L'oroscopo della fortuna di mercoledì 23 agosto 2023 vede un Cancro e un Toro entrambi molto fortunati, così come il segno dei Pesci, che potrebbe avere parecchie sorprese a livello professionale e finanziario. Di tutt'altro avviso saranno i segni di Fuoco, prevalentemente in ribasso, in particolare il Leone e il Sagittario.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per quanto riguarda la fortuna.

L'oroscopo del 23 agosto per tutti i segni: Pesci fortunato

1° Cancro: gli affari che procederanno bene diventeranno sempre più remunerativi a ogni secondo che passa.

Godervi dello shopping in tutta tranquillità potrebbe farvi sentire molto appagati e allo stesso tempo potreste rinnovare il vostro look in modo molto più coinvolgente.

2° Toro: la bella fortuna di questa giornata potrebbe farvi delle splendide sorprese soprattutto se negli ultimi tempi vi siete impegnati a fare qualcosa che possa in qualche modo incrementare le vostre finanze. Le vicende burocratiche finalmente troveranno riscontri positivi.

3° Pesci: parlare di fortuna ora vi mette davvero a vostro agio, con una squadra molto affiatata che sta collaborando in modo decisamente ottimale e una propensione a rendere la vostra autostima sempre più alta. La salute sarà ai massimi livelli, secondo quanto riportato dall'oroscopo di mercoledì 23 agosto.

4° Ariete: potreste avere a che fare con dei guadagni esorbitanti che solo la combinazione fra fortuna e il vostro lavoro vi saprà dare. Potreste trovare un appoggio incondizionato da parte della vostra squadra che necessariamente sarà utile anche per alcuni aspetti burocratici rimasti in sospeso.

Guadagni per Acquario

5° Acquario: la fortuna per il vostro segno conoscerà un periodo di positività che varrebbe la pena sfruttare.

Nel lavoro ci saranno molte occasioni di fare guadagni e di trovare un impiego che possa corrispondere appieno alle vostre aspettative, soprattutto finanziarie.

6° Bilancia: rendere le cose più semplici sul piano professionale sarà il compito principale della vostra fortuna nel coro della giornata di mercoledì 23 agosto. L'interazione nella vostra squadra conoscerà il culmine nel pomeriggio, conferendovi una fiducia e stima reciproche.

7° Scorpione: avrete qualche piccola situazione da risolvere sul lavoro, ma nel complesso potrete stare tranquilli dal punto di vista finanziario. Arriverà qualche notizia che potrà esservi utile con le faccende quotidiane nel corso delle giornate successive.

8° Leone: avere qualche calo sensibile come quello della concentrazione sul lavoro potrebbe essere di notevole impiccio per alcuni progetti. Tuttavia, l'ausilio di qualcuno che sappia cosa fare vi sarà enormemente utile per concludere qualcosa di buono.

Capricorno in calo

9° Vergine: le questioni di carattere economico vi daranno qualche grattacapo in più, mentre la fortuna potrebbe riuscire a tamponare qualche piccola falla nella vostra concentrazione.

Al momento avrete la necessità di staccare la spina per un po' prima di pensare a qualche affare importante.

10° Capricorno: potreste avere una fortuna che potrà funzionare solo se ci saranno i presupposti di un lavoro intenso, ma al momento le questioni professionali sembreranno essere alquanto "ferme". Secondo l'oroscopo potreste avere a che fare con un po' di malessere fisico, ma niente di cui preoccuparvi.

11° Gemelli: fare una panoramica della vostra situazione finanziaria potrebbe essere controproducente per le questioni di carattere economico. Fare invece qualche sacrificio in più potrebbe essere funzionale alle spese di cui ora dovreste farvi carico.

12° Sagittario: il riposo sarà uno strumento dalla duplice funzione, in questo momento. Innanzitutto potrebbe farvi dimenticare per un po' le vicende professionali che vi hanno messo sotto stress, in secondo luogo potrebbe essere un rimedio contro l'ansia.