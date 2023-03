Il terzo giorno del mese di marzo sta per prendere il via per tutti i segni zodiacali. Di seguito le indicazioni astrologiche e l'oroscopo del 3 marzo 2023 con le novità e i cambiamenti che arriveranno sia in amore che nel lavoro dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore è una giornata interessante che vede anche la Luna favorevole, riuscirete in questa fase a migliorare. Nel lavoro si potrà risolvere un problema entro poco, non demordete.

Toro: per i sentimenti è meglio evitare le complicazioni in questa giornata, ci sono delle piccole ansie che vanno gestite al meglio.

Nel lavoro è una giornata favorevole, in particolare per chi ha un'attività in proprio.

Gemelli: a livello amoroso inizia a breve un fine settimana che potrà vedervi impegnati in vari progetti importanti. Nel lavoro siate cauti, anche perché tra poco potrete rimettervi in discussione.

Cancro: in amore la Luna nel segno aiuterà, in particolare al mattino. A livello lavorativo se state pensando a un cambiamento cercate di agire con cautela.

Leone: a livello sentimentale la situazione è favorevole, ma sarà importante evitare di riversare in una storia questioni di altro tipo. Nel lavoro qualche dubbio non manca, in particolare se recentemente c'è stato un blocco.

Vergine: in amore è meglio non lasciarsi andare a considerazioni inutili, al momento sentite che manca qualcosa in una coppia.

Gli incontri che si faranno in questi giorni saranno interessanti. Nel lavoro è un momento in cui dovete fare delle scelte importanti in vista del futuro.

La seconda sestina

Bilancia: per i sentimenti, se ci sono delle incomprensioni, potreste sentirvi maggiormente nervosi adesso, qualcuno a voi vicino potrebbe non comprendere le vostre esigenze.

Nel lavoro è meglio evitare discussioni, potrebbe essere faticoso far valere le proprie ragioni.

Scorpione: in amore la Luna è in aspetto interessante in particolare al mattino, non lasciatevi però andare a questioni impossibili da gestire. Nel lavoro è una fase che vi vede maggiormente stanchi o bisogna comunque andare avanti nei rapporti.

Sagittario: a livello amoroso in questi giorni vi sentite piuttosto agitati, nel complesso il pomeriggio sarà migliore della mattina. Nel lavoro qualcosa potrebbe darvi fastidio, attenzione alle spese di troppo.

Capricorno: a livello sentimentale il cielo porta una fase di maggiore energia, ma attenzione a qualche momento di nervosismo. Nel lavoro dovete parlare chiaramente per ottenere qualcosa, ci possono essere miglioramenti anche dal prossimo mese.

Acquario: in amore la Luna a breve sarà in opposizione, per questo motivo potrebbe tornare uno stato di agitazione. Nel lavoro, se siete in attesa di risposte, è meglio agire entro un mese.

Pesci: in amore i problemi potrebbero non mancare, cercate ora nuove soluzioni. Un incontro potrebbe essere importante in prospettiva. Nel lavoro questo è un periodo che comporta maggiori spese, ma anche diversi cambiamenti.