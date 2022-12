Secondo l’oroscopo del 14 dicembre, sarà una giornata calma per i single dei Gemelli e di felicità per i nati in Leone. Per le persone dei Pesci sarà un periodo di rinascita, mentre i nati in Sagittario si troveranno davanti a un bivio. Per conoscere le risposte delle stelle, leggete attentamente le seguenti previsioni astrologiche su single per la giornata di mercoledì 14 dicembre su Canale 5.

L'oroscopo dei cuori solitari, giorno 14 dicembre: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Grandi previsioni per chi è alla ricerca di un partner. Le stelle sono tutte dalla vostra parte e promettono un incontro decisivo.

Chi di voi è nato nella prima decade deve continuare a essere ottimista su tutti i fronti e le cose andranno molto meglio. Un messaggio inaspettato vi farà tremare di desiderio.

Toro – Come al solito, vi lasciate sfuggire un’occasione imperdibile. Non ha senso piangere sul latte versato, basta non perdere altro tempo e tornate a caccia. Se siete nati nella terza decade e volete placare la vostra voglia di notti bollenti, la sera avrete fascino e sex appeal. Questo vi aiuterà a fare nuove e affascinanti conoscenze.

Gemelli – Finalmente arriva un periodo calmo, dopo momenti di tensioni. Una vacanza è l’opzione migliore, prendete in considerazione di fare una gita al mare. Se appartenete alla prima decade sono previste rotture, scissioni difficili ma anche colpi di fulmine.

Vi attende una serata frizzante, sfruttate la vostra energia e andate in qualche locale affollato: incontrerete gente.

Cancro – Attenzione a non passare da un eccesso all’altro; ieri avete assunto un tono arrogante di chi sa quello che vuol e non si fa scrupoli nell’ottenerlo. Per quelli della prima decade, i capricci non sono mai stati facili da sopportare.

Fate qualcosa, se la situazione diventa intollerabile.

Previsioni astrologiche di mercoledì 14 dicembre per i single: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Leone – Aspettatevi una giornata di felicità e di incontri affascinanti. Per voi single, giornate come queste non capitano spesso, quindi, sfruttatele al meglio. Se appartenete alla seconda decade, il vostro spirito di avventura vi porterà a prendere posizioni mai prese prima.

Ottimi rapporti con i nativi del Capricorno.

Vergine – Vi sentirete molto sereni nelle prossime ore, grazie al vostro buon lavoro e ai vostri amici. Tuttavia, continuate a pensare ai fallimenti della vostra relazione. Se siete nati nella seconda decade, potete aspettarvi delle piacevoli sorprese. Lasciate che i vostri amici organizzino una festa serale, nessuno vi ascolterà comunque. Abbiate fiducia nell’immaginazione delle persone che vi stanno attorno: sarà un vero spasso.

Bilancia – Si presenta un’occasione unica per incontrare persone con personalità diverse dalla vostra. Tenete a bada la vostra naturale arroganza e cercate di conquistare con umiltà. Per quelli della terza decade, è tempo di rendere più solidi i legami affettivi.

Nel tempo, questi legami si sono deteriorati, quindi, siate coraggiosi e prendere in mano la situazione.

Scorpione – Dovete essere più ottimisti che mai poiché una fantastica offerta di lavoro verrà fatta prima della fine della giornata. Se siete della seconda decade, avrete un fascino irresistibile, capaci di attrarre chiunque intorno a voi come una calamita: non sprecate questa occasione.

La giornata dei single secondo l'oroscopo del 14 dicembre: Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – Siete davanti a un bivio, indecisi su quale strada prendere: quella delle follie o quella del relax. Voi della prima decade potreste avvertire lievi alti e bassi con il vostro gruppo di amici. Presto tutto si risolverà da solo.

Capricorno – Fare e disfare, sedurre e abbandonare, alludere e tradire. Questo farete nelle prossime 24 ore. Se siete nati nella terza decade, sarete molto sensuali e troverete nuovi modi per conquistare la persona interessata. Dimenticate tutti gli inviti che avete ricevuto negli ultimi tempi e cercate di trovare un po’ di tempo per voi stessi.

Acquario – Smettetela di pensare alla vita come a una croce da portare. Siete voi che la rovinate con il vostro innato pessimismo. A coloro della prima decade l'oroscopo consiglia di uscire per una pizza, al cinema o in discoteca. Dovrete aspettare un po’ prima di incontrare il partner dei vostri sogni.

Pesci – Periodo di rinascita. Dopo tante acque agitate, ricomincerete a sorridere.

Se appartenete alla prima decade, non lasciatevi trasportare dalla vostra natura emotiva. Cercate di essere razionali e considerate il vostro cervello così come il vostro cuore. Trascorrete un po’ di tempo con i vostri amici più cari. Potreste chiacchierare e divertirvi parlando di storie divertenti.