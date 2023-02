Secondo l'oroscopo della giornata di lunedì 6 febbraio i Leone saranno alle prese con nuovi progetti professionali, mentre i Cancro saranno più attraenti agli occhi degli altri. Toro non dovrà perdere le staffe per questioni di scarsa importanza, mentre Scorpione potrebbe essere più inquieto in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 6 febbraio.

Previsioni oroscopo lunedì 6 febbraio 2023 segno per segno

Ariete: la Luna in trigono vi permetterà di iniziare molto bene la settimana. Approfitterete di questo periodo per dedicarvi di più alle questioni di cuore, e vivere un rapporto migliore con il partner.

Per quanto riguarda il lavoro il modo migliore per evitare gli imprevisti è essere organizzati e dovrete farvi trovare preparati da questo punto di vista. Voto - 8️⃣

Toro: periodo non molto incoraggiante in amore, nonostante Venere in sestile Attenzione a non perdere le staffe per questioni da poco, perché con la Luna in quadratura non tutto girerà per il verso giusto. Nel lavoro riuscirete a farvi notare, e potreste ricevere un'offerta interessante che però dovrete valutare per bene. Voto - 7️⃣

Gemelli: sarete particolarmente esigenti in amore in questa prima parte della settimana. La Luna sarà in sestile e regolerà il vostro umore, ma con Venere in quadratura non potrete pretendere di vivere momenti così romantici.

Nel lavoro Marte e Giove favoriranno i vostri progetti, ma attenzione alle vostre finanze, soprattutto in questo periodo. Voto - 7️⃣

Cancro: Venere in trigono dal segno amico dei Pesci vi renderà più attraenti agli occhi del partner, ma anche voi single non passerete di certo inosservati. Non si tratterà solo di bellezza però.

Mostrate anche tutte le vostre buone qualità. Sul fronte professionale avrete molto da fare, e non potrete permettervi di perdere tempo in dettagli o mansioni secondarie al momento. Voto - 8️⃣

Leone: sarete alle prese con nuove proposte e progetti professionali secondo l'oroscopo della giornata di lunedì. Potrebbero trattarsi di progetti interessanti, in grado di cambiare la vostra routine, ma anche il vostro stile.

In ogni caso, valutate attentamente i pro e i contro. In amore la Luna vi terrà compagnia ancora per un po’. Godetevi questi momenti di romanticismo con il partner, ma apritevi anche al dialogo. Voto - 8️⃣

Vergine: Venere in Pesci sarà un pessimo "cliente" secondo l'oroscopo. La buona notizia è che la Luna si sta avvicinando al vostro segno, e potrebbe aiutarvi a risollevare le sorti del vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio sarà favorevole, ciò nonostante, con Marte in quadratura, dovrete avere la forza di saperli evitare gli ostacoli. Voto - 6️⃣

Bilancia: la settimana inizierà in modo soddisfacente grazie alla Luna in sestile. In amore troverete un'intesa più che soddisfacente con il partner, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Anche voi single potreste fare incontri fortunati, che vorreste approfondire meglio. In ambito lavorativo cercare il confronto con i colleghi potrebbe esservi d'aiuto per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Scorpione: potreste essere un po’ inquieti in amore in questa giornata di lunedì. La Luna non vi darà ancora pace e con il partner non scatterà così facilmente la scintilla della passione. Per quanto riguarda il lavoro porterete avanti i vostri progetti con maggior concentrazione, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 6️⃣

Sagittario: prendere decisioni affrettate non vi aiuterà a distinguervi sul fronte lavorativo, anzi, potreste soltanto causare altri imprevisti e dover riprendere il lavoro già svolto.

Per quanto riguarda i sentimenti, la Luna sarà ancora favorevole, e vi permetterà di vivere un rapporto tutto sommato tranquillo. Sfruttate questo momento per provare a risolvere i problemi che affliggono il vostro rapporto. Voto - 6️⃣

Capricorno: giornata di lunedì piacevole per quanto riguarda i sentimenti per i nati del segno. Godrete della buona posizione di Venere, che renderà il rapporto con il partner romantico e accattivante al tempo stesso. In ambito lavorativo coprirete una buona posizione al momento, utile per gestire in autonomia le vostre mansioni. Attenzione però perché dovrete dimostrare di essere all'altezza delle aspettative. Voto - 8️⃣

Acquario: la settimana non inizierà benissimo a causa della Luna opposta.

In amore faticherete ancora un po’ a vivere un rapporto sereno, ciò nonostante sappiate che uscirete presto da questa situazione poco eccitante. Nel lavoro invece continuerete a essere tra i migliori del settore, e con Mercurio in rapida ascesa nel vostro cielo, la situazione non potrà che migliorare. Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale stabile e soddisfacente per i nati del segno. Single oppure no, godrete di belle sensazioni con la vostra fiamma grazie a Venere nel segno. Se siete single qualcosa potrebbe finalmente scattare dentro di voi. In ambito lavorativo avrete buoni progetti in mente grazie a Mercurio in sestile, che porterete avanti con audacia. Voto - 8️⃣