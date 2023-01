Per la giornata di lunedì 9 gennaio 2023 l'Oroscopo annuncia che saranno protagonisti ancora i segni di terra e quelli di fuoco, con un rialzo significativo per il segno del Sagittario, anche i Pesci riguadagneranno qualche posizione.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di lunedì: Vergine in testa alla classifica

1° Vergine: inizierete la settimana con una tranquillità invidiabile, e con una prontezza di riflessi ottimale. Le energie saranno in grado di farvi lavorare anche oltre l'orario di lavoro, mentre in amore l'intesa fiorirà di nuovo grazie a qualche serata decisamente intensa.

2° Toro: arriverete a raggiungere un altro traguardo significativo. Provate a distrarvi: sarà davvero un toccasana per la vostra salute. Finalmente in famiglia si stanno verificando situazioni positive e piene di allegria.

3° Ariete: avrete tanti progetti da mandare avanti e, con la fortuna di Giove, ora potreste essere in grado di fare faville sul lavoro e negli affari. Vi sentirete anche molto più tranquilli con la famiglia, specialmente se riuscirete a risolvere una tensione che vi state portando avanti da un po' di tempo.

4° Gemelli: alcuni buoni affari potrebbero darvi la spinta giusta per fare le cose in grande. Nel lavoro riuscirete a fare moltissimo in poco tempo. Con il partner potrebbe crearsi una bella intesa in serata.

Sfide per i Pesci

5° Pesci: le sfide ora non vi faranno paura, per cui non esiterete ad andare avanti per raggiungere i vostri obiettivi. Secondo l'oroscopo anche in amore ci potrebbero essere dei risvolti molto interessanti, mentre con le amicizie potrebbero nascere delle novità.

6° Cancro: la vostra creatività sta ritornando alla luce, nonostante qualche piccolo ostacolo che si verificherà sul vostro cammino professionale.

Le amicizie saranno sempre più disponibili nei vostri confronti.

7° Sagittario: sorgerà qualche novità non molto proficua, tuttavia valutate la possibilità di sfruttarle per avere qualche guadagno in più. Dovrete domare la vostra ansia, solo così potrete fare in modo che qualche novità possa realmente diventare un fatto concreto.

8° Bilancia: pensare poco alle vicende personali ancora una volta potrebbe essere salvifico per il vostro umore. Dovreste pensare molto di più alla famiglia: potrebbe regalarvi quel senso di serenità di cui ora avete decisamente bisogno.

Fatica per Capricorno

9° Capricorno: avrete un po' di fatica, che con tutta probabilità potrebbe farvi fermare spesso per delle pause. In famiglia potreste avere delle incomprensioni, che si appianeranno in serata. Valutate di dedicarvi al relax e allo shopping per rinnovare il vostro look.

10° Acquario: prendere delle decisioni in questo momento potrebbe non essere semplice come immaginavate in un primo momento, ma con tanta buona volontà e con un pizzico di sacrificio in più potrete affrontare qualche situazione, anche la più spinosa.

11° Leone: si farà strada timidamente una soluzione a un vecchio problema, data da una nuova esperienza che potrete sfruttare con astuzia anche in futuro. Darvi troppo da fare in questo momento però potrebbe stancarvi prima del dovuto.

12° Scorpione: probabilmente vi lascerete trasportare dal nervosismo, a discapito della tranquillità. Riprendere in mano con più calma i vostri progetti potrebbe ridarvi anche il buonumore.