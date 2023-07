L'oroscopo settimanale dal 24 al 30 luglio 2023 si prepara a esaminare attentamente i prossimi sette giorni in calendario. Saranno sotto l'attenzione dell'Astrologia gli ultimi giorni del mese di luglio relativamente alla prima sestina zodiacale, verranno fornite oltre alle previsioni anche l'attesissima "classifica a stelline" da lunedì a domenica.

Analizzando i transiti astrali del periodo, l'Oroscopo della settimana preannuncia diverse situazioni interessanti. Martedì 25 luglio alle ore 18:54, la Luna farà il suo ingresso nello Scorpione, segno di Acqua, dando il via al tour settimanale.

Il secondo e ultimo stop lunare arriverà venerdì 28 luglio alle ore 2:24, quando la Luna passerà al Sagittario. Sempre venerdì, osserveremo anche l'entrata del pianeta Mercurio nel segno della Vergine.

Scopriamo le previsioni astrologiche da lunedì 24 a domenica 30 luglio con annessa la classifica a stelline settimanale segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 6. La prossima settimana si presenta senza grandi scosse, comunque passabile nelle giornate considerate più adatte. L'oroscopo settimanale suggerisce di prestare particolare attenzione alle due giornate valutate con tre e due stelle; mentre tutte le altre possono essere considerate, chi più e chi meno, sicuramente positive.

In ambito amoroso, i sentimenti e la passionalità saranno al centro dei vostri pensieri. Tuttavia, in alcune situazioni potrebbe lievitare qualche tensione o litigio per i nati della prima decade del segno. I single e i giovani avranno possibilità di fare nuovi incontri: attenzione a chi potrebbe mettere ostacoli sul vostro cammino.

Agite con prudenza, evitando distrazioni e dimenticanze che potrebbero complicare le cose. Concentratevi sulle giornate favorevoli, cercando nelle altre di gestire le cose con calma.

La classifica settimanale interessante il segno dell'Ariete:

★★★★★ lunedì 24 e venerdì 28;

★★★★ giovedì 27, sabato 29 e domenica 30;

★★★ martedì 25 luglio;

★★ mercoledì 26 luglio.

♉ Toro: voto 7.

La prossima settimana si prospetta interessante, con un inizio e una conclusione in linea con le vostre aspettative. Tuttavia, la parte centrale della settimana potrebbe deludere coloro che speravano in un miglioramento infrasettimanale. L'oroscopo suggerisce di sfruttare appieno il prossimo lunedì e, soprattutto, il weekend per dedicarsi all'amore, alle amicizie e alla famiglia. Questi giorni saranno propizi per rafforzare i legami affettivi e creare momenti speciali insieme alle persone care. Tuttavia, mercoledì e giovedì potrebbero presentare alcune difficoltà per piccoli dissidi con il partner. Il consiglio è di evitare di pretendere l'impossibile dal dialogo con il vostro compagno o compagna.

Prendete in considerazione che alcune prese di posizione rigide potrebbero danneggiare l'armonia della relazione. Invece, cercate di essere più comprensivi e aperti al dialogo.

La classifica della settimana riguardante il segno del Toro:

Top del giorno domenica 30 luglio;

domenica 30 luglio; ★★★★★ lunedì 24 e sabato 29;

★★★★ martedì 25 e venerdì 28;

★★★ mercoledì 26 luglio;

★★ giovedì 27 luglio.

♊ Gemelli: voto 6. L'oroscopo della settimana mostra incertezza riguardo la prossima uscita con la persona amata. Questo dubbio, tuttavia, deriva principalmente da questioni interne che avete da risolvere in voi stessi e non ha nulla a che fare con il comportamento degli altri. E' il momento di confrontarsi con le cose che non quadrano nella vita e trarre le giuste conclusioni.

Se è necessario agire in modo deciso, fatelo, solo così riuscirete a superare questa fase. Per coloro che sono in coppia, è importante essere più spontanei verso il partner, in modo da avvicinarsi al cuore e creare un ambiente in cui poter parlare liberamente delle questioni che preoccupano. La comunicazione aperta e il sostegno reciproco sono fondamentali per rafforzare la relazione. I single devono sbloccarsi e superare i dubbi che possono avere nei confronti delle persone che interessano. Essere troppo critici verso gli altri non è un modo positivo di iniziare un rapporto.

