L'Oroscopo di domani 7 novembre è pronto a svelare cosa riserverà questo primo giorno della settimana. In primo piano le previsioni zodiacali di lunedì relative ai primi sei segni dello zodiaco. Dunque, focus sui settori relativi al lavoro e all'amore con, in primissimo piano Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di lunedì 7 novembre, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 7 novembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★.

L'oroscopo del 7 novembre indica che in amore finalmente riuscirete a trovare un vostro equilibrio interiore. Con un partner che sembra avere la vostra stessa visione della vita e i vostri stessi propositi per il futuro non dovreste trovare punti di discussione accesi. Per farvi tirare fuori un lato tenero e romantico spesso si deve insistere un po' e le persone che vi circondano lo sanno molto bene. Grazie agli influssi armonici di Venere, oggi sarete particolarmente propensi a mostrare tutta la vostra sensibilità. Nel lavoro, andrete ad affrontare le solite mansioni facendo emergere un piglio decisionista, molto apprezzato dai colleghi e anche da chi è sopra di voi.

Toro: 'top del giorno'.

La posizione felice della Luna, in arrivo nel segno, stabilirà la concordia nella vita di coppia, rallegrando la dimensione sentimentale sia che siate in una relazione da poco avviata o che abbiate un rapporto di lunga durata. Vivrete un momento di exploit nelle avventure e di sorprendente conferma del vostro fascino. Il vostro animo poi, senz'altro sarà più leggero, perché sarete più consapevoli di voi, di quello che siete e dei vostri obiettivi più profondi.

Andate avanti veloci, senza più voltarvi e godervi l'attimo senza timori. Nel lavoro, arriverete con la vostra energia bruciando tempi e tappe. Sarete una vera macchina da guerra per quanto concerne l’efficienza e la rapidità esecutiva.

Gemelli: ★★★★★. In programma un lunedì davvero performante. In amore, vi sentirete in ottima forma, la vostra storia d'amore inizierà ad andare a gonfie vele: non potrete assolutamente lamentarvi del vostro partner.

Esprimere l'affetto con le parole non è proprio il vostro forte, dovete ammetterlo, ma con la dolcezza dello sguardo però, non vi batte nessuno. In questo momento avete anche la possibilità di stupire le persone che amate con delle azioni piccole ma significative. Grazie al supporto di Venere, con anche un Plutone molto positivo, la ripresa lavorativa non sarà troppo faticosa. Anzi, mostrerete appassionanti impegni professionali che metteranno alla prova le vostre abilità, le competenze, i talenti.

Oroscopo di lunedì 7 novembre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★. Un leggero sottotono generale è probabile. In amore, le stelle vi faranno sentire particolarmente malinconici e un po' nervosi.

È molto plausibile che il vostro partner non comprenda fino in fondo certe vostre reazioni emotive, allora rifugiatevi nel conforto degli amici più cari, finche non passi questa condizione. Alcuni pianeti renderanno faticoso questo lunedì, e per voi in questo momento sarà più importante che mai poter contare su qualcuno che non vi volti le spalle. Alcuni episodi del passato continuano infatti a farvi soffrire ancora oggi, non pensateci e rilassatevi guardando un bel film. Nel lavoro, avete, come spesso vi succede, molte cose in mente ma vi trovate sempre nella fase progettuale, cercate di concretizzare per una volta e siate positivi.

Leone: ★★★★★. In amore, la forza dei sentimenti autentici risulteranno vincenti in una relazione sentimentale, soprattutto se quest'ultima è iniziata da poco tempo.

Il vostro carattere passionale troverà il modo di vivere le emozioni nel modo più congeniale: avete al vostro fianco una persona che vi riempie mente e cuore. Una buona fetta delle stelle invece aiuteranno i nati nella prima e terza decade a trovare armonia d'intenti e tanta complicità. Gli influssi favorevoli della Luna, già da oggi, vi permetteranno di agire in tutta liberà. Le persone che avete intorno si fideranno ciecamente di voi e non avranno esitazioni nel confidarvi i loro segreti più intimi oppure nel chiedervi preziosi consigli. Nel lavoro, nel corso del tempo avete messo da parte qualcosa e questo vostro modo di risparmiare vi tornerà molto utile in futuro. Ottima la vostra lungimiranza.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 7 novembre, in amore sottolinea una configurazione astrale abbastanza benefica al periodo. Alcuni pianeti vi apriranno a una giornata semplice ma molto promettente (ascendente come anello della bilancia), da trascorrere insieme a chi amate. Il momento positivo potrebbe in realtà iniziare proprio a fine giornata ed essere destinato a durare per diverso tempo. Sicuramente una base concreta per tutte quelle cose in corso di realizzazione o che stanno per essere messe in gioco. Questo infatti potrebbe essere il momento giusto per trovare nuovi stimoli. Se avete un hobby che vi affascina, a cui non riuscite a dedicare tempo, provate a coltivarlo adesso.

Il lavoro, anche se non è esattamente l'unico vostro pensiero in questi momenti, di certo starà già predisponendo diverse opportunità.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 7 novembre.