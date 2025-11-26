La settimana dall'1 al 7 dicembre rivela un oroscopo con 6 stelle per il segno dei Pesci, tra serenità interiore e appagamento. Il Leone, invece, è quello con un minor punteggio in classifica a causa di giornate difficili, condite anche di una possibile spiacevole notizia. Approfondiamo.

Predizioni dell'oroscopo della settimana dall'1 al 7 dicembre 2025

⭐⭐Leone. Per voi questa settimana si apre con qualche ombra che potrebbe mettervi alla prova, soprattutto sul fronte professionale. Una notizia spiacevole rischierà di spegnere il vostro entusiasmo, ma non permettete che la situazione prenda il sopravvento.

Avrete la forza necessaria per risollevarvi, purché non rimaniate chiusi in casa a rimuginare. Cercate rifugio negli affetti e nelle relazioni più sincere, perché proprio lì troverete il sostegno che vi occorre per superare le difficoltà. Chi tra voi è single potrebbe vivere un incontro sorprendente in grado di attenuare gli scossoni emotivi dei giorni precedenti. Servirà concentrazione per evitare errori, ma nel fine settimana avrete finalmente accesso a soluzioni concrete e magari anche a piccole entrate che alleggeriranno l'umore.

⭐⭐⭐Capricorno. La settimana porta con sé un imprevisto che potrebbe rallentare o infastidire il ritmo abituale, soprattutto nell'ambiente di lavoro. Anche se la fatica mentale si farà sentire, vi accorgerete che alcune confidenze e qualche momento condiviso con gli amici vi restituiranno un po' di leggerezza.

Qualcuno potrebbe decidere di rinnovare la propria immagine o di dare spazio alla creatività domestica, regalando un'atmosfera più calda alla casa. Il fine settimana sarà animato da piccole gioie quotidiane, tra acquisti intelligenti e preparativi che vi scalderanno il cuore.

⭐⭐⭐Sagittario. Sarete chiamati a sistemare questioni sospese che richiedono attenzione e ordine. La stanchezza accumulata si farà sentire e qualcuno tra voi potrebbe vivere un leggero calo fisico o un fastidio passeggero. Sfruttate la vostra attitudine organizzativa e preparate gradualmente gli ambienti domestici per le festività imminenti. Una persona a voi cara porterà novità interessanti, facendovi percepire un rinnovato senso di vicinanza.

Il weekend sarà utile per riorganizzare spazi e pensieri, concedendovi una pausa mentale rigenerante.

⭐⭐⭐Toro. I rapporti di coppia potrebbero attraversare una fase di tensione che richiederà maggiore pazienza e dialogo. Che si tratti di amore o lavoro, qualcosa sembra mettervi alla prova. Questo periodo è ideale per fare un bilancio sincero della situazione generale e per capire quali obiettivi siano davvero alla portata. Evitate di stilare liste troppo ambiziose, altrimenti rischiate di perdervi. Le finanze possono subire scossoni improvvisi, ma verso metà settimana l'atmosfera tenderà a migliorare. Chi ha chiuso una storia recente sentirà riaffiorare la forza di procedere avanti con coraggio.

Prestate attenzione alla salute e riducete gli eccessi che possono affaticarvi.

⭐⭐⭐⭐Gemelli. L’arrivo di questo periodo vi porta a rivalutare molte scelte, soprattutto economiche. Potrebbero emergere spese impreviste o piccoli ritardi che richiederanno un’organizzazione più attenta. Affidarvi alle persone giuste sarà la chiave per liberare il cammino da ogni difficoltà. Alcuni di voi potrebbero sostenere costi legati alla famiglia o alla professione, ma con la giusta pianificazione tutto rientrerà nella normalità. Non è escluso un contatto con qualcuno del passato oppure un invito da parte di un familiare. Nel fine settimana vi dedicherete al riposo e alle decorazioni, magari rispondendo alla richiesta d’aiuto di qualcuno che conta molto per voi.

⭐⭐⭐⭐Acquario. Potreste imbattervi in una persona che tenterà di ostacolarvi, ma avrete comunque la lucidità per proteggere i progetti. C'è qualcuno che continua a colpirvi con il proprio sguardo e che potrebbe tornare a farsi vivo, riportando alla superficie emozioni contrastanti. I cuori solitari tenderanno allo scoraggiamento, ma non date spazio al pessimismo, perché qualcosa di nuovo potrà emergere più avanti. Il clima freddo vi spingerà a restare al calduccio, circondati dalle abitudini confortanti, mentre le coppie dovranno affrontare un dialogo importante sulle finanze. Prima di prendere decisioni radicali, concedetevi il tempo necessario. Il weekend sarà all’insegna del relax e di scelte più ponderate.

