L'oroscopo rivela che il Sagittario correrà più veloce degli altri, ma anche Leone, Bilancia e Pesci avranno buone occasioni da cogliere. La settimana da lunedì 9 a domenica 15 marzo 2026 porterà un clima vivace, con qualche scossone utile a rimettere ordine nei pensieri e nelle relazioni. Più faticoso il passo per Ariete, Gemelli, Cancro e Scorpione, chiamati a gestire tensioni, stanchezza o piccoli malintesi senza perdere la calma.

L'oroscopo della settimana dal 9 al 15 marzo 2026: dubbi per Vergine, slancio ritrovato per Capricorno

12° ♈ Ariete ⭐⭐ — Nel corso della settimana vi sentirete un po’ stretti in situazioni che richiedono pazienza, e questa non sarà proprio la vostra qualità migliore.

A metà settimana potrebbe arrivare una risposta lenta o una persona poco chiara a farvi perdere tempo. In amore conviene evitare reazioni di scatto, mentre nel lavoro sarà meglio non forzare subito tutto. Nel weekend avrete bisogno di staccare davvero.

11° ♊ Gemelli ⭐⭐½ — Troppe cose insieme rischieranno di confondervi più del solito. Inizio settimana pieno di messaggi, chiamate, richieste e pensieri sparsi, ma non tutto meriterà la vostra attenzione. Qualcuno potrebbe interpretarvi male, specie se parlerete di fretta. Da venerdì l’aria cambierà, però servirà un po’ di ordine dentro e fuori casa.

10° ♋ Cancro ⭐⭐½ — Sarete più sensibili del normale e certe parole vi resteranno addosso più del dovuto.

Nei primi giorni della settimana potreste chiudervi un po’, soprattutto se vi sentirete poco considerati. In coppia servirà dolcezza, non silenzi lunghi. Sul piano pratico meglio non rimandare una questione familiare o economica che chiede chiarezza.

9° ♏ Scorpione ⭐⭐⭐ — Settimana non negativa, ma nervosa a tratti. Qualcosa vi infastidirà perché non procederà secondo i vostri tempi, e voi farete fatica a lasciar correre. In amore ci sarà intensità, ma anche qualche punta di gelosia o orgoglio che andrà tenuta sotto controllo. La seconda parte della settimana sarà migliore, specie se sceglierete di parlare con sincerità.

8° ♒ Acquario ⭐⭐⭐ — Vi muoverete bene, ma con la testa altrove in più di un’occasione.

Avrete idee interessanti e voglia di cambiare qualcosa, solo che non tutti vi staranno dietro. Sul lavoro o nella quotidianità potrebbe nascere una piccola distanza con chi ragiona in modo più tradizionale. Il weekend sarà utile per recuperare leggerezza e un po’ di entusiasmo.

7° ♉ Toro ⭐⭐⭐½ — La settimana partirà con lentezza, poi piano piano ritroverete il vostro passo. Non amerete gli imprevisti, ma qualcuno di questi potrebbe persino farvi bene. In amore cercate conferme semplici, concrete, e arriveranno più dai gesti che dalle parole. Bene la gestione delle spese, mentre nel weekend vi farà bene concedervi qualcosa di bello senza sensi di colpa.

6° ♍ Vergine ⭐⭐⭐½ — Vi toccherà sistemare dettagli, chiarire passaggi e rimettere in fila qualcosa che si era un po’ disperso.

È il vostro terreno, ma questa volta dovrete evitare di pretendere troppo da voi stessi. A metà settimana potreste sentirvi affaticati mentalmente. In compenso, tra venerdì e domenica tornerà una sensazione di controllo che vi farà respirare meglio.

5° ♑ Capricorno ⭐⭐⭐⭐ — Settimana solida, fatta più di fatti che di promesse. Vi rimetterete in moto con concretezza e qualcuno noterà il vostro impegno senza che dobbiate reclamarlo. In amore sarete meno freddi del solito, anche se continuerete a preferire i gesti alle grandi frasi. La seconda parte della settimana porterà una soddisfazione pratica o una buona notizia attesa.

4° ♓ Pesci ⭐⭐⭐⭐ — Ci sarà più dolcezza nell’aria e voi la sentirete subito.

Le emozioni saranno forti, ma non pesanti, e questo vi aiuterà a vivere meglio sia i rapporti che le decisioni quotidiane. Un messaggio, una coincidenza o una conversazione inaspettata potrebbe regalarvi un sorriso vero. Nel weekend avrete voglia di cose semplici, ma piene di significato.

3° ♌ Leone ⭐⭐⭐⭐½ — Avrete presenza, energia e una bella voglia di farvi notare nel modo giusto. La settimana vi darà occasioni per rimettervi al centro, ma con più maturità e meno bisogno di approvazione. In amore sarete più generosi e magnetici, mentre sul lavoro o nei progetti personali qualcuno potrebbe finalmente darvi ragione. Weekend brillante.

2° ♎ Bilancia ⭐⭐⭐⭐½ — Settimana armoniosa e più favorevole del previsto.

Troverete il modo giusto per sistemare tensioni recenti e per riportare equilibrio dove c’era stato un po’ di caos. In amore torna complicità, nei rapporti quotidiani anche una semplice pausa caffè potrà trasformarsi in un momento piacevole. Da venerdì in poi vi sentirete più leggeri e più sicuri delle vostre scelte.

1° ♐ Sagittario ⭐⭐⭐⭐⭐ — Sarete voi a guidare la classifica con una settimana viva, mobile, piena di aperture. Avrete più energia, più coraggio e soprattutto più fiducia in quello che state costruendo. Una novità, una proposta o anche solo un cambio di atmosfera vi rimetterà in moto con entusiasmo. In amore vi farete sentire senza troppe paure, mentre verso il weekend crescerà la voglia di libertà, uscite e piccoli colpi di fortuna.