La classifica settimanale interessante il segno dei Gemelli:

★★★★★ martedì 25 e domenica 30;

★★★★ lunedì 24, mercoledì 26 e sabato 29;

★★★ giovedì 27 luglio;

★★ venerdì 28 luglio.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 7.

L'oroscopo della settimana indica che nei prossimi sette giorni potreste sperimentare un maggiore voglia di fare rispetto al solito. Nonostante possano esserci alcune sfide, riuscirete a vivere i rapporti con partner, familiari e amici in modo più allegro e spensierato. Continuate su questa strada e non lasciatevi abbattere da nessuna circostanza. Le coppie vedranno significativi miglioramenti nella loro relazione, grazie agli sforzi congiunti compiuti di recente insieme alla persona amata. Le stelle suggeriscono di accettare con serenità sia i propri difetti che quelli del partner, poiché nessuno è perfetto. La comprensione reciproca e l'apertura d'animo saranno chiavi importanti per consolidare il rapporto.

Per i single, si prospetta un'esplosione di passione. Molti di voi godranno appieno di queste giornate, specialmente coloro che dispongono di tanto tempo libero.

La classifica della settimana riguardante il segno del Cancro:

Top del giorno lunedì 24 luglio;

lunedì 24 luglio; ★★★★★ martedì 25 e giovedì 27;

★★★★ mercoledì 26 e venerdì 28;

★★★ sabato 29 luglio;

★★ domenica 30 luglio.

♌ Leone: voto 7. Questa settimana si prospetta come un periodo abbastanza armonico. Le controversie che hanno caratterizzato gli ultimi tempi verranno finalmente appianate. Le stelle indicano un momento propizio per prendervi cura di voi stessi, dedicando attenzione alle cose che veramente contano. Rimettetevi in forma praticando attività fisica leggera, così da rafforzare il vostro benessere.

Nella vostra vita, stanno maturando cambiamenti significativi tali da essere considerati di primaria importanza. Questo vi impone di essere prudenti: evitare di giocare o rischiare troppo. Continuate a coltivare ciò che è davvero importante per voi, dando priorità alle cose che vi rendono felici. I frutti dei vostri sforzi arriveranno abbondanti, ma abbiate pazienza, perché il tempo è alleato dei successi duraturi. Inoltre, vi sentirete particolarmente invogliati a perseguire ciò che interessa di più.

La classifica settimanale interessante il segno del Leone:

Top del giorno giovedì 27 luglio;

giovedì 27 luglio; ★★★★★ venerdì 28 e sabato 29;

★★★★ mercoledì 26 e domenica 30;

★★★ lunedì 24 luglio;

★★ martedì 25 luglio.

♍ Vergine: voto 10.

Vi attende un periodo splendido, caratterizzato da un passaggio astrale di notevole rilevanza: l'ingresso del pianeta Mercurio nel vostro segno, previsto per venerdì 28 luglio. L'oroscopo della settimana vi suggerisce di cogliere questa opportunità e mettere in campo le vostre azioni con determinazione, sfruttando il momento favorevole. La vostra settimana può essere estremamente fruttuosa, ma è fondamentale evitare di agire in modo avventato. Prendetevi il tempo per ragionare, pensare e riflettere attentamente prima di procedere. Questo approccio ponderato e razionale vi consentirà di prendere decisioni migliori e di ottenere risultati positivi. L'ingresso di Mercurio nel vostro segno può portare chiarezza mentale e facilità di comunicazione, permettendovi di esprimere le idee con precisione.

La classifica della settimana riguardante il segno della Vergine:

Top del giorno sabato 29 luglio;

sabato 29 luglio; ★★★★★ mercoledì 26, venerdì 28 (Mercurio in Vergine) e domenica 30;

★★★★ lunedì 24, martedì 25 e giovedì 27.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana e relative classifiche.