per voi secondo l'oroscopo. Stelle come Venere e Mercurio saranno in quadratura. Avrete tempo fino a mercoledì per provare a consolidare il vostro rapporto, e non cadere facilmente in discussioni con la vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro, anche se astri come Marte e Mercurio saranno contro, Giove sarà in congiunzione, e v'incoraggerà a non gettare la spugna e dare comunque il meglio di voi. Voto - 6️⃣