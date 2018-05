Scoppia l'amore a Ballando con le Stelle [VIDEO], tra Francisco Porcella e Anstasia Kuzmina. La coppia in gara arrivata in semifinale oggi è stata ospite a Storie Italiane [VIDEO]il programma condotto da Eleonora Daniele, ed ha confermato quanto detto lo scorso sabato, ovvero che tra i due è scoppiata la scintilla. Proprio durante l'ottava puntata Francisco Porcella dopo la loro esibizione ha dichiarato che la simpatia nei confronti della sua maestra è nata circa tre settimane fa, confermando così quanto sospettavano i giudici ed il direttore Sandro Mayer. La conferma è arrivata proprio dalle parole del surfista sardo: "La simpatia nei confronti di Anastasia è diventata qualcosa di più.

Lei è bella e sono stata rapito da questo, adesso ci amiamo, poi vedremo come andrà a finire". Anche la stessa Anastasia Kuzmina oggi ha raccontato come sono andate le cose tra loro: "All'inizio non avevo capito l'interesse di Francisco. Un giorno avevo una gara con le mie allieve e nonostante non avessi le prove con Francisco, l'ho visto a bordo pista. Poi però è accaduto un'altra volta e un'altra ancora, allora ho capito che non era interessato soltanto al mondo della danza, ma anche a me".

Forse è anche per questo il motivo per cui Anastasia Kuzmina si è così arrabbiata quando Porcella si era procurato l'infortunio che aveva rischiato di farlo ritirare dalla gara. Per chi infatti se lo fosse dimenticato, ricordiamo che Francisco ha avuto un infortunio alla spalla a causa di una caduta sulla neve mentre praticava snowboard.

Tutt'ora, anche se in via di guarigione, il surfista sardo gareggia infortunato ma solo grazie al suo impegno e alla bravura della sua maestra riesce a fare delle perfomance strepitose.

Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale: ospiti a Storie Italiane

Durante la puntata di Storie Italiane andata in onda il primo maggio, oltre ad essere ospitati Francisco Porcella ed Anastasia Kuzmina c’erano anche Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale.

La storica perpetua di Don Matteo, nonostante il ballo non sia il suo forte e grazie all'aiuto del pubblico da casa, ha trovato un posto in semifinale. Più volte Nathalie ha ribadito il suo "malessere" per il ballo ma, nonostante tutto, cerca di ricompensare le sue mancanze attraverso la simpatia ed il suo modo di essere. Nathalie insieme al suo maestro Simone Di Pasquale, puntata dopo puntata, sta affrontando tutte le sue paure ed i suoi limiti. La prossima settimana il team Guetta-Di Pasquale cercherà di conquistare non solo il pubblico del piccolo schermo ma anche la giuria, visto che ultimamente la sta votando con voti piuttosto bassi a causa della scarsa prestazione nelle esibizioni.

Non resta che attendere la nona puntata per vedere in cosa si esibirà Nathalie Guetta e vedere con occhi diversi Francisco Porcella. #Rai1 #Ballando con le Stelle