⭐⭐⭐⭐Ariete. La settimana si apre con una sensazione positiva che vi accompagna nonostante un evento recente vi abbia lasciato scossi. Avrete molti impegni da affrontare e forse vi sentirete meno motivati del solito, ma un passo alla volta ritroverete equilibrio e determinazione. In famiglia sarete chiamati a prendere decisioni importanti riguardanti figli o partner, e sarà utile rivedere alcune spese fatte nella parte finale del mese precedente. La vostra energia battagliera vi spingerà a rimettere ordine in situazioni che sembrano ingiuste o confusionarie. Prestate attenzione al freddo che rischia di intaccare il benessere generale e cercate momenti all’aria aperta per fare scorta di luce. Nel fine settimana vi attende un confronto chiarificatore e una riflessione che riporterà alla mente ricordi dell'infanzia.

⭐⭐⭐⭐Vergine. Dopo un periodo complesso, questa settimana vi offre finalmente una base più stabile su cui costruire nuove abitudini. Sentirete il desiderio di arricchire la quotidianità con attività creative o formative, alcune delle quali potrebbero rivelarsi utili anche sul piano professionale. Chi cerca un lavoro troverà spunti e contatti incoraggianti, mentre chi vuole migliorarsi potrebbe decidere di iscriversi a un corso per ampliare le proprie competenze. Avete bisogno di dimostrarvi che siete ancora in grado di affrontare sfide diverse dal solito. Martedì sarà un giorno ideale per rinnovare il vostro aspetto. Tutto ciò che migliora la routine vi porterà serenità.

⭐⭐⭐⭐⭐Bilancia. La settimana sarà scandita da compiti da gestire con attenzione e impegni familiari che richiederanno delicatezza e diplomazia.

Qualcuno tra voi si occupa di una persona che ha bisogno di cure o presenza costante e questo potrebbe affaticarvi, ma saprete farvi valere grazie alla vostra naturale capacità di mediazione. Un progetto, atteso da tempo, troverà finalmente il modo di emergere. Chi ha subito un torto avrà ora l’occasione di ottenere una rivincita meritata. L’amore chiede movimento, iniziativa e un po' di coraggio. Evitate ritardi inutili e cercate di riposare più del solito. Nel weekend coinvolgerete grandi e piccoli nei preparativi, vivendo un momento dal forte valore emotivo.

⭐⭐⭐⭐⭐Scorpione. Durante questi giorni avrete modo di scoprire sentimenti profondi provenienti da qualcuno che non vi aspettavate. La famiglia richiederà maggiore presenza e potrebbe essere necessario rivedere l'organizzazione delle giornate per mantenere un equilibrio sereno.

Se un ostacolo vi sembrerà troppo grande, chiedete supporto a chi vi vuole bene. Si rivelerà molto più semplice di quanto pensiate. Prestate attenzione in cucina durante il fine settimana e fate attenzione agli acquisti impulsivi quando andrete a fare la spesa. Un miglioramento economico è in arrivo e alleggerirà una fase impegnativa che avete vissuto di recente.

⭐⭐⭐⭐⭐Cancro. Il vostro spirito legato alle tradizioni vi renderà particolarmente attivi e attenti a ogni dettaglio della casa e degli affetti. Dopo un periodo che vi ha messo alla prova sia fisicamente che mentalmente, ritroverete fermezza e capacità decisionale. Avrete la lucidità necessaria per affrontare questioni rimaste sospese e darvi finalmente la possibilità di respirare.

Una persona speciale vi farà sentire importanti attraverso un gesto o una parola affettuosa. Preparerete l’ambiente domestico con dedizione e chiuderete alcune faccende in sospeso. La vostra visione lungimirante vi sosterrà in ogni scelta. Nel fine settimana vi dedicherete agli addobbi e alla riscoperta di oggetti cari. Le emozioni saranno intense e vissute con autenticità.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐Pesci. Sarete avvolti da un senso di serenità che vi permetterà di godervi appieno il frutto del vostro impegno. La soddisfazione interiore vi accompagnerà lungo tutta la settimana e vi aiuterà a lasciare alle spalle l’apatia che vi ha affaticati in tempi recenti. Non amate sovraffollare la vostra casa, ma questa volta riuscirete a trovare un equilibrio piacevole tra tranquillità e convivialità.

Evitate le persone che vi sottraggono energie e concentratevi su ciò che vi rende davvero felici. È il momento di essere un po' più egoisti e di rispettare i vostri tempi. Stilare una lista delle vostre capacità vi darà fiducia e rinnovata autostima. Nel fine settimana potreste fare una sorpresa a una persona cara o scoprire qualcosa che credevate di aver perduto.