Le previsioni dell'oroscopo dell'11 maggio invitano i nati sotto il segno dello Scorpione a lasciarsi andare un po' di più. I Leone, invece, devono essere più coraggiosi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: ci vuole coraggio per riuscire a realizzare degli obiettivi importanti. Anche se spesso la vita si diverte a mescolare un po' le carte, voi non temete e cercate sempre di seguire il vostro cuore.

11° Pesci: buon momento per quanto riguarda la sfera professionale. In amore, però, avete trascurato un po' certe situazioni e questo potrebbe spingervi a vivere qualche momento di sconforto.

10° Bilancia: le stelle sono piuttosto ballerine tra oggi e domani. Ci sono delle novità in arrivo, pertanto, è bene tenere gli occhi ben aperti. L'Oroscopo dell'11 maggio vi invita alla cautela.

9° Toro: se avete deciso di chiudere una relazione che non vi faceva stare più bene, cercate di gettare il passato alle spalle e di non voltarvi più indietro, altrimenti non farete altro che rimuginare.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Ariete: certi nodi verranno al pettine, dovete solo pazientare ancora un po'. In amore è importante prendere delle decisioni per quanto riguarda il vostro futuro, non potete più tergiversare.

7° Sagittario: meglio soli che male accompagnati, questo è un mantra che vi ripetete continuamente.

Siete persone che non amano stare da sole, tuttavia, quando necessario, sapete apprezzare anche la vostra compagnia.

6° Cancro: siete un po' indecisi su alcune decisioni da prendere. Le previsioni dell'oroscopo dell'11 maggio vi esortano alla lungimiranza e a pensare sempre al futuro.

5° Gemelli: in amore è tempo di allargare un po' i propri punti di vista.

Non soffermatevi troppo sulle apparenze, in quanto spesso le persone possono riservare delle sorprese decisamente piacevoli.

Oroscopo segni fortunati dell'11 maggio

4° in classifica Scorpione: non siate frettolosi e date tempo al tempo. Spesso in amore tendete a voler avere troppo le situazioni sotto controllo. Ricordate, però, che le cose migliori accade quando meno le si aspettano.

3° Capricorno: in amore siete molto attenti alle esigenze del partner e questa sarà una cosa che verrà molto apprezzata. In amicizia, invece, state rivalutando delle persone.

2° Vergine: le stelle vi invitano ad essere audaci. Questo è un ottimo momento per osare e per dimostrare a voi stessi e agli altri quanto valete. Non fermatevi al primo ostacolo.

1° Acquario: l'oroscopo dell'11 maggio denota per voi un periodo molto positivo dal punto di vista sentimentale. Dopo alcuni disguidi, finalmente potrete tirare un sospiro di sollievo.