L'oroscopo dell'amore del 26 ottobre 2025 assegna al Capricorno un 10 in pagella. Per i nativi del segno sono previsti nuovi incontri. L'Acquario sarà passionale e romantico, mentre il Toro sarà aperto al dialogo.

L'oroscopo dell'amore del 26/10: previsioni dello zodiaco da Ariete a Pesci

Ariete - Mercurio è in aspetto dissonante. In coppia potrebbe nascere qualche incomprensione. Dovrete essere bravi nel comunicare con il partner. Un consiglio? Evitare di chiudervi in voi stessi. Voto: 5,5.

Toro - Grazie al supporto della Luna riuscirete ad esternare al meglio le vostre emozioni alla persona amata.

Riuscirete a fortificare il rapporto sentimentale facendo leva sul vostro romanticismo. Voto: 6,5.

Gemelli - L'intesa di coppia potrebbe venire meno. Il questa fase occorre dare maggiori attenzioni alla persona amata. Non sarà una giornata particolarmente romantica per i nativi del segno. Voto: 5,5.

Cancro - Con il partner avrete modo di pianificare un viaggio romantico in vista della stagione invernale. Il feeling con la persona amata sarà ottimo. Per i single sono previsti nuovi incontri. Voto: 9.

Leone - Il vostro fascino non passerà inosservato all'anima gemella. Le relazioni di coppia procederanno nel migliore dei modi. Cuori solitari, al momento non sono previsti incontri. Voto: 8,5.

Vergine - Il partner attirerà la vostra attenzione con un gesto romantico che voi nativi del segno apprezzerete molto.

I single del segno avranno occasione di esternare il proprio fascino. Voto: 7.

Bilancia - Nelle relazioni sentimentali sarete premurosi e romantici. Per gli innamorati sarà una giornata carica di emozioni. I single del segno potrebbero incontrare una persona speciale. Voto: 9.

Scorpione - In coppia avrete un confronto chiarificatore. La vostra sensibilità catturerà l'attenzione della persona amata. Riuscirete a chiarire le incomprensioni del passato e voltare pagina. Voto: 6,5.

Sagittario - In coppia farete difficoltà ad essere empatici. In questa fase occorre essere maggiormente aperti al dialogo. Le stelle non riservano grandi emozioni. Voto: 5.

Capricorno - Single, sono previsti nuovi incontri.

In coppia voi nativi del segno sarete premurosi, un dettaglio che la persona amata non disdegnerà affatto. Voto: 10.

Acquario - Sarete più passionali del solito. La vostra bellezza interiore catturerà l'attenzione del partner che ricambierà le vostre attenzioni. Voto: 9.

Pesci - Alzerete un muro. L'anima gemella farà fatica a comprendere il vostro malessere interiore. L'umore non sarà quello dei giorni migliori. In questa fase sarà opportuno ritrovare un po' di serenità interiore. Voto: 5,5.