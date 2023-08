L'oroscopo di mercoledì 23 agosto aiuta a capire in che modo le energie delle stelle agiranno sulla giornata dei diversi segni zodiacali. Toro, Scorpione e Acquario saranno indecisi, mentre l'Ariete avrà grinta da vendere.

Oroscopo mercoledì 23 agosto: Cancro al top in amore

Ariete: la grinta non vi abbandonerà soprattutto per quanto riguarda il campo sentimentale in cui prenderete interessanti iniziative. Al lavoro, invece, bisognerà ancora chiarire alcune situazioni con i colleghi, ma abbiate fiducia.

Toro: sarete un po' confusi sul da farsi, ma non potrete permettervi di prendere altro tempo.

Ci saranno delle questioni che devono essere risolte subito. In amore non vi sentirete ripagati di tutti i sacrifici fatti.

Gemelli: se siete in coppia e avete qualche problema sarà meglio affrontarlo entro questa giornata. Già dalla serata inizierete a sentirvi stanchi e poco propensi al dialogo. Qualche ostacolo al lavoro.

Cancro: sarà un mercoledì interessante dal punto di vista sentimentale e potrete lasciarvi alle spalle le turbolenze dei giorni scorsi. In campo professionale avrete energia da vendere e ottime soddisfazioni.

Oroscopo del giorno: buone novità per Vergine

Leone: il nervosismo inizierà a dare qualche fastidio e l'ansia prenderà il sopravvento a causa di alcune scelte imminenti.

Una parte di voi ama il cambiamento e non vede l'ora di iniziare una nuova vita con le persone care.

Vergine: sta iniziando un periodo molto positivo che vi darà la giusta prospettiva per guardare alle sfide che vi si presenteranno. Se siete in coppia potrebbe arrivare il momento giusto per fare un passo importante.

Bilancia: se siete degli imprenditori avrete l'obiettivo di ingrandire la vostra attività, ma prima dovrete ponderare bene i costi.

In amore potrebbe riaffacciarsi un'ex per una questione rimasta in sospeso: fatevi valere.

Scorpione: ci sono molti progetti all'orizzonte e voi ne sarete un po' entusiasti e un po' spaventati. I sentimenti andranno a gonfie vele e non potreste chiedere di più dal vostro rapporto con la persona amata.

Capricorno entusiasta, Pesci nervosi

Sagittario: sarete un po' nervosi a causa di questioni lavorative che sono successe tempo fa e che non sono ancora del tutto risolte. Dovrete mantenere la calma ed essere bravi a non farvi condizionare.

Capricorno: l'Oroscopo del giorno annuncia che l'entusiasmo sarà una vostra caratteristica in ogni campo. Svolgerete il vostro lavoro con dedizione e sarete soddisfatti della vostra vita privata. Un po' di stanchezza si farà sentire verso sera.

Acquario: sarete assaliti da molti dubbi che riguardano le vostre scelte. Non sarete certi di aver intrapreso la strada migliore, ma per ottenere questa risposta è necessario soltanto aspettare i tempi giusti.

Pesci: sarete piuttosto nervosi e avere un modo di vedere diverso dalla vostra famiglia non vi aiuterà. Le discussioni saranno dietro l'angolo, ma a partire da settembre la situazione migliorerà nettamente.